  • Новость часаЖенщина в Балашихе призналась в убийстве и расчленении малолетнего сына
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Центробанк похвалили за работу над ошибками
    Эксперт рассказал о штурме «ворот к Запорожью»
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    Отражены контратаки ВСУ под Купянском
    Стало известно о попытках бегства ВСУ из Гуляйполя
    Трамп поддержал подготовку Конгрессом санкций против партнеров России
    Япония выразила недовольство Китаю
    Долг России снизился до 14% от ВВП
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    13 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    9 комментариев
    17 ноября 2025, 09:43 • Новости дня

    МИД назвал «Голубой поток» подтверждением взаимного доверия России и Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Проект «Голубой поток» заложил основу долгосрочного и надежного партнерства в сфере энергетики между Россией и Турцией, заявили в посольстве России в Анкаре по случаю 20-летия церемонии официального открытия газопровода.

    В посольстве России заявили, что проект «Голубой поток», заложивший основу для долгосрочного сотрудничества в энергетике между Россией и Турцией, подтвердил взаимное доверие между странами, что открывает новые горизонты для партнерства, передает РИА «Новости».

    В диппредставительстве отметили, что этот проект стал первым в мире глубоководным газопроводом такого масштаба, он символизирует надежность и технологические возможности совместной работы.

    Россия сегодня является крупнейшим поставщиком газа в Турцию. Тем не менее эксперты фиксируют тенденцию к снижению доли российского газа в общем объеме турецкого импорта: за последние годы эта доля уменьшилась с примерно 50% до около 40%.

    Для поставок газа через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы используется проект «Турецкий поток», его проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров в год. Газопровод «Голубой поток» предназначен исключительно для поставок в Турцию, его проектная мощность – 16 млрд кубометров газа в год.

    17 ноября 2005 года состоялось торжественное открытие газопровода «Голубой поток», проложенного по дну Черного моря. В церемонии участвовали президент России Владимир Путин, тогда премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Реджепом Эрдоганом подчеркнул стратегическую значимость сотрудничества России и Турции в энергетической сфере.

    Путин также отметил стабильные поставки газа по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток» через Черное море.

    16 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный летчик рассказал, как раскрыл личность человека, пытавшегося завербовать его для угона МиГ-31 с ракетой «Кинжал», обратив внимание на речевые особенности.

    Российский пилот рассказал о попытке вербовки с целью угона истребителя МиГ-31, оборудованного гиперзвуковой ракетой «Кинжал», сообщает Lenta.ru. В интервью программе «Вести недели» он назвал главным просчетом вербовщика необычное произношение буквы «Г», по которому пилот определил украинское происхождение собеседника.

    По словам летчика, мужчина связался с ним и представился журналистом издания Bellingcat, предъявив фотографию пресс-карты. Пилот уточнил, что акцент и манера речи собеседника сразу вызвали у него подозрения по поводу истинной национальности и намерений этого человека.

    Он подчеркнул, что именно речевые особенности говорящего помогли ему вовремя распознать попытку вербовки и предотвратить возможные негативные последствия, связанные с этим инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли попытку угона и незаконного вывоза за границу истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

    Комментарии (32)
    16 ноября 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки

    Рогов: Орехов — самый серьезный укрепрайон ВСУ в Запорожской области

    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России в Запорожской области приближают освобождение важного укрепрайона противника – Орехова. ВС РФ три года не могли приступить к штурму города, поскольку путь к нему преграждала Малая Токмачка. Теперь этого препятствия нет и наступление сможет разыграться в полную силу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Рогов. Ранее ВС РФ освободили Малую Токмачку и Ровнополье.

    «Освобождение Малой Токмачки открывает принципиально новые возможности для наступления на Орехов, который является ключевым узлом обороны противника на этом направлении. Расстояние между ними крошечное: как между Донецком и Макеевкой. То есть один населенный пункт плавно перетекает в другой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России.

    «Собственно, Малая Токмачка на протяжении трех лет и была своеобразным барьером, который не давал нам в полной мере развить атаку на Орехов, который, в свою очередь, является воротами к Запорожью. Здесь в целом находится самый крупный укрепрайон региона, что диктуется историческими причинами», – добавляет он.

