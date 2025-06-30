  • Новость часаНовейшие российские дроны «Герань-3» атаковали объекты ВСУ в Харькове и Одессе
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров еще нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок

    Самый вероятный кандидат на должность главы офиса президента Украины – Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» в украинском парламенте. Между ним и нынешним «серым кардиналом» Ермаком существует острая неприязнь. А глава офиса президента – это второй человек на Украине. Если не первый.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как превратить национальный мессенджер в суперсервис

    Россия – не первая страна, идущая по пути интеграции цифровых сервисов под крылом государства. Пожалуй, самый яркий пример госмессенджера, ставшего суперприложением – китайский WeChat.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

    3 комментария
    30 июня 2025, 12:21 • Новости дня

    Посольство предупредило российских туристов о риске пожаров в Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Российское посольство предупредило о резком ухудшении ситуации с лесными пожарами в нескольких туристических регионах Турции и рекомендовало туристам соблюдать осторожность.

    Посольство России в Турции рекомендовало туристам соблюдать осторожность при поездках в страну из-за вспышки лесных пожаров, передает РИА «Новости».

    В заявлении диппредставительства отмечается, что в последние дни в Турции из-за рекордно высоких температур, превышающих климатические нормы, ситуация с пожарами в лесах и на сельскохозяйственных угодьях резко обострилась. Очаги возгорания зафиксированы в провинциях Айдын, Анталья, Балыкесир, Биледжик, Болу, Измир, Маниса, Мерсин, Сакарья и Чанаккале.

    Посольство сообщило, что «Международный аэропорт им. А. Мендереса в Измире 29 июня на время приостанавливал прием и отправку рейсов». Власти Турции принимают меры по тушению пожаров с привлечением всех необходимых ресурсов.

    Российским гражданам советуют внимательно следить за развитием ситуации, учитывать риски при планировании поездок в Турцию, а также отслеживать официальные сообщения и новости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Турции закрыли аэропорт Измира из-за сильных лесных пожаров.

    Жандармерия ранее задержала 11 человек по подозрению в причастности к возгораниям.

    За два дня в стране возникло 150 крупных лесных пожаров.

    29 июня 2025, 20:08 • Новости дня
    Азербайджанская община обвинила Баку в разрушении отношений с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители азербайджанской диаспоры в России упрекнули власти Азербайджана в разрушении отношений с Москвой из-за медийных заявлений после задержаний в Екатеринбурге.

    В сообщении представители диаспоры назвали действия Баку политиканством и выразили обеспокоенность разрушением отношений с Российской Федерацией из-за медийных выпадов, передает РБК.

    В частности, поводом для критики послужила статья агентства Azertag, где утверждается о давлении на азербайджанскую диаспору в России после недавних задержаний в Екатеринбурге. По мнению представителей общины, публикация не связана с поддержкой соотечественников и лишь усугубляет ситуацию.

    В обращении прямо отмечается: «Статья Azertag, направленная против Российской Федерации, не имеет ничего общего с намерением помочь азербайджанцам на Урале», а также выражается сожаление, что руководство Азербайджана «совершенно не понимает, что оскорбляя Россию, они оскорбляют и диаспору».

    Азербайджанская община подчеркнула, что российские азербайджанцы не хотят нести ответственность за оскорбления в адрес руководства России, которые звучат в азербайджанских СМИ. В заявлении говорится, что вместо политических выпадов Баку стоит сосредоточиться на дипломатии и реальной помощи задержанным.

    Напомним, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волоковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге. МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

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    30 июня 2025, 08:27 • Новости дня
    Российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области

    Российские войска выбили ВСУ из Дачного в Днепропетровской области

    Российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России выбили подразделения ВСУ из села Дачное на границе Днепропетровской области и ДНР, сейчас продолжается зачистка населенного пункта.

    Российские войска выбили украинских военных из села Дачное, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, Дачное стало первым населенным пунктом в Днепропетровской области, откуда подразделения ВСУ были полностью выбиты. В настоящее время там идет зачистка территории от оставшихся очагов сопротивления.

    Село Дачное расположено на границе Днепропетровской области и ДНР. Рядом находятся села Новоукраинка, Ялта и Запорожье, которые, согласно информации Минобороны России, ранее были освобождены от ВСУ и находятся на территории ДНР.

    Рогов отметил: «Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, где противник был выбит».

