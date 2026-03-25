  Tasnim: Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    Украина втянула в конфликт с Россией небо НАТО
    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д’Артаньяна
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ
    «Росатом» объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине
    Путин пригласил генсека КП Вьетнама То Лама посетить Россию
    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине
    Иранские военные ракетами по авианосцу США заставили его изменить курс
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    14 комментариев
    25 марта 2026, 21:11 • Новости дня

    В Одесской области запретили русский язык в культуре и образовании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белгород-Днестровский горсовет Одесской области принял решение о запрете публичного использования русскоязычных книг и музыки, а также других культурных продуктов, пишут местные СМИ.

    Белгород-Днестровский горсовет Одесской области принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта». Согласно опубликованному фрагменту из постановления, «с целью защиты украинского информационного пространства» в городе вводится мораторий на демонстрацию культурных материалов на русском языке, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Как пояснила газете представитель управления культуры, национальностей и религий Одесской области Ярослава Резинкова, этот шаг стал первым подобным решением для всего региона. Запрет затронет не только учреждения культуры, но и образовательные организации – под ограничения попадают русская музыка, книги и другие продукты на русском языке.

    Ранее в одесских школах провели проверки личных телефонов учителей, чтобы выяснить, на каком языке они общаются с родителями учеников в мессенджерах. Кроме того, в школах Одессы ввели штрафы для родителей, если их дети на переменах отказываются говорить на украинском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество принять меры из-за положения русскоязычного населения на Украине.


    25 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Орбан заявил о прекращении Венгрией поставок газа на Украину

    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерское правительство решило остановить экспорт газа на Украину, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия прекращает поставки газа на Украину до возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. Об этом объявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам заседания кабинета министров.

    В своем видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами, Орбан подчеркнул: «Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ».

    Ранее Орбан назвал решение Украины о нефтяной блокаде тяжким преступлением.

    До этого Будапешт решил остановить транзит дизельного топлива до запуска «Дружбы».

    Также Орбан заблокировал одобрение кредита для Украины на саммите Европейского совета.

    25 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили 543 украинских беспилотника
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки были сбиты три снаряда американской РСЗО HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 543 беспилотника.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам сборки БПЛА дальнего действия и местам их запуска, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 127 465 беспилотников, 652 ЗРК, 28 475 танков и других бронемашин, 1693 боевые машины РСЗО, 34 067 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 766 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в ночь на вторник ВС России ударили по производству ракет и комплектующих на Украине.

    До этого ВС России поразили используемые ВСУ портовые объекты, а также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    ФСБ: Подростки жгли объекты в Подмосковье ради девушек из Telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе задержали группу несовершеннолетних, устраивавших диверсии на инфраструктурных объектах после виртуального общения с незнакомками, сообщили в ФСБ.

    Правоохранители поймали четырех юношей, выполнявших задания украинских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    Они, по версии следствия, по заданиям украинских спецслужб поджигали объекты транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы.

    Подростки переписывались в чатах с девушками, которые выманивали у них координаты зданий. Затем звонили лжесиловики и утверждали, что эти данные якобы используют украинские военные для ударов.

    Кураторы угрожали школьникам уголовной ответственностью за содействие врагу. Под видом проверки антитеррористической защиты объектов их принуждали к реальным преступлениям.

    Ранее в ФСБ предупреждали, что украинские спецслужбы привлекают подростков к террористической деятельности через чаты знакомств.

    24 марта 2026, 22:37 • Новости дня
    Трамп заявил о приближении сделки между Россией и Украиной
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Украина находятся на пороге заключения сделки по урегулированию конфликта.

    Американский лидер считает, что Россия и Украина приближаются к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Он выразил надежду на проведение личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    По его мнению, стороны близки к соглашению, однако отметил, что говорит об этом уже довольно долгое время.

