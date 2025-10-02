Турция отказалась прекращать закупки российского газа после призывов США

Глава Минэнерго Турции подтвердил сохранение импорта газа из России

Tекст: Денис Тельманов

Турция продолжит покупать природный газ у России, несмотря на призыв США отказаться от импорта российских энергоносителей, передает ТАСС. Министр энергетики Алпарслан Байрактар в эфире телеканала CNN Turk пояснил, что у республики есть соответствующие соглашения с Москвой, а зимой страна не может отказаться от необходимых поставок.

«У нас есть соглашения с Россией. Приближается зимний сезон. Мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет. Нам необходимо получать газ из России, Азербайджана и Туркменистана», – заявил глава Минэнерго.

Он подчеркнул, что Турция импортирует энергоносители исходя из собственных потребностей. По данным управления по регулированию энергетических рынков Турции (EPDK), в 2024 году Россия была основным поставщиком нефти, нефтепродуктов и природного газа в республику. Байрактар также сообщил, что между Анкарой и Москвой ведутся переговоры о продлении соглашения по поставкам газа по газопроводу «Голубой поток».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция отказалась выполнять требования Дональда Трампа по прекращению закупок нефти и газа у России. Анкара собирается продолжать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, если это будет выгодно для Турции.