    Напомним, российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    29 июня 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперт посоветовал Баку брать пример с Душанбе в ситуации с задержанием их граждан

    Политолог Трухачев: Азербайджан не в первый раз выступает с недружественными действиями по отношению к России

    Эксперт посоветовал Баку брать пример с Душанбе в ситуации с задержанием их граждан
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Азербайджану стоит с пониманием относиться к следственным действиям, проходящим в России в отношении выходцев из этой республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене в стране всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями.

    «Официальная реакция Азербайджана кажется чрезмерно острой. Столь резкие действия в сложившейся ситуации неприемлемы. В конечном счете Баку на законодательном уровне пытается солидаризироваться с гражданами, которых подозревают в заказных убийствах», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Это очень серьезные обвинения, реагировать на которые следует с пониманием. Напомню, что Таджикистан абсолютно нормально действовал во время следственных мероприятий по делу о теракте в «Крокусе». То есть поведение Азербайджана для постсоветского пространства аномально», – добавил собеседник.

    «Конечно, приговор задержанным пока не огласили. Но расследование все же требует определенного времени. Баку следовало бы дождаться окончательного решения со стороны профильных органов. На мой взгляд, подобная реакция кавказской республики свидетельствует о том, что страна пытается максимально разорвать отношения с Россией», – предположил эксперт.

    «Действительно, Азербайджан активно развивает контакты с западными странами и Турцией. Напомню, что большая часть нефтедобычи в стране принадлежит Британии, Норвегии и Италии. Это дает определенные рычаги давления на Баку. Кроме того, после начала СВО наши оппоненты стали видеть в республике новый антироссийский таран», – поясняет он.

    «Кроме того, в Азербайджане ЕС видит потенциального «сменщика» Москвы в деле поставок энергетических ресурсов. Все это и дает стране возможность выторговывать для себя различные выгоды за счет понижения уровня контактов с Россией. Реагировать на подобные действия нужно жестко – вплоть до введения визового режима. В конечном счете Баку не в первый раз проводит в отношении нашей страны недружественные действия», – заключил Трухачев.

    Ранее министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене в стране всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями. Согласно заявлению ведомства, данное решение стало ответом на действия силовиков РФ в Екатеринбурге, где накануне были задержаны обвиняемые в ряде насильственных преступлений. Местные СМИ сообщали, что задержанные являются уроженцами Азербайджана.

    Напомним, Следственное управление СК по Свердловской области ранее заявило о разоблачении «этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство». Отмечается, что ее участники были причастны к преступлениям в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают с правоохранительными органами.

    «Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Также фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям», – говорится в сообщении. В воскресенье два обвиняемых по этому делу были заключены судом под стражу.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российский дипломат предоставил разъяснения дипведомству Азербайджана относительно недавних задержаний подозреваемых в убийствах на Урале, подчеркнув контроль ситуации правоохранительными органами.

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    29 июня 2025, 14:32 • Новости дня
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки вооружений на Украину со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На вопрос, осуществляются ли сейчас такие поставки, он отметил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю», передает РИА «Новости».

    Ушаков также сообщил, что тема организации встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа остается на повестке дня, однако пока она не перешла в практическую плоскость. По его словам, стороны намерены обсудить возможность такой встречи, но конкретных шагов пока не предпринято.

    Рабочий контакт между Россией и США поддерживается на постоянной основе, подчеркнул Ушаков. Он добавил, что для повышения эффективности возможной встречи двух президентов желательно заранее подготовить соответствующие документы. В то же время Ушаков не исключил, что переговоры могут состояться и без продолжительной подготовки, если так решат лидеры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может передать ракеты для ЗРК Patriot Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд. Трамп ушел от прямого ответа о дальнейших поставках военной поддержки Киеву.

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    29 июня 2025, 15:13 • Новости дня
    ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов
    ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Купянском украинские военные оставляют бронетехнику, включая Oncilla 4х4, опасаясь эвакуировать ее из-за активных действий российских беспилотников.

    Украинские военные бросают поврежденные и сломанные бронеавтомобили под Купянском в Харьковской области, опасаясь эвакуации техники из-за активной работы российских дронов, передает РИА «Новости». Как рассказал командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ с позывным «Контора», одной из таких брошенных машин стала Oncilla 4х4 – совместная польско-украинская разработка на базе украинского бронеавтомобиля «Дозор-Б».

