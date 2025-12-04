  • Новость часаТурция продлила контракт на импорт газа из России
    Вокруг русских в Европе сгущается атмосфера страха
    Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины
    Эксперт оценил призыв Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике Украины
    Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
    МИД России пообещал жесткий ответ на изъятие активов ЕС
    Стартовал прием обращений на эфир «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Вице-президент индийского телеканала удивилась отсутствию эффекта санкций в Москве
    Роскомнадзор ограничил работу FaceTime
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    16 комментариев
    4 декабря 2025, 14:57 • Новости дня

    Турция продлила контракт на импорт газа из России

    Турция продлила соглашения на поставку 22 млрд кубометров российского газа

    Турция продлила контракт на импорт газа из России
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турция завершила переговоры о продлении на один год двух истекающих контрактов на импорт российского газа общим объемом 22 млрд кубометров, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

    Как пишет Reuters, Байрактар отметил, что решение принято в рамках усилий по обеспечению стабильных поставок газа в страну, передает РИА «Новости».

    «Botas завершила заключение контракта», – заявил министр, комментируя действия государственной нефтегазовой компании по оформлению соглашения с Газпромом.

    Помимо этого, Байрактар сообщил, что Турция рассматривает возможность инвестировать в добычу газа на рынке США.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой.

    В ноябре Байрактар сообщил, что турецкая сторона не видит угроз для газового импорта из России после обсуждения в США новых санкций.

    Ранее Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям при администрации президента Турции опроверг слухи о возможном прекращении поставок газа из России. Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин отметил, что отказ Анкары от российского газа в среднесрочной перспективе маловероятен, но страна стремится снизить зависимость от одного поставщика.

    Проект «Голубой поток» создал прочную основу для долгосрочного партнерства между Россией и Турцией в энергетической сфере.

    2 декабря 2025, 23:40 • Новости дня
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у побережья Турции.

    Данные личного состава ВСУ были получены в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морскими силами Украины,  передает РИА «Новости», указывая на список имен и фото бригады, атаковавшей суда.

    «Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов: начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович, старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович, оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич, старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович», – сказано в документе.

    Представитель группировки Beregini пояснил, что в полученном списке практически весь личный состав 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов спецназначения военно-морских сил Украины (в/ч А4770) – «это те, кто взрывал танкеры у берегов Турции».

    Кибергруппы рассчитывают, что обнародование имен поможет российским спецслужбам и привлечет внимание к этим атакам на международной арене.

    В результате этих атак танкер Kairos под флагом Гамбии был подожжен 28 ноября, экипаж смог эвакуироваться, а на следующий день атаке подвергся танкер Virat, находившийся также у берегов Турции. Российский танкер Midvolga-2 был атакован в Черном море, однако пострадавших среди членов экипажа не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют об опасном обострении обстановки и не имеют оправдания.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение на коммерческие танкеры у берегов Турции является грубым нарушением безопасности и показывает суть киевского режима.

    Между тем 2 декабря в Черном море на расстоянии примерно 150 км от турецкого побережья был атакован российский танкер Midvolga-2 с подсолнечным маслом, следовавший в Грузию. При этом танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата примерно в 65 км от берега в Черном море, был отбуксирован в район Стамбула. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы опубликовали  доказательства своей причастности к нападению на танкеры под иностранным флагом в Черном море.

    Комментарии (10)
    1 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Эрдоган прокомментировал атаки на танкеры у побережья Турции

    Эрдоган: Атаки на танкеры у побережья Турции невозможно оправдать

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют о тревожном обострении ситуации и не поддаются никакому оправданию, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

    После заседания кабмина Эрдоган подчеркнул, такие нападения представляют реальную угрозу безопасному судоходству, человеческим жизням и окружающей среде, передает ТАСС.

    «Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде», – сказал президент Турции, заявление которого транслировал телеканал TRT Haber.

