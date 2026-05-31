Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
Слюсарь сообщил о массированной атаке дронов на Ростовскую область
Массированная атака из более чем 50 БПЛА отражена ночью в Ростовской области в девяти районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 50 вражеских дронов. Удары пришлись на Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский и Шолоховский районы.
В настоящее время в Матвеево-Курганском районе продолжается ликвидация возгорания. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков беспилотника загорелось топливное хранилище.
Двумя днями ранее силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом более 80 украинских дронов.
В середине мая военные отразили массированный налет 40 беспилотных аппаратов.