    «При ведении разведки мы выявили бронемашину Oncilla 4х4, сначала думали, что она подорвалась на мине, но подлетев ближе, мы поняли, что она не повреждена. Видимо, она сломалась – и ее бросили. Это не первый случай, когда мы в ходе воздушной разведки находим брошенные авто или технику противника. Естественно, мы ее уничтожаем», – сообщил офицер.

    Он отметил, что расчеты БПЛА группировки «Запад» активно работают в этом районе, не позволяя ВСУ эвакуировать технику. По его словам, российская пехота также продвигается на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом участке. Киев увеличил число расчетов БПЛА на Купянском направлении.

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    29 июня 2025, 15:09 • Новости дня
    Тбилиси назвал действия посла Германии в Грузии «политической и моральной катастрофой»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «политической и моральной катастрофой» действия посла Германии в Грузии Петера Фишера, который прибыл на проспект Руставели в Тбилиси выразить солидарность голодающим против политики действующих властей оппозиционерам, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Посол Германии сообщил, что не призвал прекратить голодовку, а только выразил эмпатию. То есть послом выражена солидарность попытке нанести вред собственному здоровью ради принуждения к чему-то. Это моральная катастрофа», – отметил председатель высшего законодательного органа в социальных сетях. «Если же посол сочувствует цели оппозиционеров, то это уже дипломатическая катастрофа», – уточнил он.

    При этом Шалва Папуашвили сказал, что «не удивлен действиями дипломата с учетом его политической активности последнего времени».

    Накануне члены оппозиционной партии «Коалиция перемен» Елена Хоштария и Гедеван Попхадзе начали голодовку на проспекте Руставели против действующих властей.

    «В Грузии создана репрессивная система, поэтому мы выбрали такую форму протеста, – сказал Попхадзе. – Или смерть, или победа!». По словам Хоштарии, она «готова пожертвовать собой ради смены режима».

    В последние дни несколько лидеров грузинской оппозиции приговорены к заключения на срок от 7 до 8 месяцев за неявку на заседание временной парламентской следственной комиссии, которая изучает период саакашвилевского правления в 2003-2012 годах. 29 июня оппозиция проведет шествие на проспекте Руставели.

    Ранее аналитик Давид Картвелишвили назвал «политической педофилией» общение посла Германии в Грузии Петера Фишера со школьниками на тему «Объединенные разнообразием» о Евросоюзе. Фишер, который регулярно критикует власти Грузии и вызывает аналогичную реакцию с их стороны, заявил, что встретился с грузинскими школьниками, а также находящимися в стране их украинскими сверстниками. В ходе беседы он и объяснил им, что «никто не отказывается от своих культурных традиций в ЕС».

    Он заявил, что «дети любят эти идеалы», поэтому «сумасшедшая антиевропейская пропаганда не воздействует на них».

    «Могу назвать это только «политической педофилией» и целенаправленной провокацией на болезненную для грузин тему. Фишер словно проверяет наши власти и народ – а вот попробуйте выслать меня из страны!», – сказал Картвелишвили.

    ЕС критикует Грузию за принятый в прошлом году закон «О защите семейных ценностей» о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

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    29 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16

    Генерал Попов: Украинские пилоты тяжело адаптируются к применению F-16

    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На сегодняшний день значимая часть F-16, переданных Украине, утеряны ВСУ. Украинские летчики, садясь за штурвал данного истребителя, часто совершают ошибки, что приводит к катастрофам во время выполнения боевых задач, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16 ВСУ.

    «Украинская пилотируемая авиация пребывает в крайне плачевном состоянии. Военное руководство противника серьезно рассчитывало на перелом в воздухе после получения истребителей F-16, однако данные самолеты не оказали значительного влияния на ход конфликта», – сказал Владимир Попов, генерал-майор авиации.

    «Как ни крути, но украинские пилоты в большей степени последователи советской школы. Они обучались на моделях, произведенных в СССР, а они очень сильно отличаются от американских истребителей. Тот же F-16 создан на основе качественно иной психофизической конструкции», – рассуждает собеседник.

    «У этого самолета штурвал находится на борту справа. Соответственно, управление сектором газа осуществляется левой рукой. На советских моделях дела обстоят иначе. Поэтому украинским пилотам в рамках переобучения на F-16 буквально приходится «переламывать» себя. Привыкнуть к новым машинам возможно, но на это уйдет минимум два-три года», – полагает эксперт.