    «В советские времена здесь располагалось часть нашего ядерного арсенала. Таким образом, и охрана столь значимого объекта оказалась соответствующей. Важно отметить, что параллельно мы развиваем наступление в районе Гуляйполя. Вокруг обоих городов уже начинает формироваться «обхват», – говорит собеседник.

    «Следующими шагами будет лишение противника логистических линий и работа по позициям ВСУ с помощью БПЛА. В принципе, оба населенных пункта будут освобождаться параллельно, но Гуляйполе окажется под контролем ВС РФ несколько раньше в силу более простой организации окружения в этом районе», – продолжает эксперт.

    «Что касается всего Запорожского направления, то дела идут здесь как никогда лучше. Мы активно развиваем скорость продвижения. Только за прошедшую неделю войскам удалось освободить четыре населенных пункта. Суточный темп освобождения территорий составил рекордные 40 квадратных метров», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска освободили село Малая Токмачка в Запорожской области. Произошедшее открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова. Населенный пункт находится в 10-15 км к востоку от города и примерно в 60 км от регионального центра. Кроме того, контроль над территорией позволит улучшить логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускорить переброску резервов из Мелитополя.

    В силовых структурах также отметили, что атаки на Орехов вынудят командование украинских войск перебрасывать части с других участков, а успех российской армии окажет дополнительное давление на противника и укрепит тактическое положение ВС РФ перед началом зимнего периода. Позже стало известно, что бойцам также удалось освободить Ровнополье.

    В ходе наступления в области военные уничтожили свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.

    Комментарии (5)
    16 ноября 2025, 18:26 • Видео
    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции

    Эксперт Юшков: Украина будет получать через порты Греции американский СПГ

    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Маршрут получения газа из Греции не самый удобный и не самый дешевый для Украины. Тем не менее это рабочий вариант получения американского СПГ, который может помочь Киеву хоть как-то справиться с нехваткой энергоресурсов накануне отопительного сезона, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский анонсировал поставки газа на Украину через Грецию.

    «Остановившись на Греции в качестве будущего «поставщика» газа на Украину, Владимир Зеленский, конечно, выбрал не самый эффективный способ обеспечения энергетической безопасности республики. Тем не менее использование инфраструктуры этой страны для реализации интересов Киева вполне возможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Конечно, своего газа у Афин нет, поэтому речь, скорее всего, идет о закупках американского СПГ, который будет доставляться в греческие порты. Здесь же его будут выводить из сжиженного состояния и перенаправлять в Трансбалканский газопровод, который как раз и способен довести энергоресурсы до Украины», – поясняет он.

    «Соответственно, Киев, вероятно, давно понимал необходимость закупки американского СПГ. Но значительную долю времени, должно быть, отняло согласование места разгрузки. Обычно газ прибывал в Турцию. Но это создавало дополнительные расходы. Теперь же, судя по всему, странам удалось согласовать прямой транзит через Европу», – уточнил собеседник.

    «Долгое время Украина опиралась на собственную добычу газа с получением дополнительных объемов из Венгрии или Польши. Но за последний год Россия значительным образом нарастила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры противника. Это привело к резкому сокращению объемов выработки», – продолжает эксперт.

    «Кроме того, стране не удалось закачать достаточного количества газа в хранилища. Уже два года подряд Украина подходит к отопительному сезону на уровне исторического минимума: запасти удается лишь 8,6 млрд кубов. И все это происходит на фоне колоссального сокращения уровня добычи энергоресурсов», – добавляет он.

    «Нельзя забывать и о том, что до 2025-го Украина получала какое-то количество газа через реверс от российских поставок в Европу. Сейчас же этот канал «подпитки» для Киева также закрыт. Соответственно, грядущий отопительный сезон рискует оказаться для республики еще более сложным, чем прошлогодний», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в два млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    Комментарии (7)
    16 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы

    Экономист Лизан: Украина будет покупать американский СПГ на деньги европейцев

    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина долгое время опиралась на собственные объемы газа, однако теперь из-за ударов России по энергетической инфраструктуре страны Киеву необходимы новые каналы получения ресурсов. Закупки американского СПГ через Грецию не будут дешевыми, но Европа поможет Киеву оплатить данный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине анонсировали закупку газа в Греции.

