Турция получила исключение для Газпромбанка от США

США предоставили Турции исключение для Газпромбанка на оплату российского газа

Tекст: Мария Иванова

Турция получила исключение от Соединенных Штатов для Газпромбанка на оплату российского газа, сообщает ТАСС.

Телеканал NTV, ссылаясь на главу Минэнерго Турции Алпарласлана Байрактара, подтвердил, что Турция получила возможность продолжать расчеты за газ через Газпромбанк.

Алпарласлан Байрактар заявил: «Турция будет продолжать оплату за газ через Газпромбанк».

Это исключение стало важным шагом после введенных в конце ноября санкций США против Газпромбанка, через который проходят иностранные платежи за российский газ и нефть.

После введения санкций Турция выразила обеспокоенность и заявила, что они негативно сказываются на ней. В связи с этим страна обратилась к США с просьбой сделать исключение для Газпромбанка, чтобы избежать перебоев в поставках российского газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара подала Вашингтону заявки на вывод Газпромбанка из-под санкций.

Между тем американское правительство временно разрешило Венгрии продолжать транзакции через Газпромбанк для обеспечения энергетической безопасности.

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями не только через счет в Газпромбанке, но и в других банках.