    «Разумеется, противник не может позволить себе тратить столько времени на тренировки. Из-за этого летчики, поднимаясь в небо, не чувствуют «единения» с машиной. Это сказывается на их реакции: некоторые привычные для них действия происходят с задержкой на миллисекунды. Для работы в воздухе это очень критично», – добавляет он.

    «Подобная ситуация приводит к колоссальным потерям. В феврале Украина получила от Дании 12 истребителей F-16. По моим данным, из них на сегодняшний день противнику удалось сохранить лишь пять-шесть единиц. За полгода утеряно больше половины самолетов – это колоссальные потери. Тем более Запад неохотно расстается с этими машинами», – акцентирует собеседник.

    «Неутешительно обстоят дела и с другой авиационной техникой. По моему мнению, сейчас Украина располагает лишь 15-17 единицами Су-24. Итого меньше Су-25 – их от силы 12 штук. Совсем плохо с сохранностью Су-27: по разным подсчетам ВСУ на данный момент использует от восьми до 12 аппаратов данной модели», – уточняет эксперт.

    «Конечно, у них еще остались МиГ-29. Вполне вероятно, что их соберется на целый полк. Но на этом все. Для столь большой страны, как Украина, которая в то же время обладает колоссальной по протяженности фронтовой линией, подобных запасов невероятно мало. Значительных задач с таким авиапарком не выполнить», – поясняет он.

    «Базируются эти самолеты преимущественно на Западе страны. Соответствующие аэродромы имеются в Староконстантинове, в Стрые, под Винницей. При этом ВВС противника находятся под постоянным давлением со стороны российской армии. Мы регулярно наносим удары, мешающие сформировать им полноценный воздушный флот», – говорит собеседник.

    «С авиацией противника мы боремся в основном с помощью прицельных обстрелов аэродромов. Используем все возможные средства поражения, в том числе и артиллерию. Это комплексное противодействие украинским ВВС необходимо продолжать. Если мы сохраним текущие темпы, то через несколько месяцев у ВСУ останется лишь 30-50% воздушной техники от текущего числа», – заключил Попов.

    Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16. По официальной информации, в результате крушения также погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко. «Самолет получил критические повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог», – говорится в заявлении воздушных сил противника.

    Это не первый случай потери F-16 ВСУ. Так, еще в августе прошлого года The Wall Street Journal сообщил о крушении истребителя, что якобы было связано с ошибкой летчика. В генштабе украинской армии тогда заявили, что «во время захода на цель» с самолетом была утеряна связь, после чего стало известно и о гибели пилота Алексея Меся.

    Кроме того, в апреле этого года разбился еще один американский самолет, напоминает РБК. Летчику Павлу Иванову также не удалось выжить. При этом депутат Рады Марьяна Безуглая связала крушение с проблемой не отрегулированной системы распознавания воздушных целей в стране. Она также отмечала, что власти неохотно публикуют данные об обстоятельствах потери других F-16.

    В ночь на 16 мая на борту американского истребителя также произошла «нештатная ситуация», из-за которой украинскому пилоту пришлось катапультироваться. По данным из открытых источников, к настоящему моменту Украина получила около 20 истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

    В Киеве официально признали потерю трех из них. Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что США передают Украине неисправные самолеты, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых машин ВСУ.

    Напомним, F-16 является американским многофункциональным истребителем. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, нанесения ударов по наземным целям и разведки. Разработан компанией General Dynamics в 1974 году. Дальность его полета составляет 4000 км, а максимальная высота – 18 тыс. метров.

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    29 июня 2025, 16:45 • Новости дня
    В Екатеринбурге арестовали второго фигуранта дела об убийствах прошлых лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Акифа Сафарова, обвиняемого по делу об убийствах прошлых лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

    В пресс-службе судов Свердловской области уточнили: «Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Сафарову Акифу Мохбалы оглы. <...> Под стражей он будет находиться по 19 июля», передает ТАСС.

    Акиф Сафаров проходит обвиняемым по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Ранее под стражу до 19 июля был заключен еще один фигурант – Мазахир Сафаров. Всего 29 июня суд рассматривает вопросы о мере пресечения для шести фигурантов дела.

    Как писали местные СМИ, 27 июня в Екатеринбурге была задержана группа уроженцев Азербайджана. По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в этот день правоохранители провели обыски и задержали несколько человек по подозрению в совершении ряда преступлений, совершенных в прошлые годы на территории Екатеринбурга.