    «Украина долгое время пыталась опираться на собственную газодобычу. Тем не менее делал это Киев неаккуратно и неосторожно, так, будто не задумываясь о том, что необходимо обеспечить запас ресурсов на будущее. Ситуация усугубилась и с началом новой серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Соответственно, Украине потребовалось в срочном порядке искать новые каналы приобретения газа, чтобы восполнить образовавшуюся нехватку накануне отопительного сезона. Для более-менее стабильной зимы Киеву нужно закупить как минимум 4,5 млрд кубометров. Это большая цифра, но вполне достижимая», – говорит он.

    «Греция станет «перевалочным» пунктом для американского СПГ, который пойдет на Украину по европейской газотранспортной системе. Конечно, стоимость таких поставок не может быть низкой, но все-таки офис Владимира Зеленского смогут спасти новые объемы финансовой поддержки со стороны Европы», – добавил собеседник.

    «Недавно ЕС передал Украине 6 млрд евро в рамках программы ERA Loans. Это значительный капитал, которого хватит на то, чтобы поддерживать закупки на протяжении года, а то и дольше. Если же в Киеве опять «проворуются», то Брюссель, скорее всего, добавит на обеспечение энергетической безопасности республики. В Европе не хотят создать новую волну беженцев из-за небывалых заморозков», – акцентирует Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в 2 млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    Комментарии (2)
    17 ноября 2025, 01:09 • Новости дня
    Мать убитого в Балашихе мальчика состояла на учете у психиатра

    Tекст: Денис Тельманов

    Женщина, подозреваемая в причастности к убийству собственного сына, официально страдала параноидальной шизофренией и ранее состояла на учете у психиатра.

    Как сообщает RT, мать убитого мальчика в Балашихе была зарегистрирована у психиатра с диагнозом «параноидальная шизофрения».  Только за 2025 год к ней четырежды приезжала скорая помощь из-за неадекватного поведения, у женщины отмечались галлюцинации.

    Ей регулярно выписывали препараты для лечения шизофрении, биполярного расстройства, эпилепсии и депрессии. По информации RT, она работала в продуктовых магазинах, часто брала микрозаймы на суммы от 17 тыс. до 50 тыс., и постоянно меняла место жительства.

    В момент задержания по подозрению в убийстве сына женщина, предположительно, находилась под воздействием наркотиков. Ранее она привлекалась к административной ответственности за уклонение от диагностики и лечения наркомании.

    Также известно, что она не окончила обучение в МГГУ имени Шолохова и подрабатывала курьером.

    Бабушка погибшего мальчика рассказала, что сожитель матери увел ребенка из дома, после чего она его больше не видела. По одной из версий следствия, женщина помогла скрыть следы преступления.

    Голову мальчика обнаружили в пруду в Москве, а остальное тело – на балконе квартиры в Балашихе. По данным прокуратуры, ребенок скончался не более двух суток назад, а рюкзак с фрагментом тела был найден 16 ноября в Гольяновском пруду.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из квартир Балашихи обнаружили обезглавленное тело ребенка, которого связывают с находкой части тела в московском пруду. Фрагмент тела ребенка находился в воде не более двух дней.

    Комментарии (2)
    17 ноября 2025, 05:44 • Новости дня
    Иностранные наемники добровольно сложили оружие в Орестополе после штурма

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орестополе группа иностранных наемников, не сумевших покинуть позиции, отказалась от сопротивления и сдалась в плен, среди них не было документов.

    Иностранные наемники добровольно сложили оружие в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Об этом сообщил командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Тима.

    «Иностранные наемники были. Кто смог сбежать – они сбежали, кто не смог – добровольно сложили оружие», – рассказал он.

    По словам Тима, принятие решения о сдаче обеспечила потеря документов у наемников: их забирали перед боями, чтобы невозможно было установить личности в случае пленения. Выдать принадлежность к иностранцам позволяли лишь шевроны.

    Об освобождении Орестополя Минобороны России объявило 14 ноября, сообщает ТАСС. Ранее другой командир с позывным Док рассказал, что украинские военные бежали из Орестополя, когда начался штурм.

    Командир отметил, что российские бойцы зашли внезапно малыми группами с трех сторон и не встретили активного сопротивления: ВСУ сразу покинули позиции.

