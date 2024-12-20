  • Новость часаТрамп потребовал от Европы крупномасштабных закупок нефти и газа из США и пригрозил пошлинами
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    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

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    20 комментариев
    20 декабря 2024, 10:05 • Новости дня

    Турция получила исключение для Газпромбанка от США

    США предоставили Турции исключение для Газпромбанка на оплату российского газа

    Tекст: Мария Иванова

    Турция получила от США исключение, позволяющее использовать Газпромбанк для оплаты российского газа, несмотря на санкции, введенные в ноябре.

    Турция получила исключение от Соединенных Штатов для Газпромбанка на оплату российского газа, сообщает ТАСС.

    Телеканал NTV, ссылаясь на главу Минэнерго Турции Алпарласлана Байрактара, подтвердил, что Турция получила возможность продолжать расчеты за газ через Газпромбанк.

    Алпарласлан Байрактар заявил: «Турция будет продолжать оплату за газ через Газпромбанк».

    Это исключение стало важным шагом после введенных в конце ноября санкций США против Газпромбанка, через который проходят иностранные платежи за российский газ и нефть.

    После введения санкций Турция выразила обеспокоенность и заявила, что они негативно сказываются на ней. В связи с этим страна обратилась к США с просьбой сделать исключение для Газпромбанка, чтобы избежать перебоев в поставках российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара подала Вашингтону заявки на вывод Газпромбанка из-под санкций.

    Между тем американское правительство временно разрешило Венгрии продолжать транзакции через Газпромбанк для обеспечения энергетической безопасности.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями не только через счет в Газпромбанке, но и в других банках.

    19 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов страны

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы сообщили ему о задержании группы украинских диверсантов в Словакии, у которых обнаружили карты расположения словацких критически важных энергетических объектов.

    В картах содержалось расположение газовых объектов. Путин пообещал, что попросит российские спецслужбы по сохранившимся линиям узнать у коллег из Европы о происходящем.

    «И, конечно, мне только буквально вчера-позавчера об этом доложили. Я попрошу – по партнерским каналам связи сохраняются – чтобы запросили своих коллег наши спецслужбы, что же это все-таки такое. Мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейские страны (пошли – ред.)»,– сказал Путин.

    «Повторяю еще раз: кормятся с руки, клюют с руки и уже перешили к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор», – сказал Путин.

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    19 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин: Контракта по поставкам газа через Украину не будет
    Путин: Контракта по поставкам газа через Украину не будет
    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа.

    «Украина отказалась от продления контракта, транзитного контракта. Это же не мы отказались, это Украина отказывается. Украина отказалась от продления контракта, хотя получала от нас там где-то 700-800 млн долларов по году за контракт. Сейчас возникают вопросы, что с этим делать, но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

    Кроме того, он подчеркнул, что Украина может существовать только при поддержке западных партнеров, что делает ее зависимой от их помощи.

    «Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям. С одной стороны, «клюет у них с руки», потому что только при поддержке со стороны Запада, в том числе из Европы, она может существовать, не только воевать – существовать! И в то же время создает им проблемы, перекрывая поставки нашего относительно дешевого газа в Европу», – сказал он.

    Он также заявил о намерении России наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

    «Этот продукт будет востребован на мировых рынках. Мы будем продолжать это делать и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ», – отметил Путин.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    17 декабря 2024, 19:31 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину

    Еврокомиссия не поддержала продолжение транзита газа из России через Украину

    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину
    @ Sergei Chuzavkov/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

    По сообщению агентства Reuters, Еврокомиссия не выразила интереса к продолжению транзита российского газа через украинскую территорию в страны Европейского союза. Представитель ЕК заявил: «ЕК не заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину и не поддерживает никакие дискуссии об этом».

    Это заявление стало ответом на обращение министров энергетики стран Восточной Европы, включая Венгрию и Словакию, которые выразили обеспокоенность по поводу возможных рисков для энергобезопасности ЕС после завершения текущих соглашений о транзите газа через Украину в 2025 году.

