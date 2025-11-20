Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
В Турции назвали полный отказ от российского газа невозможным
Отказ Турции от российского газа в среднесрочной перспективе выглядит нереалистичным, при этом Анкара стремится снизить зависимость от одного поставщика, заявил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
По его словам, отказ Турции от импорта российского газа в ближайшие годы является маловероятным, передает РИА «Новости».
Эрчин подчеркнул, что страна стремится к уменьшению зависимости от единого поставщика, развивая проекты собственной добычи и наращивая диверсификацию импорта.
Эксперт отметил: «Ситуация, при которой Турция полностью прекратит закупки газа у России, не соответствует реальности». Эрчин объяснил, что снижение объемов закупок объясняется внедрением внутренних энергоразведочных проектов и расширением числа партнеров на газовом рынке.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что Турция собирается отказаться от закупок российской нефти. Переговоры между Трампом и президентом Турции Эрдоганом прошли 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эти заявления, заявил, что Москва уважает решение Анкары и уверена, что турецкое руководство будет исходить из национальных интересов.
По мнению Эрчина, несмотря на прогресс в энергодобыче и диверсификации, Турция сохранит закупки газа у России еще несколько лет, а дальнейшая долгосрочная перспектива пока не определена.
