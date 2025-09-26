Юшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России

  • Новость часаЮшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай готов изменить мировые центры хранения золота
    Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря
    Каллас заявила о неспособности ЕС единолично поддерживать Украину
    Трамп поспорил с женой на борту вертолета (видео)
    Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    Рютте выступил против планов стран НАТО сбивать самолеты России
    Трамп назвал экс-директора ФБР худшим из людей
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада всего лишь продолжают дело своих отцов, дедов и прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних у себя дома.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    9 комментариев
    26 сентября 2025, 12:26 • Новости дня

    Юшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России

    Эксперт Юшков: Турции невыгодно отказываться от российских нефти и газа

    Юшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Турция не станет выполнять требования Дональда Трампа по прекращению покупки нефти и газа у России. Возможно, власти республики продолжат торговаться и выдвигать Штатам свои условия, ссылаясь на экономический ущерб от возможного отказа. Но едва ли это приведет к кардинальным решениям со стороны Анкары, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Россия является для Турции давним и очень крупным поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов. Анкаре невыгодно выполнять требование Дональда Трампа и прекращать закупки российских углеводородов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Так, наличие газа из России позволяет сохранять цены на турецком рынке ниже, чем в ряде других регионов, пояснил собеседник. Однако Вашингтон преследует свои цели. Аналитик напомнил о планах США удвоить экспорт СПГ за счет ввода в эксплуатацию новых заводов. «Штаты – будучи нетто-экспортером – стремятся расчистить рынки сбыта и для существующих объемов, и для новых проектов», – уточнил эксперт.

    Если Турция откажется от поставок российского газа, то это спровоцирует рост цен, прогнозирует Юшков. Другими словами, в выигрыше окажутся поставщики из США, но не турецкая сторона. Несколько иная ситуация в нефтяной сфере, вокруг которой Анкара выстроила бизнес-схему, продолжил спикер.

    «Турция с 2022 года последовательно наращивает объемы закупок нефти и продуктов ее переработки. Благодаря этому страна обеспечивает внутренние потребности и высвобождает объемы нефтепродуктов, которые производятся на турецких НПЗ, для продажи Евросоюзу. Турки активно зарабатывают на этом. Поэтому им невыгодно отказываться от поставок из России», – детализировал Юшков.

    По его мнению, призывы Дональда Трампа к Анкаре и другим странам прекратить закупки углеводородов – попытка «запугать» Москву и подтолкнуть ее согласиться на американские условия по урегулированию украинского кризиса. «Если бы Трампу нужно было лишить Россию рынков сбыта, он бы не встречался с Эрдоганом, не вводил бы пошлины против Индии, а просто применил бы те же санкции, как против Ирана и Венесуэлы», – предположил аналитик.

    Впрочем, полный запрет вреден и для самих американцев. «Дело в том, что цены на топливо на внутреннем рынке США зависят от цен на мировом. Если они пойдут вверх, это приведет к росту стоимости для американских потребителей. Тогда Трамп столкнется с последствиями – а именно, со снижением поддержки избирателей», – уточнил эксперт, напомнив о периоде президентства Джо Байдена, когда по стране клеили наклейки с демократом на заправках.

    «Таким образом, слова Трампа об отказе от российских нефти и газа – это блеф. Я думаю, что турецкие власти не станут выполнять требования главы Белого дома. Возможно, они продолжат торговаться и выдвигать Штатам свои условия, ссылаясь на экономический ущерб от возможного отказа от российских нефти и газа. Но сомневаюсь, что в конечном итоге это приведет каким-то кардинальным решениям со стороны Анкары», – подчеркнул Юшков.

    «Образцовое партнерство с США, как его раньше называли турки, оказалось не таким уж образцовым, хоть и задорным. Анкара, как у нее это часто бывает в последнее время, на распутье и несколько запуталась в своих клубках», – заметил в свою очередь Владимир Аватков, доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН.

    Ранее Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей. Об этом президент США заявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме. По мнению американского лидера, закупки нефти и газа не должны возобновляться, пока продолжается конфликт на Украине.

