Песков подтвердил планы Турции по сохранению закупок российских товаров
По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Анкара продолжит торгово-экономическое сотрудничество с Россией, если это останется выгодным для турецкой стороны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция останется партнером России в вопросах закупки определенных видов товаров, передает ТАСС.
Комментируя заявление Дональда Трампа о возможном отказе Анкары от российского газа, Песков подчеркнул, что решение о сотрудничестве Турция принимает самостоятельно.
Он заявил: «"Турецкий поток" работает на полную мощность. "Голубой поток" работает на полную мощность». Песков отметил, что торгово-экономическое взаимодействие с Турцией продолжается, и если сотрудничество выгодно Анкаре, оно будет поддерживаться.
По словам представителя Кремля, Турция как суверенное государство сама определяет, в каких сферах вести торговлю с Россией. Песков выразил уверенность, что выгодные направления партнерства сохранятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей во время встречи с Тайипом Эрдоганом в Белом доме.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резкие высказывания Дональда Трампа о России в последние дни рассматриваются как элемент переговорной стратегии.