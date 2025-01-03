Россия стала основным поставщиком энергоресурсов в Турцию

Россия сохранила лидерство в поставках газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию в 2024 году

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что доля российского природного газа в турецком импорте составила 43,3% в октябре, что немного больше по сравнению с 42,83% в сентябре, передает ТАСС.

Прогнозируется, что объемы импорта Турцией нефти и нефтепродуктов из России могут увеличиться до 60% и более по итогам года. В октябре этот показатель составил 55,1%, в то время как годом ранее был 51%.

Hurriyet пишет, что в условиях прекращения поставок газа в Европу через Украину Турция становится ключевым маршрутом для российского газа в Европу. Это обеспечивается за счет черноморских газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Президент России Владимир Путин также отметил, что Турция является самым надежным энергетическим партнером России.

Однако, по данным Hurriyet, турецкий экспорт в Россию снизился. За десять месяцев 2024 года его объем составил 7,97 млрд долларов, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Причинами сокращения называют давление США на Турцию, в частности в банковской сфере.

Ранее Турция получила исключение от США, которое позволяет использовать Газпромбанк для оплаты российского газа, несмотря на санкции, введенные в ноябре.

Напомним, 1 января транзит российского газа в Европу через Украину полностью прекратился, но потоки через газовые станции на границах Турции и Болгарии, Венгрии и Сербии, а также Румынии и Молдавии оставались стабильными.