    Напомним, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге. МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

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    29 июня 2025, 13:23 • Новости дня
    Азербайджан отменил связанные с Россией культурные мероприятия
    Азербайджан отменил связанные с Россией культурные мероприятия
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене всех культурных мероприятий, организованных российскими государственными и частными учреждениями на территории страны.

    Государственное информационное агентство АзерТАдж со ссылкой на ведомство сообщило, что основанием для такого решения стали действия силовиков в Екатеринбурге, где, по данным азербайджанской стороны, в ходе пресечения деятельности этнической группировки были убиты двое граждан Азербайджана, а еще несколько получили ранения, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили: «В связи с этим отменяются культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки, запланированные к проведению в Азербайджане по линии государственных и частных учреждений России».

    Министерство культуры также посоветовало гражданам, купившим билеты на отмененные мероприятия, обратиться в пункты продаж и на онлайн-платформы для возврата средств.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российский дипломат предоставил разъяснения МИД Азербайджана относительно недавних задержаний подозреваемых в убийствах на Урале, подчеркнув контроль ситуации правоохранительными органами.

    Напомним, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.

    МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

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    29 июня 2025, 16:55 • Новости дня
    Азербайджанская делегация отказалась участвовать в заседании комиссии в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Парламентская делегация Азербайджана не примет участия в запланированном в Москве заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с Федеральным собранием России, сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.

    Отмечается, что это решение связано с задержанием в Екатеринбурге подозреваемых по делу об убийствах граждан России, которые являются выходцами из Азербайджана, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе азербайджанского парламента пояснили: «Парламентская делегация под руководством первого заместителя спикера Милли Меджлиса Али Ахмедова не примет участия в 23-м заседании комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству, которое планировалось провести в Москве».

    В заявлении азербайджанского парламента действия российских правоохранительных органов в отношении задержанных названы «демонстративными, целенаправленными и несущими характер беззаконного произвола, убийства и актов насилия». Кроме того, отмечается, что указанные действия якобы совершены «на этнической почве».

    Ранее министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене всех культурных мероприятий, организованных российскими государственными и частными учреждениями на территории страны.

    Напомним, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге. МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

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    29 июня 2025, 17:26 • Новости дня
    Грэм сообщил о рассмотрении новых санкций против России в июле
    Грэм сообщил о рассмотрении новых санкций против России в июле
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) объявил о планах Сената США провести обсуждение законопроекта о новых антироссийских санкциях сразу после июльского перерыва.

    Грэм уточнил, что обсуждение начнется на следующий день после июльского перерыва, то есть 7 июля. Сенатор подчеркнул, что намерен продвигать проект санкций в ближайшие недели, передает РИА «Новости».

    Законопроект предусматривает введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, продолжающих закупать у России нефть, газ, нефтепродукты и уран. Эти меры должны усилить экономическое давление на Москву.

    В то же время, по данным агентства Bloomberg, часть сенаторов не готова поддержать инициативу без одобрения президента Дональда Трампа. Глава Еврокомиссии также обозначила важность координации санкций между США и Европой, о чем проинформировала Грэма.

    Ранее издание Washington Post писало, что законопроект Грэма на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, проблема в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром.

    Американский госсекретарь Марко Рубио предупредил, что США могут утратить возможность для переговоров с Россией, если введут новые санкции против Москвы.

    Администрация Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

    Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страны, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать

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    29 июня 2025, 16:32 • Новости дня
    Росатом заявил об ускорении реализации проекта АЭС «Пакш-2» после снятия санкций
    Росатом заявил об ускорении реализации проекта АЭС «Пакш-2» после снятия санкций
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Решение США об исключении ряда российских банков и страховых компаний из-под санкций ускорит совместную с Венгрией работу над строительством АЭС «Пакш-2», заявили в Росатоме.

    Часть российских банков и страховых компаний, задействованных в атомной энергетике, была выведена из-под американских санкций. Это касается, в частности, проектов, связанных с АЭС «Пакш-2» в Венгрии, сообщает РИА «Новости».

    В Росатоме сообщили, что это решение позволит корпорации и ее венгерским партнерам реализовывать проект более интенсивно. «Это позволит более интенсивно реализовывать проект с нашими венгерскими партнерами в рамках действующего контракта», – заявили в пресс-службе компании.

    Американское ведомство OFAC, отвечающее за контроль за иностранными активами, приняло решение об исключении из санкций в пятницу. В Росатоме отметили, что это важный шаг для снятия финансовых препятствий, сдерживавших сотрудничество.

