  Лента новостей
    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо
    Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС
    ПВО сбила 216 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    Депутат Рады пообещала ужесточение мобилизации на Украине
    Лихачев: Удар украинского дрона по ЗАЭС приблизил мир к опасному инциденту
    Захарова: Завершается досудебный этап спора с Прибалтикой о правах русскоязычных
    Медведев заявил о возможности удара по АЭС Украины в ответ на «новый Чернобыль»
    Хегсет: США намерены найти способ помочь Украине «обороняться»
    В Молдавии признали отсутствие у населения поддержки вступления в НАТО
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    31 мая 2026, 08:19 • Новости дня

    Слюсарь сообщил о массированной атаке дронов на Ростовскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массированная атака из более чем 50 БПЛА отражена ночью в Ростовской области в девяти районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

    Массированная атака из более чем 50 БПЛА отражена ночью в Ростовской области в девяти районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в MAX.

    В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 50 вражеских дронов. Удары пришлись на Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский и Шолоховский районы.

    В настоящее время в Матвеево-Курганском районе продолжается ликвидация возгорания. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков беспилотника загорелось топливное хранилище.

    Двумя днями ранее силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом более 80 украинских дронов.

    В середине мая военные отразили массированный налет 40 беспилотных аппаратов.

    30 мая 2026, 12:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массовых ударах по инфраструктуре Украины
    Минобороны сообщило о массовых ударах по инфраструктуре Украины
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары по военным аэродромам и инфраструктуре Украины в ответ на атаки по российским гражданским объектам, сообщило Минобороны России.

    Министерство обороны России в ежедневной сводке, опубликованной в MAX, сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Эти действия стали ответом на террористические атаки со стороны Украины по гражданским объектам на территории России. В ведомстве подчеркнули: «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

    В Харьковской и Сумской областях, по данным Минобороны, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, уничтожив до 200 военнослужащих противника, одну боевую бронированную машину и 16 автомобилей. В Донецкой Народной Республике и Харьковской области группировка «Запад» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ, потерявшими более 180 человек, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    На южном направлении подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи, нанеся потери ВСУ свыше 85 военнослужащих, трем боевым бронированным машинам, четырем артиллерийским орудиям и 13 автомобилям. В районах Водянское, Анновка и других населенных пунктах Донецкой Народной Республики группировка «Центр» уничтожила более 340 украинских военных и восемь бронированных машин.

    В Днепропетровской и Запорожской областях подразделения «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожив свыше 455 военнослужащих, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям ВСУ в Запорожской области, где уничтожено более 60 военнослужащих, два артиллерийских орудия, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия поразили 148 пунктов временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиационных бомб, один реактивный снаряд HIMARS производства США и 352 беспилотника самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, более 153 тыс. беспилотников, 29 550 танков и других бронированных машин, свыше 35 тыс. артиллерийских орудий и почти 63 тыс. единиц военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить варианты ответа на атаку ВСУ по Старобельску.

    Вскоре после этого российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам.

    Несколькими днями ранее подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Гранов и Воздвижевка.

    30 мая 2026, 18:16 • Новости дня
    Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС

    Лихачев заявил о первой целенаправленной атаке по энергоблоку ЗАЭС

    Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС
    Tекст: Вера Басилая

    В стене машинного зала шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции образовалась дыра после попадания боевого дрона-камикадзе, при этом основное оборудование уцелело, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

    По словам Лихачева, днем в субботу беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС, передает РИА «Новости». Лихачев заявил,что это происшествие стало первой целенаправленной атакой на ключевые объекты атомной станции.

    «В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра», – заявил Лихачев. Он также отметил, что украинский БПЛА управлялся с помощью оптоволокна, что полностью исключает вероятность случайного попадания по объекту.

    Глава «Росатома» подчеркнул, что украинские военные регулярно переходят границы здравого смысла. Он задался вопросом о том, чего стоит ожидать в будущем, предположив возможные удары непосредственно по турбине, реакторному залу или системам безопасности станции.

    Глава Росатома Алексей Лихачев предупредил о риске масштабной радиационной аварии из-за целенаправленных атак на Запорожскую АЭС.

    Ранее украинский беспилотник ударил по трубопроводу около первого энергоблока станции.

    До этого два сотрудника предприятия получили ранения при атаке дронов в ста метрах от периметра объекта.

    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    30 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Железнодорожный вокзал в Шостке уничтожен «Геранями»
    Железнодорожный вокзал в Шостке уничтожен «Геранями»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожный вокзал в Шостке на Украине полностью разрушен, сообщил военный аналитик Борис Рожин.

