    7 ноября 2025, 12:41 • Новости дня

    Премьер Греции призвал запретить поставки газа из России через Турцию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис предложил ввести в Евросоюзе запрет на импорт российского газа, включая поставки по газопроводу «Турецкий поток».

    Мицотакис на конференции «Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству», проходящей в Афинах, заявил о необходимости внедрения полного запрета на поставки российского природного газа в страны Евросоюза, передает ТАСС.

    В частности, Мицотакис подчеркнул, что ограничение должно коснуться в том числе и газопровода «Турецкий поток».

    Премьер отметил, что «США рассматривают Грецию как ворота к энергетическим потребностям Европы», выразив уверенность, что Европа должна ускорить введение этого запрета. Он заявил: «Российский природный газ не может попадать туда через заднюю дверь, через Турцию. Мы должны быть готовы с «Вертикальным коридором», который начнется в Греции и закончится на Украине».

    Мицотакис также добавил, что Греция становится ключевым пунктом приема газа, который может заместить объемы российского топлива. Сейчас природный газ поступает в Грецию через пограничный пункт Сидирокастро по болгарской системе, снабжаемой в том числе и через «Турецкий поток». Дополнительно страна получает газ из Азербайджана по Южному газовому коридору и поставки сжиженного газа морским путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обрек себя на значительный энергетический кризис. Новый мировой порядок меняет основные маршруты поставок нефти и газа.

    5 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Бельгия заявила о планах активировать четвертую статью НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен допустил начало консультаций стран НАТО из-за появления неопознанных дронов на территории страны.

    Бельгия рассматривает возможность активации четвертой статьи Вашингтонского договора НАТО на фоне инцидентов с неопознанными беспилотниками, пишет ТАСС со ссылкой на издание 7sur7. Глава Минобороны Тео Франкен заявил: «В ближайшие часы и дни будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать четвертую статью НАТО».

    Планируемая активация статьи может привести к началу консультаций по вопросам безопасности с другими государствами блока. В настоящий момент детали появления беспилотников не раскрываются, ситуация остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бельгии вечером 4 ноября были закрыты все аэропорты из-за появления беспилотников над их территориями. Международный аэропорт Завентем в Брюсселе отменил 40 рейсов. Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер объявил о созыве национального совета безопасности 6 ноября для обсуждения инцидента с участием силового блока кабмина. Экс-министр военного ведомства Бельгии Людивин Дедондер раскритиковала высказывания действующего министра обороны Франкена в адрес России после появления беспилотников.

    6 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    Bloomberg заявило о движении Европы и Британии к экономическому краху

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экономический курс Европы и Британии может привести к масштабному кризису, о чем свидетельствуют резкое увеличение налогов и рост социальных расходов, пишет колумнист Bloomberg Макс Хастингс.

    Хастингс сообщил, что Европа и Британия продолжают следовать экономическим стратегиям, чреватым крахом, передает РИА «Новости».

    В его статье подчеркивается, что власти берут больше налогов с работающих граждан ради увеличения поддержки для тех, кто не трудится.

    В материале отмечается, что Британия уже оказалась в состоянии серьезного дефицита бюджета. Обсуждается вероятность роста подоходного налога, усиления фискального давления на состоятельных граждан, введения новых налогов на собственность и даже возможного налога на основные активы.

    Хастингс указывает, что Британия не единственная страна с такими трудностями: Германия столкнулась с чрезмерными расходами на социальные программы, как признал канцлер Фридрих Мерц. В дополнение к этому, автомобильная индустрия Германии испытывает угрозы из-за высокой стоимости труда и энергоносителей.

    Во Франции, по словам автора, наблюдаются массовые протесты и даже бунты из-за попыток президента Эммануэля Макрона увеличить пенсионный возраст с шестидесяти двух до шестидесяти четырех лет на фоне крупнейших в Европе социальных затрат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась передавать России принадлежащие активы Евросоюзу из-за угрозы репутационным потерям.

    Отмечается, что кризис во Франции поставил под угрозу устойчивость всего Евросоюза.

    7 ноября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

    «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    6 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС

    Политолог Рар: Брюссель закроет дыру в бюджете Украины за счет стран-членов ЕС

    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС
    @ Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Бельгии и некоторых стран ЕС по вопросу экспроприации замороженных российских активов показывает, что правовые меры на Западе еще работают. Евросоюзу придется взимать средства на помощь Украине из национальных бюджетов государств-членов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали, что в Еврокомиссии предусмотрели альтернативы «репарационному кредиту» Киеву.