    Ранее администрация Дональда Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

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    30 июня 2025, 09:28 • Новости дня
    Эксперты назвали российские регионы, которым грозит овертуризм
    Эксперты назвали российские регионы, которым грозит овертуризм
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Риск овертуризма есть в Дагестане, поскольку туристам не хватает жилья, Коми, где чтобы не нанести экологический вред сильно ограничен поток путешественников, Минеральных водах, поскольку санатории – непростые сооружения для строительства, Санкт-Петербурге, ведь в белые ночи туристы концентрируются на Невском, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты по туризму.

    «Овертуризм или избыточный туризм – это явление, которое возникает, когда туристический поток в городе или регионе становится таким интенсивным, что начинает доставлять неудобства местному населению, сказываясь на качестве их жизни. Это может выражаться в излишней загруженности транспорта, общественных пляжей, невозможности попасть в ресторан, в порче общественной инфраструктуры, большому количеству мусора и так далее», – говорит директор по развитию партнерских коммуникаций сервиса путешествий Туту, создатель проекта «Медиаразведка» и эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова.

    Традиционно от овертуризма страдают небольшие или уникальные локации такие как Венеция, Барселона, Дубровник, Амстердам и другие, продолжает собеседница. И с одной стороны, ежегодно с наступлением высокого сезона слышны массовые жалобы местного населения, но с другой, власти этих городов прекрасно осознают, что в их случае туризм – это существенный вклад экономику города и страны.

    Она уверена, что большинству регионов России не грозит овертуризм, поскольку это совершенно другие географические масштабы. Однако специалист обращает внимание на то, что перед туристической отраслью действительно стоит задача более равномерного распределения туристов по регионам нашей страны. Каждый год наблюдаются одни и те же рейтинги популярных локаций – Краснодарский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, некоторые города Золотого кольца, в частности, Суздаль. Это именно те направления, которые испытывают наибольшую перегрузку. Их популярность объясняется тем, что именно здесь сосредоточен основной запас номерного фонда.

    «По моей оценке, в России нет проблем с овертуризмом, но есть проблемы с отельной инфраструктурой. В регионах ее явно недостаточно несмотря на то, что в последние годы идет активное строительство. Остро не хватает гостиниц уровня 4 и 5 звезд, у нас очень слабо представлены доступные по цене отели для семейного отдыха, работающие по системе “все включено”. По всей России активно разрастаются кэмпинги и глэмпинги, и это отчасти спасает ситуацию с дефицитом средств размещения», – рассуждает эксперт.

    По ее словам, на фоне ограничений выездного туризма, благодаря интересному туристскому предложению, самобытной культуре, гастрономической составляющей и наличию транспортного сообщения в последние годы значительно вырос турпоток в Мурманскую, Калининградскую области, Карелию, на Алтай, в Дагестан. В высокий сезон есть нагрузка на отдельные регионы. Например, за пляжным отдыхом путешественники в основном едут в Краснодарский край несмотря на то, что есть и другие моря. В связи с этим регион в пиковый сезон испытывает высокий уровень нагрузки.

    «Однако, некоторые регионы действительно сталкиваются с рядом проблем, вызванных значительным ростом числа туристов. Например, избыточный туризм может наносить вред природе региона и разрушать сформировавшуюся экосистему. Мы проводим “Медиаразведки” в самых разных регионах. В основном такие ситуации возникают в регионах с преобладанием национальных парков и заповедных мест. Например, в Мурманской области в тундре туристы вытаптывают и проезжают на машинах по мхам и лишайникам, которые растут очень медленно – всего по 2 см в год. Для восстановления этого покрова может уйти до ста лет. Тоже самое происходит на Камчатке, Сахалине, в Коми. Не всегда те же кемпинги и глэмпинги строятся с соблюдением всех норм и правил, что также может оказывать влияние на экосистему», – подчеркивает Анисимова.

    А часть регионов (Хакасия, Коми) ограничивают число туров, выставляя финансовый барьер, чтобы как раз избежать проблемы овертуризма. Такие туры обычно доступны туристам с высоким достатком. Например, в Хакасии попасть в Оглахты можно только в составе небольшой туристической группы с экскурсоводом и то не каждый день. Это делается для того, чтобы историческое наследие – петроглифы, которым более пяти тысяч лет, оставались в том же состоянии. В Коми это контролируется суровыми природными и климатическими условиями. Туристам предлагаются или 2-3-х недельные походы без особых удобств, на которые готовы не все, либо это дорогостоящая вертолетная заброска.