    Эрдоган «мог бы оказать серьезное влияние» в вопросе украинского урегулирования, но он «занимает нейтральную позицию», считает Трамп. «Лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России», – добавил глава Белого дома.

    Позже во время общения с журналистами президент США признался, что не хотел бы прямо отвечать на вопрос о том, согласился ли его турецкий коллега прекратить импорт российских энергоносителей. «Но, если бы я захотел, чтобы [он отказался], он бы это сделал», – отметил американский лидер.

    Трамп заявил об уверенности в том, что Анкара откажется от закупки российской нефти, так как у нее есть «множество вариантов», а также доступ к морю. При этом он указал, что для таких стран, как Венгрия и Словакия, которые «зависят от одного трубопровода», отказ от ресурсов станет гораздо сложнее. «Я просто не хочу, чтобы люди винили их», – сказал глава Белого дома.

    Примечательны слова американского лидера о том, что Вашингтон даст согласие на поставки F-35 Турции, если Анкара выполнит определенную просьбу Штатов. «Мы могли бы легко заключить сделку с Турцией по F-35, возможно, и сделаем это, но Эрдоган сначала сделает кое-что для нас», – сообщил он.

    Отметим, Россия в 2024 году, как и годом ранее, сохранила позицию основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. При этом в последние недели Анкара стремилась диверсифицировать свои поставки, пишет Bloomberg. Так, турецкая энергетическая госкомпания Botas подписала контракт на поставку около 70 млрд куб. м СПГ с американской Mercuria. Сделка рассчитана на 20 лет и предполагает поставку примерно четырех млрд куб. м в год.

    Напомним, Трамп ранее критиковал Пекин, Нью-Дели и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов. «Китай и Индия – основные спонсоры продолжающейся войны, так как они продолжают покупать российскую нефть. Но, что непростительно: даже ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов», – возмущался президент США в ходе выступления на ГА ООН.

    Тем временем ЕС решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что этот шаг отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа.

    26 сентября 2025, 02:20 • Новости дня
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный министр США Пит Хегсет созвал высших военных командиров на необычную встречу в начале следующей недели в Вирджинии перед тем, как правительство страны может прекратить работу из-за спора о финансировании между президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.

    «Военный министр выступит перед высшим военным руководством в начале следующей недели, – заявил в четверг официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

    Он не назвал причину встречи и не сказал, что Хегсет планировал сообщить высокопоставленным офицерам, передает Bloomberg.

    Президент Трамп и вице-президент Вэнс выразили недоумения опасениями в СМИ и обществе.

    «Почему это имеет такое большое значение? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое» – недоумевал Трамп.

    «На самом деле в этом нет ничего необычного, и я думаю, странно, что вы, ребята, сделали из этого такую большую историю», – добавил Вэнс.

    Как писала газета Washington Post сообщила, Хегсет попросил адмиралов и генералов, расквартированных по всему миру, собраться во вторник на базе морской пехоты в Куантико.

    «Это последний день финансового года, всего за день до возможного шатдауна, когда поездки представителей правительства, могут быть запрещены. Поездки могут быть разрешены во время отключения, если это будет сочтено необходимым», – пишет Bloomberg.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США в марте подписал документ, который обеспечивает финансирование до конца финансового года, завершающегося 30 сентября.

    В сентябре Трамп допустил возможность  приостановки работы правительства после того как Сенат отклонил проект временного бюджета.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО

    Минобороны: ВС России с начала года освободили в зоне СВО 4 714 кв км

    Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения Вооруженных сил России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров на различных участках в зоне специальной военной операции.

    По данным из Telegram-канала ведомства, свыше 3 308 квадратных километров было освобождено в Донецкой народной республике.

    В Луганской народной республике российские войска заняли более 205 квадратных километров, а в Харьковской области – свыше 542 квадратных километров. В Запорожской области освободили более 261 квадратного километра, в Сумской области – свыше 223 квадратных километров, в Днепропетровской области – более 175 квадратных километров.

    Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска освободили Переездное в ДНР.

    До этого российские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области.

    Комментарии (10)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Глава ВТБ не захотел получать зарплату в цифровых рублях
    Глава ВТБ не захотел получать зарплату в цифровых рублях
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам на XXII Международном банковском форуме, что пока не хочет получать зарплату в цифровых рублях.

    «Нет, не хочу. Я пока ношу обычный (рубль)», – сказал Костин в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым гражданином России, который получил зарплату в цифровых рублях. По его словам, он планирует и дальше использовать этот формат выплат и отмечает интерес коллег к новой системе.

    Костин также высказался о перспективах Базельских стандартов банковского регулирования. «Я считаю, что Базель III умрет, умрет своей собственной смертью, умрет потихонечку, год за годом», – заявил он. Глава ВТБ сослался на мнение немецкого банкира из заметки агентства Bloomberg, подчеркнув, что новые требования могут подорвать способность европейских банков поддерживать долгосрочные проекты, важные для национальной обороны.

    Ранее Костин уже высказывался критически о применении принципов «Базеля» в нынешних условиях и предлагал создать российский стандарт банковского регулирования под названием «Воронеж-1».

    Напомним, казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях.

    Ранее стало известно о запуске выплат пенсий и пособий в цифровых рублях по выбору.

    Комментарии (8)
    25 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп пообещал не употреблять термин «бумажный тигр», критикуя Россию. При этом он скептически отозвался о росийских успехах на поле боя.

    «Я никогда никого не назову «бумажным тигром», – сказал глава Белого дома во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости». В то же время Трамп раскритиковал темпы продвижения росийских войск в зоне СВО.

    Напомним, ранее он назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США, заявил, что Россия традиционно ассоциируется с медведем, а бумажных медведей не бывает. По его словам, высказывание Трампа о России как о «бумажном тигре» стало следствием его общения с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (12)
    25 сентября 2025, 23:28 • Новости дня
    Увеличилось число пострадавших от удара ВСУ «Градом» по Белой Березке в Брянской области

    Увеличилось число пострадавших от удара ВСУ «Градом» по Брянской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Варварский удар ВСУ нанесли вечером по поселку Белая Березка, били «Градом» по мирным жителям, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, добавив, что число пострадавших увеличилось.

    «Количество раненых мирных жителей увеличилось до девяти. <...> Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сказано в посте.

    Богомаз уточнил, что пострадавшим окажут необходимая поддержку и материальную помощь.

    Напомним, ранее в этот день в результате массированного удара ВСУ с применением РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области были ранены мирные жители, среди пострадавших оказался ребенок.

    Комментарии (10)
    26 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    Трамп в беседе с Эрдоганом раскритиковал российскую армию
    Трамп в беседе с Эрдоганом раскритиковал российскую армию
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президента Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом раскритиковал действия российской армии, заявив, что несколько недель на поле боя нет никакого прогресса.

    «После всех этих изнуряющих бомбардировок за последние две недели они практически не отвоевали территорий. Подумайте об этом: вообще ни клочка земли. <...>Я думаю, пришло время остановиться», – приводит слова главы Белого дома портал Notus.

    На этой же встрече с Эрдоганом президент США отметил, что, критикуя Россию, не будет называть ее «бумажным тигром».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года, охарактеризовав при этом Россию как «бумажного тигра».

    В свою очередь, российское Минобороны 24 сентября доложило, что в районе Клебан-Быкского водохранилища бойцы ВС России уничтожили основную часть украинской группировки, а при форсировании Жеребца – прорвали оборону ВСУ.

    В четверг, 25 сентября, стало известно о финальной фазе освобождения Кировска в ДНР, российские штурмовики ведут зачистку города. Минобороны также опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    Комментарии (18)
    25 сентября 2025, 14:51 • Новости дня
    Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2

    Хинштейн: Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2

    Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотник предпринял попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    В результате падения дрона был задет один из объектов на территории строящейся станции, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    «Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет. Пострадавших нет. Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме», – заявил Хинштейн.