    Глава Белого дома подчеркнул, что враждебность между Россией и Украиной не способствует поиску компромисса, отметив, что эти государства «не особенно любят друг друга». Тем не менее он выразил уверенность, что переговоры между Москвой и Киевом потенциально возможны и могут привести к урегулированию напряженности.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское руководство, продолжая боевые действия, в будущем увидит уже другие условия урегулирования.


    25 марта 2026, 11:51 • Новости дня
    Латвия заявила о падении украинского дрона на границе с Белоруссией
    Tекст: Мария Иванова

    Запущенный с Украины летательный аппарат пересек воздушное пространство Латвии и упал в районе, граничащем с белорусской территорией, сообщила премьер-министр республики Эвика Силиня.

    Глава латвийского правительства Эвика Силиня заявила, что беспилотник упал недалеко от государственной границы, передает РИА «Новости».

    По ее словам, компетентные органы уже занимаются расследованием данного происшествия.

    «Инцидент расследуется, но предварительная информация указывает на то, что на территорию Латвии мог влететь и тут упасть украинский беспилотник. Жертв нет», – написала политик в соцсети.

    Национальные вооруженные силы республики уточнили локацию крушения аппарата. Инцидент произошел в Краславском крае, военные специалисты работают на месте падения.

    Накануне аналогичный случай был зафиксирован в соседней Литве. Министр обороны Робертас Каунас проинформировал, что сбившийся с курса украинский дрон взорвался в Варенском районе.


    25 марта 2026, 08:01 • Новости дня
    Ночью над Россией уничтожили 389 дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночное время со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    В период с 23.00 мск 24 марта до 7.00 мск 25 марта нейтрализовано 389 БПЛА ВСУ, все они относились к самолетному типу, указало ведомство в Max.

    Отмечается, что дроны уничтожили над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областями, а также над Москвой и Подмосковьем и над Крымом.

    Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что над регионом уничтожили 56 украинских беспилотников. Кроме того, из-за ударов дронов в порту Усть-Луга произошло возгорание.

    25 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил о полном отсутствии согласованного с Россией текста по возможному урегулированию конфликта на Украине.

     Ушаков сообщил, что российская сторона не участвовала в подготовке или согласовании текста соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает «Интерфакс».

    Он отметил: «Мы об этом ничего не знаем, потому что текст соглашения никто, по-моему, не готовил. По крайней мере, с нами никто не согласовывал и не обсуждал».

    Такое заявление последовало в ответ на вопросы журналистов о сообщениях американской стороны по поводу возможного достижения какого-либо соглашения между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки по урегулированию конфликта.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными и рассказал о ходе обсуждений.

    25 марта 2026, 08:12 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по зданиям СБУ

    Tекст: Мария Иванова

    По данным подполья, по зданиям СБУ в Ивано-Франковске, Виннице, Тернополе и Житомире были нанесены удары, в результате погибли сотрудники и иностранные офицеры.

    Атаки на объекты службы безопасности Украины в ряде городов были произведены в один день, передает РИА «Новости».

    По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, по зданию СБУ в Ивано-Франковске был нанесен удар, в результате которого погибли двое сотрудников, еще 16 получили ранения.

    «Основной целью стали здания Службы безопасности Украины, скорые вывезли не менее 16 раненых, часть из них в тяжёлом состоянии, подтверждена гибель как минимум двух человек», – заявил подпольщик. Он также сообщил, что по зданию СБУ в Виннице был нанесен удар в момент, когда там находились представители высшего командного состава ВСУ и иностранные специалисты, при этом не менее семи человек вывезли в тяжёлом состоянии.

    Лебедев рассказал, что удары пришлись и по зданиям СБУ в Тернополе и Житомире. По его данным, в Тернополе были уничтожены трое иностранных офицеров и около 12 сотрудников СБУ. В Житомире, по словам координатора подполья, погибли не менее шести сотрудников украинской спецслужбы, еще девять человек были госпитализированы, а возникший в гаражном секторе пожар перекинулся на серверные помещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о разрушениях после атаки беспилотника по зданию главного управления СБУ во Львовской области.

