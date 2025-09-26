Песков заявил о продолжении Турцией выгодной торговли с Россией

Песков подтвердил планы Турции по сохранению закупок российских товаров

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция останется партнером России в вопросах закупки определенных видов товаров, передает ТАСС.

Комментируя заявление Дональда Трампа о возможном отказе Анкары от российского газа, Песков подчеркнул, что решение о сотрудничестве Турция принимает самостоятельно.

Он заявил: «"Турецкий поток" работает на полную мощность. "Голубой поток" работает на полную мощность». Песков отметил, что торгово-экономическое взаимодействие с Турцией продолжается, и если сотрудничество выгодно Анкаре, оно будет поддерживаться.

По словам представителя Кремля, Турция как суверенное государство сама определяет, в каких сферах вести торговлю с Россией. Песков выразил уверенность, что выгодные направления партнерства сохранятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей во время встречи с Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резкие высказывания Дональда Трампа о России в последние дни рассматриваются как элемент переговорной стратегии.