    В августе силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ.

    В марте Курчатов и Курская АЭС стали объектами усиленной безопасности в связи с непростой обстановкой в регионе.

    Комментарии (5)
    25 сентября 2025, 13:34 • Новости дня
    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией

    Эксперт Анпилогов: В заявлении фон дер Ляйен о возможности сбивать самолеты России прослеживается двойная игра

    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен по российским самолетам – по сути, призыв к граничащим с Россией странам «таскать каштаны из огня» для целей западноевропейских государств. При этом решение о коллективных мерах НАТО может вовсе не последовать, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее председатель ЕК заявила, что альянс рассматривает варианты уничтожения российских истребителей.

    «Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями подстрекает Запад к прямому конфликту с Россией и закрывает возможность для дипломатических контактов. Впрочем, стоит помнить, что она – «бюрократ в вакууме», который ни за что не отвечает и потому спокойно призывает к чему угодно», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Любопытно, что в вопросе сбития российских самолетов позиции председателя ЕК и Эммануэля Макрона, который ранее отличался милитаристскими высказываниями, не совпали. «Президент Франции оказался более близок к разумному пониманию последствий такого решения», – заметил спикер. Он напомнил, что истребители Североатлантического альянса патрулируют небо над странами Балтии.

    «Если бы Макрон поддержал идею сбивать самолеты России, то французским летчикам пришлось бы выполнять этот приказ – пусть и сделанный в виде политического заявления. Другими словами, президент Пятой республики несет персональную ответственность, а не коллективную, которая характерна для фон дер Ляйен», – детализировал Анпилогов.

    Собеседник также отметил «хрупкость» границ в Финском заливе. Ранее Москва, Таллин и Хельсинки находили общее компромиссное решение. Сейчас же наши соседи заняли неконструктивную позицию, а Эстония и вовсе выдвигает голословные обвинения в нарушении воздушного пространства. Возникает вопрос, как страны НАТО станут поступать дальше.

    «Высказывание фон дер Ляйен – это фактически призыв к лимитрофам вблизи российской границы самим – на свой страх и риск – «таскать каштаны из огня» для целей западноевропейских государств. Другими словами, тем, кто якобы будет подвергаться «российской агрессии», предлагается действовать максимально враждебно по отношению к Москве», – рассуждает специалист.

    «При этом решение о коллективных мерах НАТО может вовсе не последовать. В этом случае прослеживается двойная игра: ответ на «нарушения» России в перспективе даст не весь блок, а какая-то одна, скорее всего, малозначимая для других европейских держав страна – будь то Эстония или Финляндия. Затем вокруг этого конфликта будет выстраиваться система военного противодействия Российской Федерации», – добавил он.

    Более того, не стоит исключать провокаций со стороны европейцев. «Они могут пойти на достаточно авантюрные шаги, например, на блокаду Калининграда. Поэтому к призывам сбивать самолеты России следует относиться крайне серьезно. В конечном счете, если сосед говорит, что он вас убьет, следует проверить, есть ли у него ружье», – заключил Анпилогов.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО рассматривают варианты сбития военных самолетов России, «вторгающихся в воздушное пространство стран объединения». Ее слова прозвучали на фоне бездоказательных обвинений Эстонии в адрес Москвы в якобы нарушении границ.

    Фон дер Ляйен в интервью CNN выразила мнение, что страны Европы «должны защищать каждый квадратный сантиметр территории». Сбивать же самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство, следует, по ее мнению, «после предельно ясного предупреждения». Председатель ЕК также считает, что Россия «много лет ведет гибридную войну против демократий Европейского союза и других стран».

    Более сдержанную позицию занял Эммануэль Макрон. Президент Франции заявил, что страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолетам. «Мы хорошо видим, что это проверки. Мы не будем открывать огонь в ответ на это… Я думаю, что наша коллективная реакция в ответ на эти в своем роде проверки на надежность была пропорциональной», – сказал он.

    Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они нарушат их воздушное пространство. Когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников, глава Белого дома воздержался от прямого ответа. «Зависит от обстоятельств», – отметил Трамп.

    Напомним, на Западе активно начали обсуждать возможность уничтожения российских боевых самолетов после того, как в пятницу эстонский премьер Кристен Михал заявил о якобы «вторжении» трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны. По версии Таллина, истребители пробыли на территории республики 12 минут. На этом фоне в МИД страны был вызван временный поверенный в делах России.

    Минобороны России сообщило, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств». Истребители двигались из Карелии в Калининградскую область, а их маршрут пролегал над нейтральными водами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего хотят добиться агрессивной риторикой в ЕС и НАТО.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2025, 21:15 • Новости дня
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей во время встречи с турецким президентом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

    Американский лидер подчеркнул, что у него с Эрдоганом «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле», передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Я думаю, сегодня мы поговорим и о том, и о другом. Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России». По его мнению, Эрдоган «мог бы оказать серьезное влияние» в вопросах урегулирования ситуации на Украине, однако сейчас турецкий президент придерживается нейтральной позиции.

    Также Трамп отметил, что «лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России».

    Ранее Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    В январе сообщалось, что Россия сохранила лидерство в поставках газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию в 2024 году.

    Комментарии (9)
    26 сентября 2025, 05:35 • Новости дня
    Пожар вспыхнул на Афипском НПЗ из-за падения обломков БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    После падения обломков беспилотника ВСУ на одну из установок на Афипском НПЗ возник пожар, сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

    «Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 кв. м, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы», – сказано в посте.

    В оперштабе уточнили, что обломки дрона ВСУ обнаружены в Темрюкском районе. В частности, фрагменты упали на одной из улиц ст. Голубицкой.

    «В результате происшествия, по предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», – сообщили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 25 сентября возгорание на территории предприятия на Кубани произошло после удара БПЛА, пожар ликвидировали, сообщили в оперативном штабе региона.


    Комментарии (11)
    25 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин анонсировал запуск серийного производства плавучих АЭС

    Путин: Россия вскоре запустит серийное производство плавучих АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия планирует в ближайшее время начать массовое производство малых плавучих атомных электростанций, сообщил президент Владимир Путин.

    Выступая на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве, глава государства отметил развитие проектов не только наземных, но и плавучих АЭС, передает РИА «Новости».

    «Я добавлю также, что мы развиваем проекты и малых, как наземных, так и плавучих АЭС. Совсем скоро будем производить их серийно», – заявил Путин.

    В начале сентября Путин сообщил о строительстве плавучей атомной электростанции на Чукотке.

    Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия и осмотрел выставку в музее «Атом».

    Комментарии (7)
    26 сентября 2025, 04:05 • Новости дня
    Трамп назвал экс-директора ФБР Коми худшим из людей
    Трамп назвал экс-директора ФБР Коми худшим из людей
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший директор ФБР Джеймс Коми – худший из людей, но теперь правосудие восторжествует, отметил в своей соцсети американский президент Дональд Трамп после сообщения о предъявленных Коми обвинениях в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.

    «Правосудие в Америке! Джеймс Коми – один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась эта страна», – приводит NBC News пост Трампа в соцсети Truth в четверг вечером.

    Коми опроверг выдвинутые против него обвинения. Суд над Коми назначен на 9 октября окружным судьей США Майклом С. Нахмановым, которого назначал бывший  президент США Джо Байден.

    Срок давности по обвинениям Коми истекал во вторник. Ему может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет, если его признают виновным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший глава ФБР Джеймс Коми в мае заявил, что республиканцы однажды «глубоко пожалеют» о реформах, проводимых администрацией президента Трампа в Министерстве юстиции.

