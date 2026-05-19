    Россия и Китай готовят энергетический прорыв
    Начались масштабные учения ядерных сил России
    Призыв Литвы атаковать Калининград назвали безумием
    Пентагон заявил об неэффективности украинских ударов по России
    Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров
    Греция потребовала от Украины убрать беспилотные катера
    В США заявили о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе», хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент политического управления мировой политикой.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    2 комментария
    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    9 комментариев
    19 мая 2026, 10:05 • Новости дня

    Удар украинских БПЛА по Энергодару признали самым интенсивным за последнее время

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночная атака ВСУ на Энергодар была самой серьезной за последнее время, в том числе по интенсивности и психологическому воздействию на жителей, сотрудников Запорожской атомной электростанции и их семьи, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина..

    Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина подтвердила беспрецедентный масштаб инцидента, передает ТАСС. По ее словам, нападение оказало сильное психологическое давление на работников станции и их родственников.

    «Ночная атака действительно была самой серьезной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на город. Налет был массированным, дроны фиксировались в разных районах Энергодара на протяжении ночи. Для тысяч жителей, в том числе сотрудников Запорожской АЭС и их семей, ночь прошла без сна», – рассказала представитель станции.

    Незадолго до этого мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о критической активности вражеских беспилотников. Градоначальник отметил, что на протяжении всей ночи удары наносились по гражданскому автотранспорту, блокпостам и жилому сектору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник украинские беспилотники нанесли серию ударов по инфраструктуре Энергодара.

    Представители Запорожской АЭС назвали эти налеты психологическим давлением на сотрудников станции.

    Директор по коммуникациям Евгения Яшина зафиксировала беспрецедентный рост интенсивности обстрелов города-спутника.

    18 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по  объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также военным аэродромам.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 265 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 192 беспилотника, 661 ЗРК, 29 353 танка и других бронемашин, 1723 боевые машины РСЗО, 34 981 орудие полевой артиллерии и минометов, 61 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в прошлую субботу Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

    Комментарии (13)
    18 мая 2026, 12:17 • Новости дня
    Военкоры сообщили об ударах 100 «Гераней» по объектам на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России совершили масштабный налет на позиции противника, предварительно, для поражения целей использовалось не менее 100 беспилотников «Герань», сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России совершили масштабный налет на позиции противника, передает проект WarGonzo. По предварительным данным, для поражения целей использовалось не менее 100 беспилотников «Герань».

    Под удар попала инфраструктура в Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областях. Местные паблики сообщали о серии мощных взрывов и последующем крупном пожаре в районе порта Одессы.

    Глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в Одессе на юге Украины.

    Накануне украинская армия совершила самую массовую атаку беспилотниками на российские регионы.

    Несколькими днями ранее российские военные запустили по целям на западе Украины около 800 дронов.

    Комментарии (5)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 01:47 • Новости дня
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские вооруженные силы столкнулись с серьезным дефицитом личного состава и боеприпасов, а также проблемами с организацией подготовки войск, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для Конгресса США.

    «Украина сталкивается с сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада», – подчеркивается в докладе.

    В американском министерстве обороны признали, что украинским войскам остро не хватает поддержки с воздуха и возможностей для прорыва. Генеральный инспектор констатировал, что сложившаяся ситуация стала критически важным преимуществом для Москвы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в первом квартале 2026 года Киев продолжал испытывать острую нехватку боеприпасов и беспилотников.

    «ВСУ столкнулись с деградацией возможностей», – говорится в отчете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить минимальный возраст призывников.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал недостаточный уровень подготовки младшего офицерского состава.

    Комментарии (2)
    18 мая 2026, 23:35 • Новости дня
    В результате удара ВСУ по Курской области погибла 68-летняя мирная жительница
    @ Официальное сообщество Министерства здравоохранения Курской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара ВСУ по селу Марково Глушковского района ранения получили три человека, одна из пострадавших женщин скончалась, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Сегодня вечером в селе Марково Глушковского района противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди», – сообщил Хинштейн в «Максе».

    Он указал, что погибшей было 68 лет. У 57-летней женщины диагностированы проникающие ранения груди и живота, а у 62-летнего мужчины, ее мужа – осколочное ранение головы. Супруги находятся в тяжелом состоянии.

    Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. В ближайшее время пациентов доставят в Курск, врачи делают все возможное для спасения их жизней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате детонации вражеских беспилотных аппаратов на территории Белгородской области пострадали мужчина и женщина.

    В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по рейсовому микроавтобусу на территории Луганской народной республики погибла несовершеннолетняя.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 14:22 • Новости дня
    Fighterbomber: Новая украинская авиабомба не повлияет на ход спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Рекламируемая украинской армией управляемая авиабомба представляет собой доработанный американский боеприпас 1950-х годов и не способна изменить ход специальной военной операции, считает эксперт.