    В Никополе удар FPV-дронами по зданию СБУ привел к ранению трех сотрудников и уничтожению дорогостоящего оборудования и цифровых носителей.

    25 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в подготовке боевиков для Африки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев сотрудничает с террористическими группировками и готовит боевиков для борьбы с легитимными правительствами, в том числе африканских стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, украинские власти не только активно используют террористические методы, но и взаимодействуют с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что речь идет о подготовке боевиков, которых впоследствии направляют для дестабилизации ситуации в различных регионах, в особенности в Африке.

    Ранее МИД обвинил Запад и Киев в использовании африканских террористов для диверсий.

    В 2024 году власти Мали заявили, что Украина сотрудничает с местными террористическими группировками, которые пытаются устроить госпереворот.

    25 марта 2026, 09:18 • Новости дня
    Неизвестные выложили в Cеть разговор Politico и чиновника ЕС о Венгрии и Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Частную беседу сотрудника Politico и представителя Евросоюза, касающуюся ситуации на Украине и в Венгрии, выложили в открытый доступ.

    Неизвестные перехватили телефонную беседу журналиста европейского издания Politico и неназванного представителя Евросоюза, обсуждавших темы, связанные с Венгрией и Украиной. Девятиминутная запись разговора, состоявшегося 3 марта, была загружена на YouTube 16 марта и набрала 5,1 тыс. прослушиваний, передает РИА «Новости».

    В сообщении редакции Politico отмечается, что издание начало проверку безопасности после того, как частный телефонный разговор между одним из его репортеров и чиновником ЕС был перехвачен.

    Руководство издания, в лице старшего исполнительного редактора Кейт Дэй и исполнительного вице-президента Кэрри Будофф Браун, проинформировало сотрудников по электронной почте, что проведенная внутренняя проверка не обнаружила признаков взлома устройств, сетей или систем СМИ.

    Также отмечается, что Politico не удалось выяснить, каким образом была получена запись и кто разместил ее на видеохостинге.

    Орбан заявил, что Будапешт не согласится ни на какие решения Евросоюза по финансированию Украины, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро «так или иначе».

    Евросоюз ограничил участие Венгрии в переговорах из-за опасений утечки информации.

    25 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.

    Он подчеркнул, что встречи находятся в состоянии паузы, передает ТАСС.

    «Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Сергеевич Песков. Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», – заявил Галузин журналистам.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украины по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

    В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    25 марта 2026, 08:27 • Новости дня
    Риттер объяснил причины атак беспилотников Украины на Москву и Петербург

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотные атаки на Москву и Петербург связаны с осознанием проигрыша Киева и стремлением вовлечь Запад в конфликт, заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

    По словам Риттера, киевский режим активно применяет беспилотники по Москве и Петербургу, поскольку осознает неизбежность поражения, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Украина пытается добиться резких изменений на поле боя, втянуть Европу и Соединенные Штаты в прямое участие в конфликте, а также добиться предоставления авиации и военной поддержки, возможно, даже ввода сухопутных войск.

    Риттер отметил, что Европа и США могут вступить в конфликт только при условии, если Россия даст жесткий и масштабный ответ Украине.

    «Украина понимает, что при нынешнем развитии ситуации, в этой войне на истощение, она проигрывает. Им нужно, чтобы что-то резко изменилось», – заявил бывший разведчик.

    По словам Риттера, власти России не отвечают Киеву ударами по гражданским объектам, а сосредотачиваются на успехах на поле боя, потому что выигрывает эту войну. Он подчеркнул, что не нужно попадаться в ловушку, которую Украина пытается для нее расставить этими провокационными атаками на Петербург и Москву».

    Ранее Риттер счел невозможным любые переговоры с украинским правительством, которое он назвал террористической организацией, после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина.

    ФСБ предотвратила несколько терактов с применением дронов в Московской области и в Москве, которые планировал киевский режим.

    25 марта 2026, 14:06 • Новости дня
    После ударов по СБУ на Украине в польский Жешув прибыли три борта

    Tекст: Вера Басилая

    В польский Жешув экстренно прилетели три самолета с отключенными системами опознавания, что совпало с атаками по управлениям СБУ на Украине, сообщает «Военная хроника».

