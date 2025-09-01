Путин заявил о росте товарооборота с Турцией на 3%

Tекст: Ольга Иванова

Путин заявил о положительной динамике в торгово-экономических отношениях с Турцией, передает ТАСС. По его словам, по итогам первого полугодия текущего года объем товарооборота между Россией и Турцией увеличился почти на 3%. В прошлом году рост составил 6,6%.

Путин подчеркнул: «Мы рассматриваем Турцию в качестве надежного, проверенного временем партнера как в двусторонних делах, так и на международной арене. Мы удовлетворены динамикой торгово-экономического сотрудничества». Российский президент также обратил внимание на конструктивный характер личных встреч с Эрдоганом и традиционно дружественные отношения между странами.

Российский лидер отметил активную деятельность межправительственной комиссии, масштабные инвестиции и участие российских компаний в крупных проектах металлургии и автомобилестроения Турции. Сообщается, что турецкие фирмы активно работают в России, в том числе в машиностроении, деревообработке и металлургии.

Путин особо выделил стратегическую природу партнерства в энергетике, отметив бесперебойные поставки газа через Черное море по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». Он сообщил, что по линии Росатома продолжается реализация проекта первой в Турции атомной станции «Аккую», а сейчас идет подготовка к запуску первого энергоблока.

Во встрече в китайском Тяньцзине примут участие глава МИД Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министры транспорта и энергетики, а также представители ряда российских государственных компаний, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.