    Президент также обратил внимание на усилия Турции по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, власти страны внимательно следят за всеми событиями последних недель и готовы при любой возможности внести свой вклад в прекращение боевых действий.

    Напомним, два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    Комментарии (17)
    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 19:48 • Новости дня
    Пассажиры отказались выходить из севшего не в том аэропорту самолета

    Пассажиры отказались покинуть самолет Pegasus после внеплановой посадки в Актау

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажиры рейса Pegasus, прилетевшие из Стамбула в Актау вместо Актобе из-за тумана, не сошли с борта несмотря на предложение гостиницы.

    Авиалайнер Pegasus Airlines, следовавший по маршруту Стамбул – Актобе, был вынужден приземлиться в аэропорту Актау из-за сильного тумана в пункте назначения, передает ТАСС.

    В пресс-службе аэропорта уточнили, что самолет совершил внеплановую посадку в 14:26 по местному времени в штатном режиме.

    По данным аэропорта, на борту находились граждане ряда стран, в том числе россияне. Всем пассажирам предложили размещение в гостинице и варианты организации дальнейшей доставки до Актобе. Однако 16 человек отказались покидать самолет.

    Как пояснили в аэропорту, для этих пассажиров оформляют билеты на следующий рейс из Актау в Актобе, который запланирован на завтра. До завершения оформления билетов и вылета люди остаются в салоне воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский самолет, летевший по маршруту Иркутск – Москва, совершил посадку в Перми после срабатывания датчика утечки топлива.

    Экипаж Boeing 737-800, выполнявший рейс из Ставрополя в Москву, осуществил посадку в Шереметьево после отказа «зеленой» гидросистемы.

    Самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил посадку в Британии из-за трещины в лобовом стекле.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 12:54 • Новости дня
    Источник рассказал о реакции Турции на атаки Украины на танкеры

    Источник: Турция заявила жесткий протест Украине из-за атак в Черном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Анкара выразила свое недовольство по поводу атак украинских сил на торговые суда в акватории Черного моря, сообщил высокопоставленный официальный источник в Турции.

    Высокопоставленный официальный источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Турция передала службам безопасности Украины свою решительную позицию по поводу нападений на суда в Черном море, передает РИА «Новости».

    Как отметил собеседник агентства, украинской стороне была донесена четкая реакция Турции в связи с этими инцидентами. Он подчеркнул, что Анкара уклонилась от детализации характера мер, принятых по этому вопросу. Контраргументов или опровержений украинских представителей в сообщении не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 2 декабря российское судно Midvolga 2 подверглось атаке воздушного беспилотника у берегов Турции и получило незначительные повреждения.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал атаку грубым нарушением и обвинил Киев в подрыве безопасности коммерческого судоходства.

    Ранее украинские спецслужбы опубликовали доказательства своей причастности к нападению на танкеры под иностранным флагом в Черном море.

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 14:40 • Новости дня
    Вучич сообщил о возможности покупки газа не у России
    Вучич сообщил о возможности покупки газа не у России
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Сербии Александр Вучич заявил о необходимости заключения газового соглашения с Россией до 5 декабря, иначе Белград начнет переговоры с другими поставщиками.

    Сербия может сменить поставщика газа, если не будет подписан новый контракт с Россией до пятого декабря, сообщает РИА «Новости». В обращении к гражданам президент Александр Вучич отметил, что у Белграда на текущий момент отсутствует действующий газовый договор с Москвой.

    Он заявил: «Что касается газа, у нас по газу нет договора, если до пятницы, (5 декабря – ред.), не получим договор, мы в понедельник (8 декабря – ред.) начинаем переговоры и получим газ у какой-то другой стороны. Это все. Деньги мы обеспечили и решим вопрос».

    При этом Вучич подчеркнул, что необходимые средства для закупки топлива уже найдены, и власти республики готовы урегулировать ситуацию любыми возможными способами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что работа нефтегазовой компании NIS в Сербии оказалась под угрозой из-за санкционного давления.

    Власти Сербии выразили разочарование тем, что предложение по продлению договора о поставках российского газа будет действовать только до конца 2025 года.

    Российские акционеры приняли решение реализовать контрольный пакет акций крупнейшей энергетической компании Сербии NIS, не раскрывая данные о потенциальном покупателе.

    Комментарии (6)
    3 декабря 2025, 10:16 • Новости дня
    ЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года

    ЕС утвердил график поэтапного отказа от российского трубопроводного газа и СПГ

    ЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года
    @ IMAGO/Harald Dostal/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти согласовали последовательный запрет на поставки российского газа и сжиженного природного газа в страны ЕС с финальным прекращением импорта к осени 2027 года, следует из сообщения на официальном сайте Совета ЕС.

    Представители Совета Евросоюза и Европарламента достигли предварительного соглашения по регулированию пошагового отказа от импорта российского природного газа, сообщается на сайте Совета ЕС.

    Запрет охватывает как трубопроводный газ, так и сжиженный природный газ, с поэтапным введением ограничений и полным отказом от импорта к концу 2026 года для СПГ и осени 2027 года для трубопроводного газа.

    Транзитный период подразумевает, что запрет на российский СПГ по краткосрочным контрактам начнет действовать с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным контрактам – с 1 января 2027-го. Трубопроводный газ по краткосрочным соглашениям будет запрещен с 17 июня 2026 года, по долгосрочным – с 30 сентября 2027-го при условии выполнения норм по наполнению хранилищ, и окончательно – не позднее 1 ноября 2027 года.

    Импорт российского газа будет возможен только после прохождения авторизации, предусматривающей предоставление дополнительной информации за тридцать дней до ввоза, а для других поставок – за пять-семь дней. Данное требование не будет распространяться на страны, которые сами ограничивают импорт российского газа и входят в перечень стран-экспортеров, поставивших более 5 млрд кубометров в 2024 году.

    Все государства ЕС обязаны предоставить план диверсификации поставок газа. Также планы должны быть направлены для стран, продолжающих закупки российской нефти – предполагается, что к концу 2027 года и эти закупки должны быть полностью прекращены.

    В соглашении прописаны эффективные меры наказания за несоблюдение правил, а также возможность временной приостановки ограничительных мер при угрозе безопасности энергоснабжения. Европейская комиссия оценит эффективность плана через два года с момента вступления документа в силу.

    Евросоюз согласовал новый пакет санкций и запретил импорт сжиженного природного газа из России с 2027 года.

    Венгрия заявила о намерении оспорить это решение в суде.

    Между тем Россия заняла третье место по поставкам газа в Евросоюз с начала года.

    Комментарии (7)
    2 декабря 2025, 14:49 • Новости дня
    Газпром обновил рекорд поставок газа в Китай
    Газпром обновил рекорд поставок газа в Китай
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Суточный объем газа, отправленного по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай, превысил установленные контрактом нормы, а также установил новый максимум.

    Компания «Газпром» объявила об очередном обновлении рекорда суточных поставок природного газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» 1 декабря. Объем поставленного газа превысил те значения, которые оговаривались в контрактных обязательствах компании по экспорту топлива в Китай, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы холдинга отмечается: «Поставленный объем превысил контрактные обязательства «Газпрома».

    Ранее в течение текущего года компания уже несколько раз фиксировала максимальные значения прокачки газа по маршруту.

    «Сила Сибири» остается ключевым экспортным газопроводом «Газпрома» для поставок на азиатские рынки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 6 ноября превзошел контрактные обязательства и вновь обновил исторический максимум.

    Компания «Газпром» в октябре обновила исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по этому трубопроводу третий раз за месяц. Газопровод «Сила Сибири – 2» станет новым системообразующим маршрутом для экспорта российского газа в Китай.

    Комментарии (2)
    1 декабря 2025, 17:36 • Новости дня
    Россия предложила Саудовской Аравии начать поставки СПГ

    Власти России заявили о предложении экспорта СПГ в Саудовскую Аравию

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское правительство рассматривает экспорт сжиженного природного газа в Саудовскую Аравию, не обсуждая участие саудовских компаний в проектах.

    Россия предложила Саудовской Аравии начать поставки сжиженного природного газа, передает ТАСС. Вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что вопрос участия саудовских компаний в российских СПГ-проектах не обсуждался.

    По словам Новака, обсуждение ограничивалось предложением по экспорту российского природного газа, если Эр-Рияд проявит интерес к закупкам. Прямая речь чиновника: «Конкретно это не обсуждали (участие в СПГ-проектах России – прим. ТАСС). Мы нашим коллегам предлагаем в случае их заинтересованности поставлять природный газ».

    Таким образом, инициатива властей России направлена на расширение сотрудничества с Саудовской Аравией исключительно в части поставок топлива, а не участия в корпоративных активах российских СПГ-проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может начаться уже в начале следующего года. Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной отмене виз для всех держателей паспортов.

    Полимеры могут стать отраслью, которая выведет Россию в мировые технологические лидеры, а сжиженный природный газ к 2050 году будет опережать трубопроводные поставки по объему экспорта.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 10:30 • Новости дня
    Судно Virat отбуксировали к побережью Стамбула после атаки БПЛА

    Анадолу: Судно Virat отбуксировали к побережью Стамбула после атаки БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата примерно в 65 километрах от берега в Черном море, отбуксирован в район Стамбула, при этом все 20 членов экипажа чувствуют себя нормально.

    Судно Virat, ранее атакованное беспилотным морским аппаратом в международных водах Черного моря, было успешно отбуксировано к берегам Стамбула, сообщает агентство Анадолу. Инцидент произошел на расстоянии около 65 км от побережья, когда танкер двигался в направлении России.

    После атаки судно сопровождалось буксиром частной компании и было выведено в безопасную открытую зону в районе Сарыйера на Черном море. На место ЧП были оперативно направлены спасательные средства и другое торговое судно.

    В машинном отделении пострадавшего судна был обнаружен густой дым, однако ситуация сейчас находится под контролем. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил: «Состояние здоровья 20 членов экипажа судна Virat хорошее».

    Согласно последнему сообщению Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, операция по буксировке продолжается. Судно планируется пришвартовать в порту Тюркели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик напомнил о запрете нападений на гражданскую инфраструктуру по международному праву.

    Президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют об опасном обострении обстановки и не имеют оправдания.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение на коммерческие танкеры у берегов Турции является грубым нарушением безопасности и показывает суть киевского режима.

    Между тем во вторник в Черном море на расстоянии примерно 150 километров от турецкого побережья был атакован российский танкер MIDVOLGA-2 с подсолнечным маслом, следовавший в Грузию.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 21:24 • Новости дня
    Россиян убедили покинуть внепланово севший в Актау самолет Pegasus

    Пассажиров севшего вместо Актобе в Актау самолета уговорили покинуть самолет

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажиры самолета Pegasus из Стамбула, застрявшие в Актау из-за плохой погоды, согласились на размещение в гостинице и вылет другими рейсами.

    Группа российских граждан из чартерного рейса Pegasus, совершившего вынужденную посадку в Актау вместо конечного пункта маршрута – Актобе, согласилась покинуть воздушное судно, сообщает ТАСС.

    В генеральном консульстве РФ в Уральске пояснили, что граждан разместят в гостинице под гарантии турецкой авиакомпании по дальнейшему следованию регулярными прямыми и стыковочными рейсами до Актобе.

    В дипмиссии подчеркнули, что все законные права россиян будут соблюдены, ситуация находится на контроле российских дипломатов.

    В посольстве России в Казахстане опровергли сообщения о «захвате самолета», распространенные в некоторых Telegram-каналах, подтвердив, что причиной перенаправления воздушного судна стали сложные погодные условия.

    Пассажирам, отказывавшимся покинуть борт, были предоставлены билеты на альтернативные рейсы. Представитель турецкой авиакомпании Pegasus сообщил, что ситуация не выходила за рамки стандартной, а инструкции экипажа и наземных служб выполнялись в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажиры рейса Pegasus отказались сходить с борта после прилета в Актау вместо Актобе из-за тумана.

    В новосибирском аэропорту Толмачево утром понедельника наблюдаются задержки прибытия более двадцати авиарейсов.

    Самолет Airbus, следовавший из Москвы в Денпасар, направился в сторону Шереметьево.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 09:09 • Новости дня
    Европа в ноябре рекордно увеличила отбор газа из ПХГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны во второй половине ноября рекордными темпами для этого месяца отбирали газ из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне похолодания, но изъятия за весь месяц стали лишь четвертыми максимальными для последнего месяца осени, свидетельствуют подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Европейские страны во второй половине ноября отбирали газ из своих подземных хранилищ рекордными темпами, передает ТАСС

    Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), за вторую половину месяца изъятия составили 7,7 млрд кубометров, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Однако общий объем газа, изъятого за ноябрь, достиг 9,8 млрд кубометров и занял четвертое место среди максимальных показателей за этот месяц за всю историю наблюдений. Рост отбора газа связывают с резким похолоданием, установившимся во второй половине ноября, тогда как в первые недели месяца погодные условия были относительно теплыми.

    В начале ноября объем отбора из ПХГ оказался вдвое ниже прошлогодних показателей, но с понижением температуры отборы возросли. Закачка газа в ПХГ в ноябре 2024 года стала максимальной за три года и составила 1,6 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» заявил о рекордном отборе газа в подземных хранилищах Европы.

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы ранее опустились ниже 80%.

    В Европе отметили рекордный за пять лет отбор газа из подземных хранилищ.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 23:06 • Новости дня
    Фидан провел двустороннюю встречу с Умеровым в Брюсселе

    МИД Турции сообщил о переговорах Фидана с Умеровым в Брюсселе

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым прошли в Брюсселе, сообщил МИД Турции.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан провел встречу с секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Брюсселе, передает РИА «Новости». Эта информация была официально подтверждена турецким министерством иностранных дел.

    Другие подробности и темы переговоров пока не раскрывались.

    Совет безопасности Турции отметил признаки возможного ухудшения ситуации вокруг Украины и призвал к поиску дипломатических решений.

    Рустем Умеров после переговоров с США по украинскому урегулированию анонсировал работу над согласованием совместного рамочного решения.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал о готовности обеспечить новые переговоры России и Украины в Стамбуле и отметил важность прямых контактов.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 14:08 • Новости дня
    «Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Газпром» накануне в очередной раз обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири», говорится в сообщении холдинга.

    «Газпром» сообщил об очередном рекорде суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», передает ТАСС.

    Новый рекорд был установлен 2 декабря – именно в этот день объемы газа, поставляемого по трубопроводу, достигли максимальных за всю историю. С начала месяца это уже 11-й подобный рекорд, после того как «Сила Сибири» вышла на максимальный контрактный объем работы с 1 декабря 2024 года.

    Сейчас экспорт газа по «Силе Сибири» находится на проектной мощности, которая рассчитана на 38 млрд куб. м в год. Как сообщил глава компании Алексей Миллер, к концу текущего года ожидается поставка более 38 млрд куб. м газа в Китай.

    Согласно данным компании, ежегодные объемы экспорта по этому маршруту стабильно росли: с 4,1 млрд куб. м в 2020 году до 31,12 млрд куб. м в 2024 году. За девять месяцев 2025 года «Газпром» увеличил поставки по «Силе Сибири» более чем на 27%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Миллер назвал «Силу Сибири – 2» самым крупным газовым проектом в мире.

    Газпром и CNPC подписали меморандум о строительстве нового газопровода.