    По словам представителей стран Восточной Европы, прекращение транзита может негативно сказаться на их энергобезопасности. В письме министерств содержится призыв к Еврокомиссии рассмотреть возможность продолжения транзита, чтобы избежать потенциальных энергетических кризисов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу следует заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле. Также сообщалось, что Европейский союз наблюдает за эффектом от санкций Соединенных Штатов против Газпромбанка, как сообщили в Еврокомиссии.

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    17 декабря 2024, 21:25 • Новости дня
    Израиль ответил на обвинение Турции в оккупации Сирии
    Израиль ответил на обвинение Турции в оккупации Сирии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль обвинил Турцию в систематическом захвате сирийской территории и использовании прокси-группировок для оккупации на фоне осуждения Анкарой плана удвоения населения Голанских высот.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) МИД Израиля указал на действия Турции, начиная с военных операций в 2016, 2018 и 2019 годах. «Турция систематически вторгалась на сирийскую территорию, и этот процесс начался с военных операций в 2016, 2018 и 2019 годах и продолжается по сей день. Турция создала прокси-зоны, где под ее контролем действуют вооруженные группировки, такие как Сирийская национальная армия», – говорится в сообщении.

    Израильское дипведомство заявило, что сейчас около 15% территории Сирии контролируется силами, поддерживаемыми Турцией. В этих районах используется турецкая валюта, работают турецкие банки и почтовые службы, подчеркнули в МИД еврейского государства.

    Израиль также обвинил Турцию в поддержке джихадистских сил против курдов в Сирии. «Последней страной, которая может говорить об оккупации в Сирии, является Турция», – заявили в ведомстве.

    Напомним, канцелярия премьер-министра Израиля сообщила об одобрении плана по развитию Голанских высот, включающего укрепление поселений и удвоение населения в регионе.

    Ранее главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра.

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    18 декабря 2024, 14:51 • Новости дня
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молдавия обязана оплатить использованный российский газ, а обвинения в «шантаже» со стороны России должны быть оставлены в прошлом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Молдавия должна оплатить газ, который она использовала, и перестать обвинять Россию в газовом шантаже, передает RT. Это заявление она сделала после того, как президент Молдавии Майя Санду в Брюсселе обвинила Россию в газовом давлении.

    Дипломат добавила, что власти Молдавии продолжают «неприкрытое заигрывание» с НАТО, что также вызывает обеспокоенность в российской дипломатии. В ответ на обвинения в шантаже Захарова заявила: «Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует».

    Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона. До этого парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

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    18 декабря 2024, 10:25 • Новости дня
    Экспорт СПГ признали угрозой интересам США

    NYT: США рискуют экономикой из-за экспорта сжиженного газа

    Экспорт СПГ признали угрозой интересам США
    @ Keith Srakocic/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Выпущенное администрацией Байдена исследование предупреждает, что дальнейший экспорт сжиженного природного газа из США может привести к росту цен на энергию и увеличению загрязнения в прибрежных районах, где строятся терминалы, пишет New York Times.

    Администрация Байдена выпустила исследование, которое оценивает экономические и экологические риски увеличения экспорта сжиженного природного газа из США, сообщает The New York Times.

    Документ уже вызвал критику со стороны нефтегазовой индустрии, но может поддержать экологические группы, выступающие против строительства новых экспортных терминалов. Исследование может осложнить планы вновь избранного президента Дональда Трампа по одобрению дополнительных терминалов, отмечает издание.

    В исследовании Министерства энергетики говорится, что если США продолжат экспортировать сжиженный природный газ, как это делалось в последние годы, это может повысить внутренние цены на энергию и увеличить загрязнение в прибрежных районах, где строятся терминалы. Помимо этого, увеличение экспорта может привести к росту глобальных выбросов парниковых газов.

    Впрочем, в документе отмечается, что экспорт также приносит экономические выгоды и улучшает энергетическую безопасность ключевых союзников США, таких как Европа.

    Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм подчеркнула, что окончательное решение остается за следующей администрацией, но выразила надежду, что оно будет учитывать данные исследования. В сопроводительном письме она заявила, что сохранение прежнего подхода к экспорту сжиженного природного газа является «несостоятельным и нецелесообразным».

    Американская газовая ассоциация подвергла критике исследование за «очевидные проблемы», которые она планирует исправить в течение 60-дневного периода публичных комментариев. Между тем экологические группы положительно оценили отчет.

    США относительно недавно начали экспортировать газ, но с 2016 года построили восемь крупных объектов в Техасе, Луизиане, Мэриленде, Джорджии и Мексике. К 2028 году планируется почти удвоение экспортных мощностей.

    Как отмечала ранее представитель МИД Мария Захарова, Россия располагает доказательствами причастности США и Британии к подрыву «Северных потоков».

    Она подчеркивала, что администрация президента США Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам расследования журналиста Сеймура Херша по взрывам на «Северных потоках». Также она акцентировала внимание на заявлении капитана датского порта об увиденных американских кораблях перед взрывами, адресовав вопрос западным следователям.

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    17 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    @ Грабар Виталий/ТАСС

    Словацкая газовая компания SPP направила в Еврокомиссию подписанную крупнейшими газовыми операторами Европы и их потребителями декларацию о поддержке транзита газа через Украину.

    Словацкая газовая компания SPP направила в Европейскую комиссию декларацию, поддержанную энергопоставщиками из Венгрии, Австрии и Италии, сообщает РИА Новости. Генеральный директор SPP Войтех Ференц заявил, что этот документ призван сохранить транспортировку газа через территорию Украины как наиболее выгодное решение для европейских покупателей и для Украины.

    Декларация была направлена председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и подписана крупными газовыми операторами, торговыми объединениями и промышленными потребителями газа из нескольких европейских стран. Войтех Ференц подчеркнул, что документ является важным голосом бизнеса, который отвечает за энергетическую безопасность региона и может понести экономические убытки в случае изменения маршрута.

    Ференц добавил, что они намерены представить декларацию Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она располагала информацией об угрозах энергетической и экономической безопасности региона. Действующий договор о транзите российского газа через Украину, истекающий в конце года, украинские власти не планируют продлевать, но поставки газа могут продолжиться при условии, что европейские компании будут выкупать его на границе России, а через Украину транзитом пойдет уже принадлежащий энергокомпаниям ЕС газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия ведет активные переговоры на международном уровне для решения вопроса о поставках газа в 2025 году, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после января 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

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    17 декабря 2024, 10:41 • Новости дня
    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии

    Трамп отметил ключевую роль Турции в будущем Сирии после свержения Асада

    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами, поддержанного Анкарой.

    Трамп заявил, что Турция будет играть ключевую роль в формировании будущего Сирии. Это заявление он сделал на пресс-конференции в Палм-Бич, Флорида, отметив, что Турция оказала значительную поддержку повстанцам, свергнувшим правительство Башара Асада, передает Reuters.

    Трамп похвалил Турцию за проведение «дружественного захвата» Сирии, в ходе которого зафиксировано минимальное количество жертв. По его словам, Турция, обладая мощной, не утомленной войной армией, является главным союзником в постконфликтной Сирии. «Сейчас в Сирии много неопределенностей, но я думаю, что Турция будет держать ключи к Сирии», – подчеркнул он.

    Турция контролирует значительные территории на севере Сирии после нескольких операций против курдов и поддерживает силы, свергнувшие Асада, на стороне которого находились Иран и Россия, отмечает агентство.

    После свержения Асада Вашингтон и Анкара ведут переговоры о предотвращении возрождения боевиков «Исламского государства» в Сирии.

    Что касается оставшихся американских войск в Сирии, Трамп не дал четкого ответа, сославшись на силу турецкой армии и хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил: «Эрдоган – человек, с которым я ладил... Он построил очень сильную, мощную армию».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция

    Между тем газета The Washington Post отмечала, что сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированиями и поддерживаемыми США курдами.

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    19 декабря 2024, 15:16 • Новости дня
    Путин назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль
    Путин назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль
    @ Ayal Margolin/JINI/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль.