    «Европейцам становится не по силам оказывать помощь Украине. Почти четыре года конфликта истощили возможности Европы: и финансовые, и военные. США же отстранились от роли главного донора. На этом фоне фактическим плательщиком остались в основном немцы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, Германия – невзирая на собственные внутренние социальные проблемы – готова и дальше «раскошеливаться», поскольку видит в этом «моральный долг». При этом европейские лидеры не интересуются мнением собственного населения по этим вопросам. В этой связи эксперт напомнил слова Анналены Бербок о том, что «ради солидарности с Украиной немецкий избиратель должен быть готовым отключить у себя зимой отопление».

    «Бельгия на время отстояла свое право не выдавать Киеву замороженные российские активы. Большинство стран ЕС боятся правовых последствий в случае столь грубой конфискации средств России. Это показывает, что правовые меры на Западе еще работают», – рассуждает политолог.

    «Деньги для украинской стороны сейчас будут взимать из национальных бюджетов стран-членов ЕС, преимущественно из военных бюджетов – тех 2-5% дополнительных денег, которые европейские страны обещали доплачивать НАТО», – заключил Рар.

    Ранее в ЕС предложили две альтернативы «репарационному кредиту» Украине. Как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств–членов сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    Меры станут дополнением к «репарационному кредиту». Кредит в размере 140 млрд евро за счет заблокированных российских активов все еще остается более предпочтительным планом для ЕК, говорится в материале. При этом Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит правовые и финансовые риски. Ожидается, что Еврокомиссия и бельгийские чиновники проведут технические переговоры 7 ноября, уточнили источники Euractiv.

    Напомним, позиция Бельгии ранее помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение.

    На этом фоне в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. Как отмечало издание Politico, МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа». Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении финансовой устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис провел встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Он сообщил агентству Bloomberg, что Евросоюз должен предоставить значительные обязательства Украине для разблокировки свежих средств от Международного валютного фонда.

    Примечательно, что в это же время, согласно данным Национального банка Украины, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из них на внешний долг приходится 74,5%, или 142 295 млрд долларов, передает ТАСС. По подсчетам агентства, госдолг в расчете на каждого из остающихся на территории, подконтрольной ВСУ (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), составляет 6 821 доллар – это рекордный показатель.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    6 ноября 2025, 14:32 • Новости дня
    Скачко: «Все нам должны» стало национальной идей Украины с 1991 года

    Политолог Скачко: Национальная идея Украины «все нам должны» превратила страну в банкрота

    Скачко: «Все нам должны» стало национальной идей Украины с 1991 года
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    На Украине тезис «все нам должны», по сути, стал национальной идеей. Она зародилась еще в 1991 году и в результате превратила страну в банкрота. При этом Запад продолжит «подкармливать» киевские власти до тех пор, пока этот инструмент нужен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя на Украине приходится семь тыс. долларов госдолга.

    «Украина сегодня не в силах выплатить внешние и внутренние долги. По большому счету, стране необходимо наращивать производство товаров с надлежащей добавленной стоимостью, продавать их, а часть прибыли направлять на погашение долговых обязательств. Ничего этого в республике нет и не планируется», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его словам, Украина остается банкротом, несостоятельным государством, живущим в долг. «Но страна – это инструмент и орудие против России. Поэтому Запад, который мог бы погасить украинские долговые обязательства, не будет этого делать. Долги – это та «цепь», на которой западные «партнеры» держат киевские власти», – детализировал собеседник.

    Впрочем, украинское руководство не сопротивляется этому. Да и в целом государство давно привыкло жить под эгидой тезиса «все нам должны». «Это, по сути, стало национальной идеей Украины. Она формировалась с 1991 года в ходе так называемого национально-культурного возрождения страны, осуществлявшегося по двум трекам», – указал политолог.

    «С одной стороны, утверждалось, что великая республика «лежит в основе мироздания», а с другой, что украинцы – это несчастный народ. Как итог, общество и власти посчитали себя заслуживающими компенсации за все эти якобы «невзгоды», – детализировал Скачко.

    «В конечном счете Украина лишилась общенародной идеологии, государственно-образовательного инстинкта, которые являются неотъемлемой составляющей при формировании полноценного государства», – напомнил спикер.

    Именно поэтому Запад продолжит «подкармливать» Киев до тех пор, пока этот инструмент им будет нужен, прогнозирует аналитик. «Украинское руководство будет получать деньги, пока западные государства рассматривают его как воюющий буфер, по европейской легенде, предохраняющий Европу от России», – уточнил Скачко.

    Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя Украины приходится долг почти в семь тыс. долларов. Согласно данным украинского Национального банка, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из этой суммы 74,5% (142 295 млрд долларов) приходится на внешние обязательства.

    Если исходить из оценки численности населения на подконтрольной ВСУ территории (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), то внешний долг на одного жителя составляет 5 тыс. долларов, а внутренний долг – еще 1,74 тыс. долларов, передает ТАСС.

