Энергодар подвергся массированной атаке дронов
В ночь на вторник украинские дроны нанесли серию ударов по инфраструктуре и жилому сектору Энергодара, сообщил глава города Максим Пухов.
Атака дронов продолжалась на протяжении всего темного времени суток. Целями ударов стали городские блокпосты и припаркованные транспортные средства, указал Пухов, передает ТАСС.
Также зафиксированы прямые попадания в здания.
Он добавил, что аппараты били по машинам и блокпостам, а также повредили жилой сектор. Градоначальник настоятельно рекомендовал местным жителям соблюдать предельную осторожность и минимизировать перемещения по улицам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее украинский беспилотник сдетонировал на парковке во дворе жилого дома. До этого Пухов рассказывал о массированном ночном налете FPV-дронов на гражданские объекты.