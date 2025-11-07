Греция решила закрыть «заднюю дверь Европы» для российского газа

Tекст: Андрей Резчиков

В ходе двухдневной конференции «Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству» в Афинах премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил ввести в Евросоюзе полный запрет на импорт российского газа, включая поставки по газопроводу «Турецкий поток».

По его словам, «США рассматривают Грецию как ворота к энергетическим потребностям Европы». В связи с этим премьер выразил уверенность, что Европа должна ускорить введение этого запрета. «Российский природный газ не может попадать туда через заднюю дверь, через Турцию. Мы должны быть готовы с «Вертикальным коридором», который начнется в Греции и закончится на Украине», – заявил Мицотакис.

Концепция «Вертикального коридора» («Юг – Север») предусматривает использование национальных газотранспортных систем стран-участниц для диверсификации поставок и организации транзита. Проект развивается как альтернатива российскому газовому импорту, включая поставки по «Турецкому потоку». Меморандум о создании коридора в январе прошлого года подписали операторы ГТС Украины, Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдавии.

По оценке премьер-министра, Греция превращается в ключевой хаб для приема газа, способного заместить российские объемы. В настоящее время газ поступает в страну через пункт Сидирокастро по болгарской системе, которая также питается от «Турецкого потока». Дополнительными источниками являются азербайджанский газ по Южному газовому коридору и морские поставки СПГ.

«Греция – естественная точка входа для американского СПГ, который заменит российский газ в регионе», – подчеркнул Мицотакис.

Страна последовательно наращивает импорт сжиженного газа из США для снижения зависимости от российских поставок. Подписанное в ноябре 20-летнее соглашение предусматривает ежегодные поставки 0,7 млрд кубометров СПГ с 2030 года. Совместно с Exxon Mobil планируется разведка ресурсов на шельфе Ионического моря с потенциальным началом добычи в начале 2030-х. Греческие власти также намерены использовать СПГ-инфраструктуру, включая плавучую регазификационную установку в Александруполисе, для транзита в соседние государства.

«Турецкий поток» – российский экспортный газопровод через Черное море в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы проектной мощностью 31,5 млрд куб. м в год. После прекращения с начала года транзита российского газа через Украину эта магистраль стала единственным маршрутом поставок «Газпрома» в европейском направлении.

Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), объем транспортировки по «турецкому коридору» в январе-августе демонстрирует рост почти на 7% в годовом исчислении. За восемь месяцев текущего года поставки достигли 11,5 млрд куб. м, что на 6,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«Греция стремится увеличить доходы от газового транзита и укрепить статус ключевого энергетического хаба для Европы. Однако в этой роли с ней конкурируют Турция, а также Польша и Хорватия, где на острове Крк функционирует плавучий терминал СПГ», – отметил Игорь Юшков, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, реализация греческого предложения о запрете российского газа приведет к дефициту голубого топлива на Балканах: «Возникнет вопрос логистики – как обеспечить поставки сжиженного газа из США, Катара и других стран».

«Евросоюз уже утвердил план полного отказа от закупок российских энергоносителей с 2028 года. Фактически продвигается запрет и на трубопроводный газ, хотя официального решения пока нет. Балканский регион пострадает сильнее других, поскольку остальные страны уже адаптировались к жизни без российского газа», – добавил эксперт.

Сейчас потребителями российского газа из «Турецкого потока» являются Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия, Венгрия, Словакия, Северная Македония, Греция и Румыния. «Греция ежегодно импортирует 2–3 млрд кубометров российского газа. Вероятно, Мицотакис рассчитывает, что доходы от транзита компенсируют потери от отказа от прямых поставок. Однако текущая схема экономически выгодна Афинам – очевидно, здесь преобладают политические мотивы», – пояснил Юшков.

Эксперт напомнил, что принятый летом 19-й пакет санкций ЕС ограничивает доходы России от энергетики, включая будущий запрет на импорт СПГ с 2027 года. «Запрет трубопроводного газа пока остается на уровне дорожной карты ЕС. Инициатива не стала законом из-за позиции Венгрии и Словакии, блокирующих санкции против российской трубопроводной нефти и газа», – заключил аналитик.

«Что касается Мицотакиса, то его сложно назвать убежденным русофобом – в Греции таких немного. Однако и симпатий к России он не проявляет.

Нынешний премьер – выходец из богатой чиновной семьи, получивший западное образование и связанный с англосаксонскими фондами. Его риторика о полном запрете российского газа закономерна», – отмечает политолог Вадим Трухачев, кандидат исторических наук.

Эксперт подчеркивает, что Греция, пережившая долговой кризис, зависит от финансирования ЕС и инвестиций из Германии, Нидерландов и Швеции. Поэтому окончательное решение по газу будет приниматься в Брюсселе. «Полный отказ от российского газа маловероятен, но возможны количественные ограничения. Вероятнее всего, поставки СПГ сохранят, а трубопроводный газ ограничат», – прогнозирует Трухачев.

Политолог полагает, что Греция объективно не готова к полному отказу от российского газа. «Однако надо помнить, что правящая партия имеет устойчивое парламентское большинство, и Мицотакиса придется терпеть еще полтора года до выборов 2027 года. Уже сейчас следует работать над тем, чтобы его премьерство не продлилось. Греческое общество в целом настроено к России благоприятнее, чем Словакия или Чехия, но для укрепления позиций требуется более активная работа с этой страной», – заключил эксперт.