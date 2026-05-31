Российских туристов предупредили о сильной жаре в Турции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Грядущий курортный сезон принесет беспрецедентное потепление, передает РИА «Новости». Турецкий синоптик Ихсан Юртташ рассказал об угрозе многолетних температурных рекордов.

«Этим летом мы ожидаем температуры выше климатической нормы практически на всей территории Турции. В ряде регионов показатели могут приблизиться к рекордным значениям или превысить их. Туристам, особенно нашим российским друзьям, следует быть готовыми к продолжительным периодам сильной жары», – заявил специалист.

Наиболее сложная обстановка традиционно сложится на побережье Средиземного моря, включая Анталью и Аланью. В июле и августе воздух там прогреется свыше 40 градусов, а высокая влажность усугубит ситуацию. Жаркие периоды также прогнозируются на Эгейском море.

Эксперт порекомендовал путешественникам избегать солнца в середине дня и соблюдать питьевой режим. Особую осторожность необходимо проявлять пожилым людям, детям и гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая турецкий профессор Мурат Тюркеш спрогнозировал формирование пустынного климата в стране к 2040 году.

Прошлым летом температура воздуха в восточных регионах республики достигла рекордной отметки в 49,9 градуса.

На фоне экстремальной погоды российское посольство рекомендовало туристам соблюдать осторожность из-за лесных пожаров.