    «Но все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль», – приводит его слова ТАСС.

    Он отметил, что Россия осуждает захват Израилем любых сирийских территорий.

    «Можно как угодно относиться к тому, что делает Израиль. Россия осуждает захват любых сирийских территорий. Это очевидно, наша позиция здесь не подлежит никакой корректировке. Но Израиль решает тоже для себя вопросы, связанные с безопасностью», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что не знает, какие цели Израиль преследует в секторе Газа, но его действия заслуживают осуждения.

    «Я не знаю, какие окончательные цели Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения. Мы неоднократно это делали на всех уровнях, начиная с общественного уровня и нашей позиции в Совете Безопасности ООН», – сказал Путин.                                             

    По его словам, РФ надеется, что Израиль когда-нибудь выйдет с территории Сирии, но сейчас он уходить не собирается.

    «Мы надеемся, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска. Уже, по-моему, несколько тысяч там войск. И у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться», – сказал президент.

    Кроме того, Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Глава России не исключает операцию Турции с целью отодвинуть курдские формирования от границы на фоне обострения в Сирии.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    17 декабря 2024, 14:31 • Новости дня
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции подтвердил, что членство в Евросоюзе остается стратегической целью страны, ожидая от ЕС новых инициатив.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вступление его страны в Евросоюз остается стратегической целью. Это заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посетила Анкару, сообщает ТАСС.

    Эрдоган отметил, что членство Турции в ЕС будет значимым вкладом как для Европейского союза, так и для самой Турции. Он добавил: «Членство в Европейском союзе продолжает оставаться стратегической целью для Турции. Очевидно, что наше присоединение к ЕС станет важным вкладом как для союза, так и для нашей страны».

    Президент Турции также выразил надежду на то, что Евросоюз предложит новое видение, способное укрепить перспективы членства Турции. Он подчеркнул, что недавние события усилили роль Турции как ключевого государства, а текущие переговоры сосредоточены на шагах для оживления отношений между Турцией и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вступление в Европейский союз остается приоритетной целью для Турции, и Анкара готова идти на конструктивный диалог с ЕС для ее достижения. Турция должна соблюдать ценности сообщества ЕС, несмотря на право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, поскольку она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз. Интерес Анкары к присоединению к БРИКС подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, однако отметил, что у Турции недостаточно информации об институциональном развитии объединения.

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    19 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    США разрешили Венгрии платить за газ через Газпромбанк

    США разрешили Венгрии проводить платежи за газ через санкционный Газпромбанк

    Tекст: Евгения Караваева

    Американское правительство временно разрешило Венгрии продолжать транзакции через Газпромбанк, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны.

    США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка, чтобы позволить Будапешту продолжать платежи за газ, передает Интерфакс. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил об этом решении в Нью-Йорке.

    Санкции против Газпромбанка были введены Минфином США 21 ноября 2024 года, что вызвало беспокойство в Будапеште по поводу возможного влияния на энергоснабжение страны. Сийярто ранее заявлял, что санкции США угрожают энергетической безопасности ряда стран Центральной Европы.

    18 декабря OFAC, подразделение Минфина США, опубликовало лицензию, разрешающую транзакции с Газпромбанком в области атомной энергетики до 30 июня 2025 года. Исключение касается проектов, начатых до добавления банка в список SDN. Однако на новые проекты, такие как строительство станции «Пакш-2» в Венгрии, лицензия не распространяется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция захотела выйти из санкционного списка по Газпромбанку.

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    18 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Турция и ЕС впервые договорились о строительстве военных кораблей

    «Анадолу»: Турция и ЕС впервые договорились о строительстве военных кораблей

    Турция и ЕС впервые договорились о строительстве военных кораблей
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкая компания STM Defence Technologies выиграла тендер на строительство двух кораблей для ВМС Португалии, что ознаменовало первый случай экспорта военных кораблей из Турции в страну ЕС и НАТО.