    Появление в арсенале Вооруженных сил Украины нового боеприпаса не окажет влияния на ситуацию на фронте, пишет эксперт Telegram-канала Fighterbomber.

    По словам военного аналитика, украинская разработка создана на базе старой американской бомбы М-82 и лишена управляемого двигателя.

    «Летит она примерно на 40-50 километров, ибо Су-24 имеет сверхзвук, но не имеет большой высоты, собственно поэтому дальность применения падает, самолет попадает в зону поражения ЗРК средней и большой дальности, а также истребителей», – отмечает эксперт.

    Специалист подчеркивает, что замена советских самолетов на западные истребители Mirage или F-16 не решит проблему. Он пояснил, что однодвигательные машины не способны долго летать на сверхзвуковых скоростях и больших высотах с тяжелой бомбовой нагрузкой. Учитывая общее состояние украинской авиации, применение подобных снарядов не принесет противнику стратегического преимущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Украины заявило о получении первых управляемых боеприпасов собственного производства.

    В прошлом году киевский режим анонсировал создание аналога российских корректируемых авиабомб с дальностью действия до 60 километров.

    Эксперты отмечали критическую зависимость дальности применения планирующих боеприпасов от высоты полета самолета-носителя.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Военкор: Российские БПЛА нанесли удары по двум судам в районе Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удары по двум судам в районе Одессы, которые могли использоваться для доставки оружия и боеприпасов на Украину, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    За прошедшие сутки в акватории Одессы получили повреждения два торговых судна, идущие под флагами Маршалловых Островов и Гвинеи-Бисау, сообщил военный эксперт Борис Рожин в Max.

    По словам Рожина, удары наносились с помощью беспилотных летательных аппаратов. Спутниковые снимки подтверждают наличие активного движения торгового флота в районе порта. Некоторые из этих сухогрузов занимаются поставками вооружения и боеприпасов украинской стороне.

    Глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в Одессе на юге Украины.

    В начале мая Администрация морских портов Украины подтвердила повреждение припортовой инфраструктуры региона. В марте текущего года российские дроны поразили баржу с натовским военным грузом у порта Измаил.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 13:45 • Новости дня
    Минобороны Украины сообщило о получении новых управляемых авиабомб

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины пополнили арсенал первыми управляемыми боеприпасами собственного производства, разработка которых продолжалась более года, заявили в Минобороны страны.

    О закупке экспериментальной партии оружия сообщил глава украинского военного ведомства Михаил Федоров, передает РИА «Новости».

    В своем Telegram-канале он уточнил, что боеприпасы успешно прошли все этапы тестирования.

    «Первая украинская УАБ готова к боевому применению… Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению… Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию», – написал министр.

    Сообщается, что разработка нового боеприпаса продолжалась 17 месяцев. Масса боевой части авиабомбы составляет 250 килограммов. При этом дальность ее запуска рассчитана на десятки километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году украинская сторона заявила о создании собственного аналога российских корректируемых авиабомб.

    В феврале глава ведомства Михаил Федоров обсуждал увеличение объемов поставок западных управляемых боеприпасов.

    В конце апреля украинские войска атаковали управляемыми авиационными бомбами социальный объект в Белгородской области.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 12:19 • Новости дня
    Балицкий: Удар ВСУ по детсаду в Энергодаре стал проявлением животной ненависти

    Tекст: Ольга Иванова

    Удар дрона ВСУ по детскому саду в Энергодаре стал проявлением животной ненависти, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий резко осудил атаку украинского беспилотника на детский сад в Энергодаре.

    «Особенно циничной и подлой была атака БПЛА в Энергодаре по территории детского сада... Зафиксированы повреждения двух оконных блоков. Благо, пострадавших нет. Но сам факт удара по дошкольному учреждению – это грань, за которой стоит только животная ненависть», – подчеркнул Балицкий в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник ударил по зданию детского сада в Энергодаре.

    Двумя днями ранее город подвергся массированному налету вражеских дронов.

    Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила о высокой активности украинских войск в прошедшие выходные.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 02:52 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО сбила два беспилотника, которые направлялись в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На местах падения обломков БПЛА развернули работу сотрудники экстренных служб, сообщил Собянин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник на подлете к Москве сбили два дрона ВСУ.

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 12:38 • Новости дня
    Кремль заявил о паузе в мирных переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры об урегулировании украинского конфликта временно приостановлены, однако российская сторона сохраняет надежду на их скорое возобновление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, мирный процесс по Украине пока находится на паузе, однако Москва ожидает их продолжения, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен», – подчеркнул Песков.

