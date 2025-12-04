Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.2 комментария
Турция продлила контракт на импорт газа из России
Турция продлила соглашения на поставку 22 млрд кубометров российского газа
Турция завершила переговоры о продлении на один год двух истекающих контрактов на импорт российского газа общим объемом 22 млрд кубометров, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Как пишет Reuters, Байрактар отметил, что решение принято в рамках усилий по обеспечению стабильных поставок газа в страну, передает РИА «Новости».
«Botas завершила заключение контракта», – заявил министр, комментируя действия государственной нефтегазовой компании по оформлению соглашения с Газпромом.
Помимо этого, Байрактар сообщил, что Турция рассматривает возможность инвестировать в добычу газа на рынке США.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой.
В ноябре Байрактар сообщил, что турецкая сторона не видит угроз для газового импорта из России после обсуждения в США новых санкций.
Ранее Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям при администрации президента Турции опроверг слухи о возможном прекращении поставок газа из России. Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин отметил, что отказ Анкары от российского газа в среднесрочной перспективе маловероятен, но страна стремится снизить зависимость от одного поставщика.
Проект «Голубой поток» создал прочную основу для долгосрочного партнерства между Россией и Турцией в энергетической сфере.