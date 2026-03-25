Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.2 комментария
В Одесской области запретили русский язык в культуре и образовании
Белгород-Днестровский горсовет Одесской области принял решение о запрете публичного использования русскоязычных книг и музыки, а также других культурных продуктов, пишут местные СМИ.
Белгород-Днестровский горсовет Одесской области принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта». Согласно опубликованному фрагменту из постановления, «с целью защиты украинского информационного пространства» в городе вводится мораторий на демонстрацию культурных материалов на русском языке, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».
Как пояснила газете представитель управления культуры, национальностей и религий Одесской области Ярослава Резинкова, этот шаг стал первым подобным решением для всего региона. Запрет затронет не только учреждения культуры, но и образовательные организации – под ограничения попадают русская музыка, книги и другие продукты на русском языке.
Ранее в одесских школах провели проверки личных телефонов учителей, чтобы выяснить, на каком языке они общаются с родителями учеников в мессенджерах. Кроме того, в школах Одессы ввели штрафы для родителей, если их дети на переменах отказываются говорить на украинском языке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество принять меры из-за положения русскоязычного населения на Украине.