В Турции за два дня вспыхнули 150 масштабных лесных пожаров

Tекст: Мария Иванова

В Турции за последние два дня зафиксировали 150 лесных пожаров, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы.

По его словам, «несмотря на принятые меры и предупреждения, лесные пожары продолжали вспыхивать в различных частях Турции. За последние два дня количество пожаров составило 150. 83 из них вспыхнули сегодня. В настоящее время в нашей стране остается восемь активных пожаров, четыре из них частично взяты под контроль».

Большинство возгораний произошло в лесных районах на северо-западе страны. К тушению привлечены десятки единиц спецтехники, пожарная авиация и сотни пожарных расчетов. Один из крупных пожаров возник в уезде Финике провинции Анталья, но его уже удалось локализовать.

В результате пожаров пострадал один человек, еще трое задержаны по подозрению в поджоге. В некоторых районах временно эвакуировали несколько десятков сел, чтобы обезопасить местных жителей.

Министр подчеркнул, что основной причиной распространения огня стала сухая и жаркая погода в западных регионах страны, а также сильный ветер, который мешает контролировать ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в районе Лара турецкого курорта Анталья начался лесной пожар.

Ранее в тушении лесного пожара в Чанаккале задействовали самолет из России.