    Военный аналитик Борис Рожин сообщил в своем блоге на платформе MAX, что железнодорожный вокзал в городе Шостка на Украине был полностью разрушен. По его словам, ночью по объекту было выпущено около десяти беспилотников типа «Герань».

    Рожин отметил: «Железнодорожный вокзал в Шостке вышел из чата. Получил ночью около десяти "Гераней"».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные атаковали временный штаб украинской армии в Шосткинском районе.

    В мае прошлого года ВС России нанесли удар ракетой «Искандер» по тренировочному лагерю спецназа вблизи этого города.

    В конце 2024 года серия ударов пришлась на территорию местного завода «Импульс» со скоплением военной техники.

    30 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности удара по АЭС Украины в ответ на «новый Чернобыль»

    Медведев заявил о возможности симметричного удара по АЭС Украины после атаки на ЗАЭС

    Медведев заявил о возможности удара по АЭС Украины в ответ на «новый Чернобыль»
    Tекст: Антон Антонов

    Катастрофические последствия атак ВСУ на российские атомные электростанции могут спровоцировать симметричные ответные удары по аналогичным ядерным объектам Украины и стран НАТО, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль», – подчеркнул Медведев в «Максе».

    По его словам, подобный исход ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. Ответной мерой на такие действия может стать «симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлечённых в конфликт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о приближении мира к опасному инциденту из-за атаки беспилотника на Запорожскую АЭС.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал задуматься о последствиях зеркального ответа на украинские удары по атомным станциям.

    Представитель Минобороны Игорь Кириллов сравнил гипотетические последствия крупной аварии на ЗАЭС с чернобыльской катастрофой.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    30 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Россия информировала МАГАТЭ об украинской атаке БПЛА на шестой энергоблок ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об ударе дрона ВСУ по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

    Международное агентство по атомной энергии проинформировано об инциденте на станции, передает РИА «Новости». Директор по коммуникациям объекта Евгения Яшина подтвердила факт официального обращения в международную организацию.

    «Сотрудников МАГАТЭ мы только что уведомили», – сказала Яшина.

    Она также подчеркнула, что украинские военные при совершении удара полностью пренебрегли базовыми принципами ядерной безопасности.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о попадании дрона в стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

    Пресс-служба ЗАЭС сообщила о сохранении нормального радиационного фона на территории объекта.

    Лихачев назвал целенаправленный удар украинского беспилотника шагом к опасному инциденту.

    30 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    Двое жителей Краснодарского края задержаны за подготовку теракта в Туапсе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое жителей Краснодарского края, в том числе несовершеннолетний, планировали по указанию куратора теракт в административном здании в Туапсе за 500 долларов, они задержаны, им предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СК.

    Двум жителям Краснодарского края, один из которых несовершеннолетний, предъявлено обвинение в подготовке теракта в административном здании Туапсе, передает РИА «Новости». По данным Следственного комитета России, преступление планировалось совершить за вознаграждение в размере до 500 долларов.

    «В рамках расследования уголовного дела… двум местным жителям, один из которых несовершеннолетний, предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, совершенном группой лиц по предварительному сговору», – сообщили в пресс-службе СК РФ.

    По версии следствия, в марте 18-летний юноша связался в мессенджере с представителем запрещенной в России террористической организации. Куратор поручил ему собрать самодельное взрывное устройство и спрятать его в тайнике. К выполнению задания молодой человек привлек 17-летнего знакомого. Они сфотографировали выбранный объект и отправили материалы заказчику, получив аванс в размере 30 долларов на криптокошелек.

    После этого старший из обвиняемых изготовил основной заряд взрывчатки и подготовил необходимые компоненты. Однако довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось – их задержали силовики. На допросе молодые люди полностью признали свою вину, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Краснодарском крае.

    В марте силовики задержали двух подростков в Кабардино-Балкарии за сборку бомбы по заданию украинских кураторов.

    В конце мая директор ФСБ Александр Бортников рассказал о пресечении пяти нападений террористов в разных регионах страны.

    30 мая 2026, 19:07 • Новости дня
    В Белгороде начали включать уличное освещение и мобильный интернет

    Врио губернатора Шуваев поручил включить мобильный интернет в Белгороде

    Tекст: Вера Басилая

    С вечера 30 мая в Белгороде включат городское освещение и возобновится стабильный доступ к сетям мобильной связи, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

    Поручение о включении уличного освещения и возобновления работы интернета дал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Врио губернатора сообщил в Max, что решение было принято после совещания Оперативного штаба, где была дана оценка текущей обстановке в городе и области.

    «Принимая во внимание запрос жителей, дал поручение с сегодняшнего вечера включить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде», – заявил Шуваев.