    Для выхода к Орестополю использовались мотоциклы, затем подразделения продвигались малыми группами. Противник не вступал в контактный бой, предпочитая отходить от линии столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области. Российские военные завершили зачистку от украинских боевиков населенного пункта Рог в Донецкой народной республике.

    За последние сутки подразделения группировки «Восток» завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области.

    Подразделения группировки войск «Центр» завершили зачистку от украинских боевиков Сухого Яра в Донецкой народной республике.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 23:14 • Новости дня
    Российские военные за три часа сбили 31 украинский БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотников, значительную часть которых удалось уничтожить средствами ПВО.

    Российские военные за три часа уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, передает ТАСС. Атака была зафиксирована 16 ноября с до 20 до 23 часов по московскому времени в шести регионах страны.

    По информации Минобороны, 10 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 7 БПЛА – над территорией Белгородской области, по 6 БПЛА – над Тульской и Орловской областями и по одному беспилотнику над территориями Брянской и Воронежской областей».

    О пострадавших или разрушениях в результате атаки не сообщается. Минобороны подчеркнуло, что все беспилотные аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены до достижения целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами за три часа.

    Мэрия города заявила, что в Волжском Волгоградской области обломки беспилотника повредили два частных дома в садоводческом товариществе «Цветущий сад».

    Дежурные силы ПВО за шесть часов уничтожили шесть самолетных беспилотников, целью которых стали Брянская, Белгородская и Курская области.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 15:00 • Новости дня
    МИД Франции пообещал усилить давление на Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Франции по итогам авиаударов по Украине сделал заявление о намерении усилить давление на Россию.

    В официальном сообщении ведомства отмечается: «Франция будет и впредь вместе со всеми своими партнерами увеличивать объем помощи Украине и усиливать давление на Россию с целью положить конец войне», передает РИА «Новости».

    Ранее минобороны Нидерландов пообещало Украине 200 млн евро на борьбу с БПЛА.

    Накануне в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военному аэродрому.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    В Стамбуле опечатали отель после смерти троих гостей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Гостиница Harbour Suites в центре Стамбула была опечатана после гибели троих гостей, предположительно по причине пищевого отравления, сообщили СМИ.

    Как передает NTV, еще двое иностранных туристов были госпитализированы из этого же отеля, однако их состояние не вызывает опасений. Владелец гостиницы заявил прессе, что «отель безопасен», пишет РИА «Новости».

    Эксперты рассматривают версию о возможном отравлении из-за некорректно проведенной дезинсекции. СМИ также выдвигают гипотезу о роли кулера с водой, однако официальных подтверждений пока нет; при этом кухня в отеле отсутствует, гостям предоставляется только вода. В лабораторию уже отправлены вещи постояльцев для исследования.

    Как сообщил глава департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер, семья из Германии – мать и двое детей трех и шести лет – скончалась в четверг и пятницу. Глава семьи остается в реанимации в тяжелом состоянии. Аномального роста числа отравлений в городе специалисты не фиксируют.

    Проверка показала, что дезинсекция в гостинице проводилась за несколько дней до трагедии, причем только на нулевом этаже. Семья жила на первом, другие госпитализированные на четвертом этаже. Специалисты подозревают, что могли быть использованы пестициды, опасные для человека, и теперь исследуют изъятые образцы.

    Генпрокуратура Стамбула расценивает случившееся как «подозрительную смерть» и анализирует версии убийства или суицида, однако вскрытие серьезных патологий не выявило. По данным СМИ, в рамках расследования уже задержаны восемь человек, в том числе владелец отеля, продавцы и владельцы заведения, где семья покупала еду. Семья с детьми питалась в разных местах Стамбула, через несколько часов после приема пищи почувствовала недомогание, но медицинская помощь не смогла спасти мать и детей.

    Ранее сообщалось, что постояльцев переселили из Harbour Suites после гибели семьи из Германии и госпитализации двух иностранных туристов, отель проверяют следствие и полиция.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 23:43 • Новости дня
    В Туле при столкновении скорой и легковушки погибла женщина, ранены пять человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате аварии на Новомосковском шоссе погибла пассажирка легкового автомобиля, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.