    «Сумма несколько снизится, если посчитать украинцев, находящихся на территории стран ЕС (около 4,5 млн человек). С их учетом на одного украинца придется 4 378 долларов внешнего долга и 1 498 долларов внутреннего», – пишет агентство и делает оговорку: по данным того же Института демографии и социальных исследований, многие из уехавших не хотят возвращаться на Украину.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    На этом фоне ЕС оказался под давлением. С одной стороны, страны-члены объединения не могут принять решение об использовании российских замороженных активов для предоставления украинской стороне «репарационного кредита».

    Поэтому, как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    С другой стороны, в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа», отмечает издание Politico. Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    6 ноября 2025, 03:18 • Новости дня
    Politico заявила о планах ЕС сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
    Politico заявила о планах ЕС сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев», пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    По данным Politico, новые правила затронут подавляющее большинство заявителей. Как уточняет издание, гражданам России обычно будут выдаваться однократные визы, передает РИА «Новости».

    Исключения возможны для гуманитарных случаев, семейных обстоятельств или для тех, кто имеет дополнительное европейское гражданство. Ожидается официальное принятие новых ограничений уже на этой неделе.

    Politico отмечает, что выдача виз находится в национальной компетенции стран Евросоюза, поэтому Еврокомиссия не сможет полностью закрыть въезд для российских туристов. Однако новые меры усложнят процесс получения разрешений для путешествий россиянами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планировал ужесточить выдачу туристических виз россиянам в новом пакете санкций. Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России.

    4 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Орбан назвал альтернативный вариант членству Украины в Евросоюзе

    Tекст: Катерина Туманова

    Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском союзе, потому что это привело бы к войне в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В своем обращении к украинскому лидеру венгерский премьер напомнил, что поддержка, которую Украина получает от Европейского союза, включает и венгерские деньги. Более того, Венгрия ничем не обязана Украине, которая не защищает ни от кого и ни от чего.

    «Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском союзе, потому что это привело бы к войне в Европе и вывело бы деньги венгров на Украину. Мы считаем, что Европейский союз должен вступить в стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС», – написал Орбан в соцсети Х свое предложение.

    Премьер Венгрии добавил, что правительство страны будет придерживаться этой позиции в будущем, так как имеет на нее полное право.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейским странам предстоит еще долго содержать Украину, которую они взяли «на поруки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности союза, предложив ограничиться стратегическим партнерством. ЕК заявила о планах начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС до конца года.

    6 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отправила Каллас на проигнорированный лидерами ЕС саммит в Колумбию

    Фон дер Ляйен отправила Каллас на саммит ЕС–СЕЛАК без ключевых лидеров Европы

    Фон дер Ляйен отправила Каллас на проигнорированный лидерами ЕС саммит в Колумбию
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала свои полномочия на саммите ЕС–СЕЛАК главе внешнеполитической службы ЕС Кае Каллас из-за предполагаемого недостаточного представительства лидеров, сообщили в пресс-службе ЕК.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не едет на саммит Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств, сообщает ТАСС.

    Саммит должен пройти в Колумбии 9 и 10 ноября . Представитель Еврокомиссии Олаф Джилл на брифинге заявил: «Учитывая, что на саммите ЕС–СЕЛАК ожидается низкий уровень участия глав государств и правительств, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от участия в саммите и поручила это главе внешнеполитической службы ЕС Кае Каллас».

    Спикер отказался прокомментировать вопросы журналистов о возможном влиянии США на решение главы Еврокомиссии, подчеркнув, что ему нечего добавить к сказанному. Таким образом, представлять интересы Евросоюза на переговорах предстоит Кае Каллас. Ожидается, что ключевые вопросы повестки касаются сотрудничества между Европой и странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только пять европейских лидеров и три лидера стран Латинской Америки и Карибского бассейна подтвердили участие в саммите. Лидеры ЕС решили пропустить латиноамериканский саммит, чтобы не раздражать американского президента Дональда Трампа.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разъяснила, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испортила отношения с другой влиятельной евродамой – главой евродипломатии Каей Каллас – из-за мужчины, о котором в Брюсселе рассказывают легенды и называют «монстром».

    6 ноября 2025, 06:43 • Новости дня
    Еврокомиссия занялась поиском новых способов пополнения бюджета Украины

    Euractiv: ЕК рассматривает альтернативы «репарационному кредиту» Украине

    Еврокомиссия занялась поиском новых способов пополнения бюджета Украины
    @ Christophe Gateau/dpa/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия обсуждает варианты пополнения украинского бюджета за счет средств из совместного долга и грантов государств-членов Евросоюза как альтернатив «репарационному кредиту», пишет Euractiv.

