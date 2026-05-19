Удар украинских БПЛА по Энергодару признали самым интенсивным за последнее время

Tекст: Дмитрий Зубарев

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина подтвердила беспрецедентный масштаб инцидента, передает ТАСС. По ее словам, нападение оказало сильное психологическое давление на работников станции и их родственников.

«Ночная атака действительно была самой серьезной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на город. Налет был массированным, дроны фиксировались в разных районах Энергодара на протяжении ночи. Для тысяч жителей, в том числе сотрудников Запорожской АЭС и их семей, ночь прошла без сна», – рассказала представитель станции.

Незадолго до этого мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о критической активности вражеских беспилотников. Градоначальник отметил, что на протяжении всей ночи удары наносились по гражданскому автотранспорту, блокпостам и жилому сектору.