    Авария произошла вечером на Новомосковском шоссе в Туле, передает РИА «Новости». Сотрудник местного УМВД сообщил, что в 19.43 произошло лобовое столкновение автомобиля скорой помощи с легковушкой.

    Пассажирка легкового автомобиля, уроженка 1987 года, от полученных травм погибла на месте. Водитель легкового автомобиля и четыре человека, находившиеся в скорой помощи, были госпитализированы с различными травмами.

    По предварительной информации источника из силовых структур, внутри машины скорой помощи находилась пациентка, а автомобиль передвигался без включенного спецсигнала.

    На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая обстоятельства происшествия и занимаясь устранением последствий аварии.

    В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили, что ведомство держит на контроле ход выяснения причин аварии и следит за тем, чтобы всем пострадавшим была предоставлена помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автомобиль бригады скорой помощи попал в ДТП на трассе М-7 в пределах Реутово и перевернулся.

    В Астрахани автоавария с участием трех автомобилей, одним из которых была карета скорой помощи, произошла вечером вторника.

    В Москве при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи пострадали два медика и водитель скорой.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 03:42 • Новости дня
    Экс-губернатор Рязанской области Любимов не смог добиться домашнего ареста

    Экс-губернатору Рязанской области Любимову отказали в домашнем аресте, несмотря на санкции ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшему губернатору Рязанской области отказали в домашнем аресте, несмотря на аргументы авокатов, что он не сможет покинуть страну из-за европейских санкций и изъятого паспорта.

    Как передает РИА «Новости», адвокаты экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова на заседании суда заявили, что их подзащитный не может скрыться, поскольку находится под санкциями Евросоюза, постоянно проживает в Москве, добровольно сложил полномочия сенатора и не располагает паспортом, который был изъят следствием. Защитники просили заменить арест в следственном изоляторе на домашний, однако суд отклонил ходатайство и оставил Любимова под стражей.

    Согласно материалам дела, Любимову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК России – получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что в период руководства Рязанской областью с 2017 по 2022 годы он получал взятки за покровительство и попустительство по службе.

    Показания на Любимова дал ранее арестованный экс-вице-губернатор региона Игорь Греков, отбывающий 17 лет за мошенничество и взяточничество. Совет Федерации прекратил полномочия Любимова накануне его ареста по собственному заявлению, отмечается в материалах суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы принял решение об аресте бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на следующий срок на пост главы региона.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 00:52 • Новости дня
    Премьер Киргизии анонсировал визит в Россию

    Премьер Киргизии Касымалиев анонсировал поездку в Россию на совет ШОС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев совершит официальный визит в Москву, где примет участие в совете глав правительств стран ШОС.

    О визите Касымалиева в Российскую Федерацию и его участии в двадцать четвертом заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС сообщили в пресс-службе киргизского кабинета министров, передает РИА «Новости».

    По информации пресс-службы, встреча пройдет в Москве с семнадцатого по восемнадцатое ноября. В рамках заседания стороны обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, финансового взаимодействия и дальнейшего развития организации при председательстве Киргизии.

    По итогам встречи ожидается подписание ряда важных документов, касающихся взаимодействия между странами-участниками. Совещание планируется провести в расширенном формате, чтобы затронуть ключевые направления развития ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин договорились активнее развивать сотрудничество в энергетике, науке, космосе и в противодействии санкциям.

    Россия поддержала создание формата «СНГ плюс» и расширение статуса ШОС как наблюдателя в рамках содружества. Россия и страны БРИКС и ШОС выступают за укрепление системы международных отношений под эгидой ООН.

    Усиление влияния БРИКС и ШОС может разрушить единство Европейского союза.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 00:22 • Новости дня
    В Госдуме подготовили законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуме предложили предоставить вернувшимся с военной службы гражданам преимущество при сокращениях, распространив социальные гарантии и на работников Росгвардии.

    Законопроект разработан председателем комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым,  передает ТАСС. Документ предусматривает внесение изменений в статью 179 Трудового кодекса России для расширения социальных гарантий работников, призванных для участия в спецоперации в ходе мобилизации или заключивших контракты во время этих событий.

    Сейчас трудовые договоры таких работников приостанавливаются, и они могут вернуться к прежнему работодателю в течение трех месяцев после завершения службы. Однако действующая редакция кодекса не предусматривает для них преимуществ при сокращении численности или штата, после возвращения к работе.