    Три воздушных судна с отключенными системами опознавания экстренно прибыли в польский город Жешув, передает RT.

    По данным источника, транспондеры были включены только на подлете к аэропорту. Предполагается, что речь идет о медицинской авиации для эвакуации раненых из приграничной зоны.

    Активность совпала по времени с серией скоординированных ударов Вооруженных сил России по объектам Службы безопасности Украины в Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе и Житомире. Telegram-канал отмечает, что скрытная эвакуация может свидетельствовать о серьезных потерях среди руководства или иностранных советников СБУ, находившихся на этих объектах во время атак.

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о гибели иностранных специалистов при ударах по зданиям СБУ в Ивано-Франковске и Виннице.

    Глава Львовской области Максим Козицкий ранее подтвердил информацию о разрушениях в региональном управлении ведомства после атаки беспилотника.

    25 марта 2026, 12:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Никифоровку в ДНР
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Дружковки, Константиновки, Рай-Александровки, Липовки, Былбасовки, Новоселовки, Краматорска, Николаевки и Славянска в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник при этом потерял до 200 военнослужащих, три бронемашины, восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, три склада боеприпасов и склад горючего.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Иволжанского, Мануховки, Бубликово, Храповщины и Битицы в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Великой Бабкой и Верхней Писаревкой.

    При этом потери ВСУ составили до 310 военнослужащих, две машины пехоты, бронетранспортер, четыре орудия полевой артиллерии и боевая машина американской РСЗО HIMARS. Уничтожены две израильские станции контрбатарейной борьбы RADA, станция РЭБ, склад боеприпасов и шесть складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и бригады нацгвардии в районах Моначиновки, Шевченково, Соболевки, Паламаревки и Староверовки в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

    Потери противника составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин, три артиллерийских орудия и боевая машина чешской РСЗО Vampire. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Красноярского, Светлого, Торецкого, Веровки, Доброполья, Гришино, Торского, Сергеевки, Белицкого и Новопавловки в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Песчаное в Харьковской области.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, они освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР.

    25 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    На Украине задумались о подготовке новой волны мобилизации

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Украины планируют усилить мобилизацию в крупных городах, особенно в Киеве, изменив правила для равномерного распределения нагрузки между регионами.

    Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на депутата профильного комитета Верховной рады Федора Вениславского, передает ТАСС. Он подчеркнул, что изменения должны минимизировать конфликты между гражданами и сотрудниками территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов. По словам Вениславского, ранее значительную часть мужчин мобилизовали в селах, а в больших городах, например в Киеве, ситуация иная.

    Парламентарий отметил: «Поэтому над этим всем работаем, и мы, и офис [Владимира Зеленского], и министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют [ее проведение], минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым».

    С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. В последние месяцы участились сообщения о насильственной мобилизации и конфликтах между гражданами и сотрудниками военкоматов, особенно в крупных городах.

    В обществе распространились термины «бусификация» и «людоловы» в отношении сотрудников ТЦК. Украинские СМИ отмечают, что в Киеве увеличилось количество патрулей ТЦК и усилились меры по мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе сотрудники военкомата задержали жениха для мобилизации прямо перед свадебной церемонией. В Сумской области мобилизованных солдат отправляют на позиции после всего четырех дней обучения из-за нехватки личного состава.

    В украинской армии в 425-м отдельном штурмовом полку начали привлекать к службе людей с диагнозом ВИЧ.

    Великий Новгород остался без водоснабжения
    Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Москве
    Патрушев: Россия потребует возмещения ущерба за атаку на «Арктик-Метагаз»
    Появились кадры последствий ракетного удара Ирана по ТЭС «Огни Рабина» в Израиле
    Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    Экс-замгубернатора обвинил в хищениях на укреплениях Курской области покойного Старовойта
    Сценарист «Счастливы вместе» отправлен под суд за убийство участника «Дома-2»

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