    Ранее в МИД России заявили, что Москва не получала от Киева сигналов о готовности двигаться к урегулированию конфликта.

    Президент России Владимир Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Атака украинского беспилотника унесла жизни двух белгородцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое мужчин погибли, еще двое получили тяжелые ранения в Белгородской области в результате террористической атаки со стороны ВСУ, сообщили в региональном оперштабе.

    Трагедия произошла в поселке Борисовка во время атаки со стороны украинских войск, передает оперштаб в Mах.

    От детонации вражеского беспилотника двое местных жителей скончались на месте еще до приезда бригады скорой помощи.

    Врачи реанимации Борисовской центральной районной больницы сейчас борются за жизнь одного из пострадавших. Мужчина получил проникающее ранение живота и множественные осколочные травмы рук и ног.

    Второго раненого медики транспортируют в областную клиническую больницу. Пациент находится в тяжелом состоянии с многочисленными осколочными ранениями различных частей тела.

    На месте происшествия получили повреждения несколько автомобилей. В настоящее время там продолжают работу все оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 мая в Шебекинском округе Белгородской области погиб водитель грузового автомобиля из-за атаки вражеского дрона.

    Днем ранее в поселке Красная Яруга скончался местный житель после целенаправленного удара беспилотника ВСУ по легковой машине.

    До этого 12 мая в областной клинической больнице умерли двое раненных при атаках украинских дронов мирных жителей.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 22:26 • Новости дня
    Премьер Болгарии Радев призвал Европу начать переговоры с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев выступил за скорейшее начало диалога между Европой и Россией для разрешения кризиса на Украине.

    Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.

    «Для нас не имеет значения, будет ли один переговорщик или команда, это не важно. Важно, чтобы Европа добилась баланса между военными, экономическими или дипломатическими инструментами. Пришло время для дипломатии, потому что война на истощение, истощает все поддерживающие и участвующие стороны, экономические и социальные, важно, чтобы эти переговоры начались максимально быстро», – подчеркнул Радев.

    Отмечается, что глава правительства Болгарии находится в Германии со своим первым официальным зарубежным визитом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Европейский союз активно обсуждает пути мирного урегулирования украинского конфликта, однако главным условием для старта диалога остается полная остановка боевых действий.

    По данным Politico, страны Евросоюза ведут обсуждение возможности назначения специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию.

    Избирательный блок бывшего президента Румена Радева выиграл парламентские выборы в Болгарии. Политик последовательно выступает против антироссийских санкций и военной помощи Киеву. В начале мая Радев распределил ключевые государственные посты в новом правительстве Болгарии. Европейские журналисты спрогнозировали пересмотр политики поставок вооружений Киеву из-за победы его партии на выборах.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили более тысячи военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    В зоне спецоперации украинские войска за сутки потеряли порядка 1075 военнослужащих, а российские подразделения улучшили позиции на нескольких направлениях.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Писаревки, Бачевска и Рясного в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены формирования двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Ивановкой, Бударками и Захаровкой.

    Противник при этом потерял до 190 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Яремовки в Харьковской области, Красного Лимана, Татьяновки, Пришиба, Пискуновки и Сидорово в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили более 180 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Тихоновки и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 90 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад нацгвардии у Новогригоровки, Кучерова Яра, Нового Донбасса, Белицкого, Белозерского в ДНР, Новоподгородного и Райполя в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, четыре бронемашины, боевая машина РСЗО «Град» и три орудия полевой артиллерии, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar. Уничтожены пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне средства ПВО за сутки сбили ракеты «Фламинго», «Нептун-МД» и 1054 беспилотника.

    Днем ранее российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области.

    До этого они освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 20:48 • Новости дня
    Российские средства ПВО сбили 35 украинских беспилотников за четыре часа

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили над регионами России и акваторией Азовского моря 35 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

    Министерство обороны России сообщило в Max, что с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

    Ранее дежурные расчеты ПВО ликвидировали 42 вражеских беспилотника над несколькими областями России.

    Днем ранее военные перехватили 89 украинских летательных аппаратов над девятью регионами и Черным морем.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    Власти Таганрога сообщили о работе ПВО

    Глава Таганрога Камбулова сообщила о работе систем ПВО

    Tекст: Антон Антонов

    В Таганроге Ростовской области работают системы противовоздушной обороны, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    «Внимание – работают силы ПВО», – сообщила Камбулова в «Максе».

    Горожан призвали немедленно покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Также власти настоятельно рекомендовали не подходить к окнам и сохранять спокойствие в сложившейся ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили дроны над Таганрогом.

    Комментарии (0)