    Проект предлагает закрепить преимущественное право на сохранение рабочего места за ветеранами СВО, участвовавшими в действиях в периоды мобилизации, военного положения или военного времени, в том числе сотрудниками, направленными в эти периоды в войска нацгвардии. В пояснительной записке отмечается, что выполнение военных задач сопряжено с особыми рисками и требует мужества.

    По мнению авторов, предоставление дополнительных социальных гарантий поспособствует успешной реинтеграции этих граждан в гражданскую жизнь и станет признанием их заслуг и вкладом в социальную справедливость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волгограде стартовали окружные сборы для ветеранов спецоперации на Украине с Юга России и новых территорий. В Академии творческих индустрий «Меганом» на базе проекта «Таврида.АРТ» началась флагманская программа #СВОяКУЛЬТУРА для поддержки творческого развития ветеранов и их семей.

    В докладе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой отмечается необходимость беззаявительного предоставления социальной помощи детям участников спецоперации на Украине и ускорения назначения пенсий детям, зачатым через ЭКО после смерти отца.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 04:26 • Новости дня
    В Ульяновской области отразили атаку дронов на подстанцию

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вешкаймском районе Ульяновской области была пресечена атака беспилотников на подстанцию, при этом электроснабжение продолжает работать в обычном режиме.

    Губернатор Алексей Русских сообщил о отраженной атаке вражеских беспилотников на подстанцию в Вешкаймском районе, передает РИА «Новости». Жертв и пострадавших в результате удара нет

    На месте падения обломков дронов работают спецслужбы, проводится обследование территории. Нарушений в электроснабжении не выявлено, снабжение населенных пунктов продолжается без перебоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотников. За три часа средства ПВО России уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами.

    В результате удара беспилотника по коммерческому объекту в поселке Борисовка Белгородской области пострадала женщина.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 06:15 • Новости дня
    Банк России выявил 5,8 тыс. подозрительных финпроектов за девять месяцев

    Tекст: Денис Тельманов

    На отечественном финансовом рынке обнаружено почти 5,8 тыс. субъектов с признаками незаконной деятельности, и большая часть из них связана с финансовыми пирамидами.

    Банк России за девять месяцев 2025 года выявил почти 5,8 тыс. компаний, индивидуальных предпринимателей и других субъектов с признаками работы вне закона, передает ТАСС.

    Из общего числа более 3 тыс. проектов обладали признаками финансовых пирамид, что подтверждено в материалах регулятора.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество выявленных нелегалов практически не изменилось. Однако доля так называемых псевдоинвестиционных пирамид уменьшилась на 11% в годовом выражении.

    Банк России отметил, что большинство из выявленных субъектов продолжают представлять собой именно пирамидальные схемы, несмотря на наблюдаемое снижение их абсолютного числа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Москвы обманывал людей, выдавая себя за инвестора и обещая высокую прибыль.

    За девять месяцев 2025 года в России выявили почти 5,8 тыс. нелегальных финансовых компаний.

    Вступил в силу приговор организаторам финансовой пирамиды кооператива «Семейная копилка», чьими жертвами стали жители восьми регионов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Пленный раскрыл подробности высадки десанта ГУР в Красноармейске
    Мерц заявил об особой исторической роли немцев
    Орбан открестился от планов присоединить Закарпатье
    Историк напомнил о вековой традиции воровства среди украинских националистов
    В Польше предложили привлечь союзников Украины к ответу за коррупцию
    Продажи сигарет в России за год упали на 23%
    Мать убитого в Балашихе мальчика состояла на учете у психиатра

    Центробанк похвалили за работу над ошибками

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела честную работу над ошибками. Она назвала две ошибки регулятора. Во-первых, он слишком медленно повышал ставку в 2023 году. Во-вторых, были проблемы с коммуникацией с рынком, который недопонимал сигналы ЦБ. Удалось ли наладить общий язык с участниками рынка? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕС признал бессилие перед китайской торговой экспансией

    Западные СМИ заявляют, что «Европа выиграла решающую битву» в торговой войне с Китаем. О чем идет речь и почему на самом деле перед нами признание того, что европейские товары проигрывают китайским, а главными проигравшими окажутся в итоге европейские потребители? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации