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В Турции за два дня вспыхнули 150 масштабных лесных пожаров
За последние два дня в разных регионах Турции зафиксировано 150 лесных пожаров, восемь из которых продолжают бушевать, четыре взяты под частичный контроль.
В Турции за последние два дня зафиксировали 150 лесных пожаров, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы.
По его словам, «несмотря на принятые меры и предупреждения, лесные пожары продолжали вспыхивать в различных частях Турции. За последние два дня количество пожаров составило 150. 83 из них вспыхнули сегодня. В настоящее время в нашей стране остается восемь активных пожаров, четыре из них частично взяты под контроль».
Большинство возгораний произошло в лесных районах на северо-западе страны. К тушению привлечены десятки единиц спецтехники, пожарная авиация и сотни пожарных расчетов. Один из крупных пожаров возник в уезде Финике провинции Анталья, но его уже удалось локализовать.
В результате пожаров пострадал один человек, еще трое задержаны по подозрению в поджоге. В некоторых районах временно эвакуировали несколько десятков сел, чтобы обезопасить местных жителей.
Министр подчеркнул, что основной причиной распространения огня стала сухая и жаркая погода в западных регионах страны, а также сильный ветер, который мешает контролировать ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в районе Лара турецкого курорта Анталья начался лесной пожар.
Ранее в тушении лесного пожара в Чанаккале задействовали самолет из России.