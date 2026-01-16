«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.10 комментариев
Guardian: США ведут переговоры с БиГ о строительстве газопровода для поставок СПГ
Американская компания AFFS Infrastructure and Energy заинтересована в строительстве газопровода в Боснии и Герцеговине, который, как ожидается, снизит долю российского газа в энергобалансе страны, сообщили СМИ.
Как пишет The Guardian, переговоры с властями БиГ вели адвокат Джесси Бинналл, представлявший интересы американского лидера Дональда Трампа в деле о штурме Капитолия, и Джо Флинн, брат экс-советника по нацбезопасности США Майкла Флинна, передает ТАСС.
Строительство так называемого Южного соединительного газопровода было одобрено властями БиГ в конце 2024 года, а переговоры с американской стороной прошли в посольстве США в Сараеве. Бинналл рассказал изданию, что встречи с чиновниками носили ознакомительный характер и были направлены на изучение потенциала проекта. Он отметил: «Южный соединительный трубопровод – это важный проект, который потенциально может укрепить энергетическую безопасность Боснии и Герцеговины и снизить зависимость региона от российского газа, AFFS с энтузиазмом относится к возможности изучить, какую роль [в проекте] могут сыграть частный американский капитал и экспертиза».
Проект оценивается в 200 млн долларов и предполагает соединение Боснии и Герцеговины с побережьем Хорватии, что откроет возможность для импорта сжиженного природного газа из США. По данным издания, решение о привлечении американских компаний к реализации газопровода было согласовано после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В декабре боснийские СМИ писали, что обе стороны планируют начать строительство уже в 2026 году.
Напомним, Россия заняла третье место по стоимости импорта газа в Европейский союз в ноябре 2025 года, уступив США и Алжиру.