    Шуваев добавил, что в районах и муниципалитетах возвращать освещение и связь поручено главам администраций. При этом необходимо учитывать оперативную обстановку: восстановление инфраструктуры возможно только там, где это не угрожает безопасности жителей.

    В середине мая президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

    В конце февраля из-за ракетного удара около 60 тыс. жителей Белгорода остались без электроснабжения.

    За минувшие сутки украинские войска 55 раз атаковали территорию девяти муниципалитетов Белгородской области.

    30 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    В ООН прокомментировали атаку ВСУ на машинный зал Запорожской АЭС

    Представитель ООН Хак сделал заявление после удара ВСУ по Запорожской АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отреагировал на сообщения об ударе украинских войск по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС.

    «Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак против критически важной инфраструктуры», – приводит слова Хака РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о целенаправленной атаке украинского беспилотника на здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

    Директор станции Юрий Черничук предупредил об угрозе потери энергоблока из-за возможного повреждения турбогенератора.

    Пресс-служба ЗАЭС подтвердила сохранение радиационного фона в пределах естественных значений после удара.

    31 мая 2026, 01:16 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ Гросси назвал удары по Запорожской АЭС игрой с огнем

    Гросси: Удар по ЗАЭС ставит под угрозу соблюдение принципов ядерной безопасности

    Глава МАГАТЭ Гросси назвал удары по Запорожской АЭС игрой с огнем
    Tекст: Антон Антонов

    Удар по машинному залу Запорожской атомной электростанции создает серьезную угрозу для соблюдения ключевых принципов ядерной безопасности в условиях конфликта, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

    «Заявленный инцидент поставил бы под угрозу как семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов, призванных защитить ЗАЭС, в которых четко говорится, что из электростанции или в отношении нее не должно совершаться никаких ударов», – заявил руководитель МАГАТЭ.

    В официальном сообщении организации отмечается, что атаки беспилотников на ядерные объекты недопустимы. Гросси подчеркнул, что нанесение ударов по таким критически важным сооружениям равносильно игре с огнем. Гросси выразил глубокую обеспокоенность в связи с атакой, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник пробил стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. Директор станции Юрий Черничук предупредил об угрозе потери энергоблока из-за возможной поломки турбогенератора.

    Специалисты Международного агентства по атомной энергии запросили доступ для осмотра поврежденного помещения.

    31 мая 2026, 05:59 • Новости дня
    Топливное хранилище загорелось в Ростовской области из-за атаки беспилотника
    Топливное хранилище загорелось в Ростовской области из-за атаки беспилотника
    Tекст: Антон Антонов

    В Матвеево-Курганском районе произошло возгорание резервуаров с горючим после падения обломков сбитого дрона, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельскозтоваропроизводителей», – заявил глава региона в «Максе».

    Он добавил, что жителей соседних домов эвакуировали, угрозы их жизням нет. К тушению привлекли экстренные службы и пожарный поезд.

    В самом поселке Матвеево-Курган обломки повредили аптеку, два магазина и легковой автомобиль. Зафиксированы повреждения кровли, окон и газовой трубы, подачу голубого топлива временно перекрыли. Пострадавших среди населения нет. В Ростовской области сохраняется опасность новых атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Слюсарь сообщил о возгорании танкера и топливного резервуара в порту Таганрога. Позднее пожар был ликвидирован.

    31 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    МАГАТЭ запросило доступ в поврежденный ударом ВСУ машинный зал ЗАЭС
    МАГАТЭ запросило доступ в поврежденный ударом ВСУ машинный зал ЗАЭС
    Tекст: Антон Антонов

    Специалисты Международного агентства по атомной энергии обратились с просьбой предоставить возможность осмотреть машинный зал Запорожской АЭС после удара, сообщает МАГАТЭ.

    «Группа экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для непосредственного осмотра затронутого машинного зала», – приводит РИА «Новости» заявление агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон-камикадзе пробил стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. Руководство атомной станции сразу уведомило Международное агентство по атомной энергии об этом инциденте.

    Специалисты ЗАЭС не зафиксировали повышения уровня радиации после атаки.

    Представитель Минобороны Игорь Кириллов сравнил гипотетические последствия крупной аварии на ЗАЭС с чернобыльской катастрофой.

    30 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    При атаке БПЛА в Курской области женщина получила ожог и травму

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотника в Льговском районе ранена местная жительница, получившая минно-взрывную травму и ожог стопы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    Пострадавшую в результате атаки БПЛА в Льговском районе женщину оперативно доставили в областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи, сообщил в Max Хинштейн.

    «У 62-летней женщины минно-взрывная травма, термический ожог в области левой стопы», – написал глава региона. Он добавил, что местные медики сделают все необходимое для скорейшего выздоровления пациентки.