    Яркий пример – национальный парк Куршская коса и Балтийская коса. Если на Куршской косе есть специальные дорожки, за ней следят, а также существуют штрафы за нарушение порядка или установку палаток, то на Балтийской косе с каждым годом сильно меняется рельеф и становится все больше песка. Специалист полагает, что через какое-то время визуально это место сильно изменится. Еще одна проблема, отмечает собеседница, нагрузка на транспортную систему в популярных регионах. Небольшие аэропорты в Мурманский области или на Алтае сегодня испытывают довольно сильную перегрузку.

    «Я бы сказала, что на правительственном уровне у нас сейчас поставлена иная задача – продолжение развития внутреннего туризма и увеличение числа турпоездок по стране, а также популяризация России как туристического направления и привлечение как можно большего числа туристов, в том числе иностранных. Учитывая текущую международную ситуацию, на мой взгляд, сегодня огромная Россия в целом не страдает от переизбытка туризма. Ранее наша страна принимала гораздо больше гостей», – делится Анисимова.

    Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин также не видит на данной момент проблемы овертуризма в стране. Однако, некоторые регионы в перспективе все-же подвержены ему, поскольку в последние годы в ряде из них турпоток рос настолько быстро, что инфраструктура за ним не успевала. Одна из таких точек – Дагестан, где за последние три-четыре года в количество путешественников увеличилось на 50%, так как ежегодно был прирост в среднем на 15%. Для того, чтобы поддерживать рыночное равновесие, нужно было к этому периоду на такой же процент повысить и количество отелей, что не было сделано заранее, ведь в ковидный и постковидный периоды инвесторы не желали вкладываться в строительство гостиниц, поскольку это рискованно.

    «Поэтому, с одной стороны, Дагестан – восходящая туристическая звезда, турпоток действительно рос очень быстро, а с другой, никакое строительство не могло поспеть за ростом, ведь это не только отельная отрасль, но и в таких случаях наблюдается нехватка гидов, работающих в гостиничном бизнесе кадров и так далее. В результате, если человек приобретет путевку в этот регион за неделю, то найти за такой короткий период жилье крайне сложно. Средняя продолжительность планирования такой поездки составляет 60-70 дней, ни о какой спонтанности здесь говорить не приходится», – рассказывает специалист.

    Аналогичная ситуация наблюдается в санаториях в кавказских Минеральных Водах, делится эксперт. И хотя здесь совершенно другое направление – медицинский туризм, – нехватка мест для туристов в оздоровительных комплексах есть. Это связано с тем, что санаторий – более сложный объект, нежели гостиница, так как кроме части для отдыха гостей в нем необходимо создать медицинскую часть – фактически маленькую поликлинику. Кроме того, его необходимо наполнить соответствующим инновационным оборудованием, а также привлечь медицинские кадры, нехватка которых наблюдается по всей стране.

    «И, наконец, если вам приходилось бывать в белые ночи в Петербурге, на Невском, то там пройти невозможно. В час пик метро переполнено, а этот широченный пешеходный проспект забивается людьми очень быстро. Как мы можем видеть, в эти даты наблюдается явление, интерпретируемое овертуризмом. И решение здесь простое – более равномерно распределить туристов по площади города, но путешественники не слушают, говоря, что хотят на Дворцовую площадь, в Эрмитаж именно в июле. Местным жителям и приезжим в этот месяц каждого года там стало крайне некомфортно», – делится Ромашкин.

    Он подчеркивает, что задача каждого региона, который принимает в сезон большое количество туристов, заключается в том, чтобы распределить путешественников таким образом, чтобы они не мешали местным жителям: не нарушали инфраструктуру, не загрязняли среду вокруг себя, не создавали излишние шумы. «Необходимо создавать разумный баланс между интересами жителей города и интересами туристов. Когда местные видят, что баланс смещается в пользу приезжающих, им это не нравится. Поэтому прежде всего нужно стремиться первостепенно к созданию комфортных условий для жителей, ведь, как сказал один из наших губернаторов, где местным хорошо, там и туристам хорошо», – подытожил вице-президент АТОР.

    Ранее американское издание Politico заявило, что рост числа отелей в городах Европы усугубил проблему овертуризма. Попытки сократить туристическую нагрузку на европейские населенные пункты предпринимаются уже не первый год.