    Как сообщает агентство «Анадолу», Турция впервые экспортирует военные корабли в страну-член ЕС и НАТО. Два судна снабжения и материально-технической поддержки будут построены турецкой компанией STM для ВМС Португалии. STM выиграла тендер, обойдя ведущие мировые военно-морские компании, и станет генеральным подрядчиком строительства судов в Турции.

    Церемония подписания контракта между Турцией и Португалией прошла в Лиссабоне. На ней присутствовали высокопоставленные представители обоих государств, включая президента компании Defence Industries Халука Гергюна и командующего ВМС Португалии адмирала Энрике Гувейя-э-Мело. Гергюн подчеркнул, что сотрудничество с союзниками по НАТО является для Турции приоритетом. «Эти корабли помогут португальским ВМС более эффективно действовать на море», – заявил он в ходе церемонии.

    Гергюн также отметил, что контракт с Португалией означает не только приобретение новой военной техники, но и открытие более широких отношений. Турция готова поддержать португальские ВМС, делясь своими знаниями и технологиями для повышения боеготовности и роста флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бутылка шампанского не разбилась о корвет «Гетман Иван Выговский» во время церемонии спуска на воду в Турции, а Зеленский дал новым украинским корветам имена гетманов Мазепы, предавшего Петра I, и Ивана Выговского, который предал Богдана Хмельницкого.

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    20 декабря 2024, 08:57 • Новости дня
    Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
    Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию страны, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По его словам, после саммита ЕС Зеленский выступил с предложениями, которые показались Фицо неразумными, передает ТАСС.

    В частности, одно из таких предложений заключалось в том, чтобы транзит газа продолжался только при условии, что поставщики не будут получать оплату до окончания войны. «Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» – отметил Фицо.

    Также он подчеркнул, что Украина, блокируя транзит газа, наносит ущерб национальным экономическим интересам Словакии и может отрицательно сказаться на Европейском союзе в целом.

    Кроме того, Фицо выразил опасения, что прекращение транзита газа через украинскую территорию вызовет удорожание газа, что станет болезненным для всего ЕС.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа. Российский лидер заявил о намерении России наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

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    17 декабря 2024, 18:52 • Новости дня
    Акции Газпрома упали до минимума впервые с января 2009 года

    Стоимость акций Газпрома упала до 106,1 рубля из-за санкций США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Акции компании «Газпром» достигли минимальной отметки в 106,1 рубля, что стало самым низким уровнем с января 2009 года, возможной причиной чего послужили недавно введенные санкции США.

    По данным на 16.32 мск, акции упали на 2,4%, достигнув отметки 106,1 рубля, что стало самым низким показателем с января 2009 года, когда акции торговались на уровне 101,64 рубля, передает ТАСС.

    К 17.20 мск котировки немного восстановились и составили 106,87 рубля, что все равно означало снижение на 1,69%.

    Падение стоимости акций может быть связано с введением санкций США против Газпрома, которые были объявлены 17 декабря.

    Ранее Газпром возглавил рейтинг Forbes самых убыточных компаний России 2023 года с чистым убытком в 583,1 млрд рублей, что стало первым убытком компании за 25 лет, вызванным обесцениванием активов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия пошла навстречу европейским покупателям газа и предложила новую схему расчетов, которая позволит европейцам обойти санкции США, угрожающие остановкой поставок Газпромом топлива в ЕС через Украину и по «Турецкому потоку».

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    19 декабря 2024, 22:45 • Новости дня
    Путин разрешил зарубежным покупателям платить за газ не только в Газпромбанке

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями через счет не только в Газпромбанке, но и в других банках.

    Документ, который вносит изменения в указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» от марта 2022 года, опубликован на сайте Кремля.

    «До 1 апреля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет», – говорится в новом указе.

    Он начинает действовать со дня опубликования.

    Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк. Позднее Минфин США разрешил до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. Кроме того, США временно разрешили Венгрии продолжать транзакции через Газпромбанк, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. Турция также хочет выйти из санкционного списка по Газпромбанку.

    Россия пошла навстречу европейским покупателям газа и предложила новую схему расчетов за газ.

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