    Трамп в августе сообщил, что не исключает возможности арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», он также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    Экс-главе ФБР Коми 25 сентября предъявили обвинения в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Захарова заявила о заинтересованности НАТО в украинских территориях

    Захарова заявила о заинтересованности Британии и НАТО в украинских территориях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

    «Зеленский всему миру – и президенту США Дональду Трампу, и в ООН, и в интервью – заявляет, что не рассматривает варианты урегулирования, при которых утраченные Украиной территории не будут возвращены ему», – написала она в своем Telegram-канале. Дипломат подчеркнула, что «территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам, только им».

    Захарова также добавила, что западные государства, как и в 2022 году, продолжают предпринимать действия, направленные на срыв мирного процесса по Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий», о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    Комментарии (2)
    25 сентября 2025, 23:17 • Новости дня
    Путин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ Гросси
    Путин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ Гросси
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин вечером в четверг встретился в Кремле с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

    В Представительском кабинете Первого корпуса Кремля Путин и глава МАГАТЭ Гросси пожали друг другу руки и сели за большой светлый стол.

    Путин и Гросси ранее в четверг виделись на полях форума World Atomic Week в павильоне «Атом» на ВДНХ и могли неформально пообщаться. На этом форуме Путин заявил, что Россия планирует к 2030 году запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. По данным СМИ, Гросси рассчитывает получить поддержку администрации США и их союзников для своей кандидатуры.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    WP усомнилась в словах Трампа о способности Украины отвоевать территорию

    WP назвала «надуманным» заявление Трампа о возможности Украины вернуть территории

    WP усомнилась в словах Трампа о способности Украины отвоевать территорию
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В то время как украинские официальные лица говорят, что массированный приток оружия и технологий станет ключом к крупному наступлению с целью отвоевания территории, военные аналитики этого не ожидают, отмечает Washington Post.

    «По мнению военных экспертов, официальных лиц и дипломатов, работающих в регионе, ошеломляющее заявление президента США Дональда Трампа на этой неделе о том, что Украина может вернуть все свои земли при поддержке Европейского союза и НАТО, является надуманным», – пишет Washington Post (WP).

    Собеседники газеты допускают некоторые успехи Украины, но обещанный Трампом  результат кажется маловероятным.

    «Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза может вернуть себе всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом кроется обещание сокращения участия США и перекладывания ответственности за прекращение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», – написал в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам высокопоставленного чиновника в военном командовании Украины, если Вашингтон согласится поддержать Украину на 100% своих возможностей, отправив современное вооружение, включая кассетные боеприпасы и новые системы вооружения, такие как HIMARS и ATACMS, тогда «заявление Трампа будет абсолютно правдивым». Но готов ли Трамп к такой поддержке или только обещаниям – вопрос открытый, отмечает издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Washington Post со ссылкой на источники в НАТО писала, что представители альянса признали невозможность остановить ВС России, несмотря на многомиллиардную военную и финансовую помощь Киеву,

    Комментарии (3)
    Главное
    Пожар вспыхнул на Афипском НПЗ из-за падения обломков БПЛА
    Премьер Дании обвинила Россию в инцидентах с дронами в датских аэропортах
    Захарова объяснила резкие заявления Трампа тактикой переговоров
    Трамп пообещал запретить Израилю аннексию Западного берега Иордана
    Суд Берлина обязал партию АдГ покинуть штаб-квартиру
    В Ленобласти зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя
    В России утверждены новые стандарты качества пива

    Китай готов изменить мировые центры хранения золота

    Шанхай хочет составить конкуренцию Нью-Йорку, Лондону и Цюриху и стать новым хранителем иностранных золотых резервов. Пекин активно начал завлекать другие страны к покупке золотых слитков и хранению их у себя. Это может помочь Китаю усилить роль юаня как резервной валюты в противовес доллару и создать альтернативный Западу финансовый мир. Подробности

    Перейти в раздел

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции

    «Саркози наконец-то получил свой новый пятилетний срок». Такими словами французские политологи иронизируют над первым в истории обвинительным приговором, вынесенным бывшему президенту Франции. За что Николя Саркози признан виновным и при чем тут убитый в результате французского вмешательства ливийский лидер Муаммар Каддафи? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации