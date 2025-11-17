Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.0 комментариев
МИД назвал «Голубой поток» подтверждением взаимного доверия России и Турции
Проект «Голубой поток» заложил основу долгосрочного и надежного партнерства в сфере энергетики между Россией и Турцией, заявили в посольстве России в Анкаре по случаю 20-летия церемонии официального открытия газопровода.
В посольстве России заявили, что проект «Голубой поток», заложивший основу для долгосрочного сотрудничества в энергетике между Россией и Турцией, подтвердил взаимное доверие между странами, что открывает новые горизонты для партнерства, передает РИА «Новости».
В диппредставительстве отметили, что этот проект стал первым в мире глубоководным газопроводом такого масштаба, он символизирует надежность и технологические возможности совместной работы.
Россия сегодня является крупнейшим поставщиком газа в Турцию. Тем не менее эксперты фиксируют тенденцию к снижению доли российского газа в общем объеме турецкого импорта: за последние годы эта доля уменьшилась с примерно 50% до около 40%.
Для поставок газа через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы используется проект «Турецкий поток», его проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров в год. Газопровод «Голубой поток» предназначен исключительно для поставок в Турцию, его проектная мощность – 16 млрд кубометров газа в год.
17 ноября 2005 года состоялось торжественное открытие газопровода «Голубой поток», проложенного по дну Черного моря. В церемонии участвовали президент России Владимир Путин, тогда премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Реджепом Эрдоганом подчеркнул стратегическую значимость сотрудничества России и Турции в энергетической сфере.
Путин также отметил стабильные поставки газа по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток» через Черное море.