    Эксперт Игорь Юшков оценил новые газовые договоренности между Россией и Китаем как стратегически важные для обеих стран.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 21:38 • Новости дня
    МИД Турции: Атаки на торговые суда сделают Черное море закрытым для судоходства

    Глава МИД Турции Фидан заявил о риске для судоходства в Черном море из-за украинских атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан предупредил, что нападения на суда у турецких берегов в Черном море могут сделать этот регион недоступным для торговли и перемещения людей.

    По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, которые цитирует ТАСС, участившиеся случаи нападения на торговые суда в исключительной экономической зоне страны угрожают общей безопасности судоходства в Черном море.

    Министр отметил, что в результате подобных атак Черное море рискует стать территорией, закрытой для международной торговли и передвижения людей. Фидан подчеркнул, что продолжающиеся инциденты влияют не только на экономические интересы Турции, но и на стабильность региона в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Румынии уничтожили украинский дрон Sea Baby, который находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов в Черном море.

    Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин призвал к международному осуждению атак на суда в турецкой экономической зоне и оценил их как теракты. Хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к этим атакам вблизи Турции.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 14:02 • Новости дня
    Песков спрогнозировал потерю Европой лидерства из-за дорогого газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на риски потери Европой экономического лидерства из-за роста цен на энергоносители.

    Европейский союз столкнется с повышенной ценой на газ после отказа от российских энергоресурсов, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Европа будет зависеть от газа, который временами стоит намного дороже российского, что, по его словам, «обречет» европейскую экономику на значительные финансовые потери.

    Он подчеркнул: отказ от российской энергии неминуемо приведет к более высокому росту затрат на энергоносители в Европе и снизит ее конкурентоспособность. Песков заявил: «Значит, Европа будет зависеть от газа, который стоит дороже, а временами – значительно дороже, чем российский газ. Таким образом Европа обрекает себя на гораздо более дорогие источники энергии, что неминуемо приведет к последствиям для экономики Европы и для понижения конкурентоспособности Европы, это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс по утере европейской экономикой своего лидирующего потенциала».

    Он также добавил, что такое решение ЕС только усилит уже существующие негативные тенденции в экономике региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства столкнулись с быстрым истощением газовых запасов в начале отопительного сезона.

    В ноябре европейские страны отбирали газ из подземных хранилищ рекордными темпами из-за холодов, хотя общий объем изъятий занял только четвертое место за последние годы.

    В Европе ускорился отбор газа из ПХГ, что привело к снижению их производительности и росту рисков с энергообеспечением зимой.

    Комментарии (0)
    В России заочно осудили троих полковников ВСУ за атаку на Курск
    Лут: Жители России и Индии всегда будут накормлены вкусной и хорошей едой
    Банк UBS сообщил о росте числа миллиардеров в мире
    Назван самый популярный запрос года в Google на Украине
    Международная федерация самбо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном
    Bloomberg: Финляндия десятилетиями несправедливо ассимилировала саамов
    Дело о квартире Долиной передали судье Верховного суда

    Кому мешает неслабеющий рубль

    Ожидаемого ослабления курса рубля до 100 за доллар так и не произошло. И вряд ли это случится до конца года, считают эксперты. Крепкий рубль – это символ успеха нашей экономики. Но, с другой стороны, он стал для России уже в некотором роде проблемой. Кому крепкий рубль доставляет беспокойства, и что сможет поменять ситуацию? Подробности

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве? Подробности

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Вокруг русских в Европе сгущается атмосфера страха

    Живущие в Европе русские регулярно становятся жертвой преследования местных спецслужб – только из-за своего происхождения и того, что даже после начала СВО ведут свой бизнес с Россией. Свежий судебный вердикт в Швеции доказывает абсурдность подобных обвинений, но добиться такого результата удается далеко не всегда. Европа намеренно создает «атмосферу страха», объясняют эксперты. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