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    29 июня 2025, 15:37 • Новости дня
    Исполнители теракта в «Крокусе» признали Украину заказчиком нападения

    Tекст: Ольга Иванова

    Подозреваемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» заявили на допросах, что организатором нападения выступила Украина, а инициаторы обещали им крупное вознаграждение.

    Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время допросов сообщили, что организатором преступления была Украина, сообщает РИА «Новости». Один из обвиняемых заявил: «Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни и Мирзоевым, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками». По его словам, члены экстремистского движения «Хорасан» выступали организаторами действий по заказу украинской государственной структуры, что, по словам обвиняемого, подтвердил «Сайфулло».

    Обвиняемый Муродали Рачабализода прямо указал, что заказчиками теракта выступили Украина и группировка «Хорасан». Он рассказал, что «Сайфулло» прислал Фаридуни голосовое сообщение с призывом помогать Украине и обещанием крупных денежных вознаграждений. Аналогичные показания дали другие фигуранты дела, в том числе Мухаммадсобир Файзов.

    Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы девяноста пяти семей потерпевших, сообщил, что исполнители прямо называют Украину организатором теракта, а за финансированием стоят также другие недружественные государства.

    После совершения теракта обвиняемые намеревались скрыться в Киеве, где им обещали по одному миллиону рублей каждому. В показаниях Рачабализоды говорится, что 21 марта 2024 года «Сайфулло» сообщил им о необходимости ехать на Украину для получения вознаграждения. Далерджон Мирзоев подтвердил, что после нападения исполнители планировали уехать на Украину, где им также обещали автомобиль и деньги.

    Для отхода на Украину у исполнителей был заранее согласованный маршрут через Брянскую область, где их ждала специальная группа, которая должна была помочь пересечь границу. По словам обвиняемого, весь план разрабатывался и координировался «Сайфулло», а помощь в пересечении границы гарантировалась со стороны украинских кураторов. Исполнители собирались попасть на Украину нелегально, в обход контрольно-пропускных пунктов.

    Следствие также установило, что оружие для теракта поступило в Москву с территории Украины. Обвиняемый объяснил, что это было проще всего реализовать, так как заказчиком выступала украинская государственная структура. У исполнителей был пистолет и четыре ножа, которые приобрел один из них.

    Один из обвиняемых, Муродали Рачабализода, в своих показаниях заявил, что после прибытия на Украину планировал остаться там жить. На дополнительном допросе он уточнил, что намеревался какое-то время оставаться на Украине, следуя дальнейшим инструкциям «Сайфулло».

    В результате теракта, произошедшего 22 марта 2024 года, погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, 609 получили ранения разной степени тяжести. Общий материальный ущерб оценен примерно в 6 млрд рублей. Четыре исполнителя попытались скрыться на Украину, но были задержаны в Брянской области, часть пособников была задержана при попытке покинуть Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 500 томов и вскоре будет направлено в суд. Московский городской суд увеличил срок нахождения под стражей для четверых подозреваемых по этому делу. На телах погибших в теракте найдены колото-резаные раны, что указывает на использование ножей.

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    30 июня 2025, 03:53 • Новости дня
    Мединский объяснил недооценку в СНГ исторических связей с Россией

    Мединский назвал политтехнологией недооценку в СНГ исторического прошлого с Россией

    Мединский объяснил недооценку в СНГ исторических связей с Россией
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Часть государств СНГ создала собственную историческую мифологию, противопоставляя ее положительному вкладу России и советского периода, отметил помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

    По мнению Мединского, недооценка связанного с Россией исторического прошлого в странах СНГ появляется как своего рода политтехнология, когда независимому государству нужна собственная историческая мифология, а взять ее негде. На помощь приходит мифотворчество.

    «После присоединения к России, причем в основном мирным путем, Российская империя создавала условия, чтобы присоединенные народы, подчеркиваю – в абсолютном большинстве случаев именно народы, а не государства, поскольку никаких государств не было, сохраняли свою идентичность, культуру, язык, вероисповедание. По факту закладывались основы государственности этих народов», – приводит его слова ТАСС.

    Мединский отметил, что страны СНГ обязаны России возникновением полноценной национальной государственности. И не только России, но и советским коммунистам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной, признался помощник президента России и глава российской делегации в переговорном процессе по украинскому конфликту Владимир Мединский.


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