    Ранее восемь жителей Курской области пострадали от ударов украинских беспилотников.

    В середине месяца вражеский дрон ранил семейную пару в селе Песчаное.

    До этого два человека получили ранения при атаке дрона на автозаправочную станцию в городе Льгове.

    30 мая 2026, 09:14 • Новости дня
    Минтранс Запорожья опроверг информацию о перекрытии трассы «Новороссия»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральная трасса Р-280 «Новороссия», соединяющая Крым и Ростов-на-Дону через регионы Донбасса и Новороссии, открыта для движения и работает штатно, периодически временно перекрываются отдельные участки для ликвидации последствий террористических атак ВСУ. Автомобили при этом пускают в объезд, сообщил министр транспорта Запорожской области Николай Лукашенко.

    Федеральная трасса Р-280 «Новороссия» открыта для движения транспорта, передает ТАСС. Министр транспорта Запорожской области Николай Лукашенко сообщил, что в социальных сетях распространялась недостоверная информация о закрытии автодороги.

    «У нас автомобильная дорога Р-280 «Новороссия» работает в штатном режиме. Но в зависимости от оперативной обстановки, возникают террористические акты, из-за которых затруднено движение по определенным участкам автомобильной дороги», – рассказал Лукашенко. По его словам, со всеми профильными структурами проработаны вопросы перенаправления потока машин по альтернативным путям объезда.

    Министр подчеркнул, что возникающие ограничения носят исключительно временный характер. Он заверил, что длительных перекрытий трассы не предвидится и ситуация находится под контролем властей.

    Региональное ведомство поддерживает постоянную связь с коллегами из Донецкой Народной Республики и Херсонской области. Водителям рекомендовано следовать указаниям военнослужащих на блокпостах, сотрудников Госавтоинспекции и обращать внимание на информационные табло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о дистанционном минировании трассы «Новороссия» украинскими беспилотниками.

    Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о сбросе мин на проезжую часть с вражеского гексакоптера.

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о планах завершить расширение данной автодороги к 2030 году.

    30 мая 2026, 19:44 • Новости дня
    Украинский БПЛА ударил по бензовозу в Херсонской области

    Дрон ВСУ атаковал бензовоз в Геническом округе Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Геническом округе Херсонской области украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по бензовозу, повредив кабину грузовика.

    Инцидент произошел в районе села Сальково, передает РИА «Новости». Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал транспортное средство, перевозившее топливо.

    «Вражеский дрон ударил по бензовозу в районе села Сальково. Удар пришелся в кабину. Состояние водителя уточняется», – сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

    По информации представителя администрации, сама цистерна с горючим в результате атаки не пострадала. В настоящее время выясняются подробности о состоянии водителя грузовика.

    Накануне российский боец сообщил о целенаправленной охоте украинских войск за военными водителями.

    В январе дрон Вооруженных сил Украины атаковал автозаправку в селе Петропавловка Херсонской области.

    30 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Командование ВСУ перебросило полк нацгвардии в Сумскую область из-за потерь

    Tекст: Вера Басилая

    Для восполнения масштабных потерь на фронте украинская армия направила в Сумскую область 27-й отдельный полк национальной гвардии из Черниговской области, сообщили в силовых структурах.

    Острая нехватка личного состава вынуждает Киев задействовать резервы, передает РИА «Новости». По данным представителей российских силовых структур, в Сумскую область экстренно стягивают дополнительные силы.

    «На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта из Черниговской области 27-й отдельный полк НГУ», – сказал собеседник агентства.

    Кроме того, украинские генералы активно отправляют на передовую бойцов прямо из учебных центров. В столкновения бросают даже те подразделения, которые долгое время находились в глубоком тылу.

    В апреле украинское командование перебросило в Сумскую область подразделения 68-й отдельной егерской бригады из Донбасса.

    В начале года ВСУ направили в этот регион стратегические резервы для сдерживания российских атак.

    Осенью прошлого года военное руководство Украины переместило на данный участок фронта 53-й отдельный разведывательный батальон.

    ЗАЭС: Превышения уровня радиации после удара ВСУ не зафиксировано
    Euroclear обжаловал решение российского суда о взыскании 200 млрд евро
    В Белгороде начали включать уличное освещение и мобильный интернет
    В Грузии задержали второго за день иностранного шпиона
    Брат Кличко выступил против бойкота украинцами соревнований с участием россиян
    Архиепископ Пецци назвал причину ухода с поста главы католиков России
    Эксперт рассказал о способах защиты в сезон шаровых молний

    Армения начала терять российский рынок и деньги

    С 30 мая Россия останавливает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также поставки минеральной воды «Джермук». Это совпало с рядом недружественных по отношению к России шагов команды армянского премьер-министр Никола Пашиняна. Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