    По данным Euractiv, суть соответствующих предложений изложат в специальном документе, который планируется направить для ознакомления в страны Евросоюза в течение ближайших недель, передает РБК.

    Эти меры станут дополнением к инициативе, получившей наименование «репарационный кредит» и считающейся приоритетной для Еврокомиссии, хотя Бельгия не стала поддерживать «репарационный кредит».

    Ожидается, что очередная встреча глав государств ЕС по данному вопросу пройдет в Брюсселе 18–19 декабря. До этого, 7 ноября, представители Еврокомиссии и бельгийские чиновники проведут технические консультации по «репарационному кредиту».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС отложил до декабря обсуждение вопроса об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Бельгия блокировала процесс выделения средств, предложенных для беспроцентного кредита Киеву. Брюссель настаивает на том, что выдача «репарационного кредита» должна стать сферой ответственности всех членов ЕС.

    6 ноября 2025, 15:00 • Новости дня
    ЕК подтвердила подготовку новых ограничений на визы россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия в настоящее время обсуждает совместно со странами Европейского союза новые ограничения для граждан России при оформлении шенгенских виз, сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт.

    «Еврокомиссия изучает совместно со странами ЕС дополнительные меры по ограничению выдачи шенгенских виз гражданам России. Многократные визы ранее не были частью ограничений, но будьте готовы к новостям», – сказал он на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Каких-либо подробностей по содержанию или этапу этих переговоров Ламмерт не раскрыл.

    Напомним, газета Politico заявила о планах ЕС сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян. Он также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    6 ноября 2025, 10:57 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС оказался под давлением из-за финансирования Украины
    Bloomberg: ЕС оказался под давлением из-за финансирования Украины
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз оказался перед необходимостью выработать реальный план финансовой помощи Украине, чтобы Международный валютный фонд предоставил Киеву новые средства, пишет Bloomberg.

    Евросоюзу необходимо обеспечить реальное финансовое обязательство для Украины, чтобы МВФ открыл новый кредитный пакет, передает Bloomberg.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис обсудил с главой МВФ Кристалиной Георгиевой нехватку 65 млрд долларов в бюджете Киева и запрос на военную помощь. По его словам, только конкретная политическая гарантия позволит Евросоюзу рассчитывать на выделение дополнительных 8 млрд долларов МВФ на три года, о чем ожидается решение в январе.

    Домбровскис также подчеркнул, что предпочтительным вариантом Евросоюза остается использование замороженных российских активов на сумму около 140 млрд евро, накопленных в Euroclear, для выдачи Украине возвратных кредитов. Однако этот план сталкивается с юридическими сложностями – Бельгия требует дополнительных гарантий, чтобы не нести единоличного финансового риска при возможных судебных исках. Европейская комиссия ведет переговоры с Бельгией о параметрах таких гарантий и одновременно изучает альтернативные способы обеспечить финансирование.

    Возможность рыночного заимствования под возвратные кредиты также рассматривается, однако Домбровскис отметил, что подобное решение может усилить долговое бремя на Украине, учитывая тяжелое состояние ее экономики после трех лет боевых действий. Ключевым моментом для выбора финансовой схемы должен стать саммит лидеров ЕС в декабре, где страны могут одобрить одну из предложенных моделей финансовой поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный валютный фонд предупредил о риске прекращения финансовой поддержки Киева в случае отсутствия решений по использованию российских активов.

    5 ноября 2025, 14:40 • Новости дня
    Экс-министр обороны Бельгии обвинила Франкена в провокациях против России

    Экс-глава Минобороны Бельгии Дедондер раскритиковала Франкена за слова о России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-министр военного ведомства Бельгии Людивин Дедондер на местном ТВ раскритиковала скандальные высказывания в адрес России действующего министра обороны страны после инцидента с беспилотниками.

    Бывшая министр обороны Бельгии Людивин Дедондер обвинила нынешнего министра обороны Тео Франкена в провокационном поведении, сообщает РИА «Новости».

    На бельгийском телевидении Дедондер заявила: «Что касается Тео Франкена, то я нахожу его поведение немного необычным. Потому что мы ждем от министра обороны, что он защищает и обеспечивает безопасность граждан. А не того, чтобы он делал какие-то заявления обо всем и провоцировал. И затем, как только в воздушном пространстве появляются беспилотники, он говорит: это не моя вина, это вина другого».

    Бывший министр считает, что глава военного ведомства позволил себе резкие заявления о России на фоне недавних инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве страны. В ответ на вопрос ведущего о возможной связи между заявлениями Франкена и полетами беспилотников, Дедондер отметила, что эти выводы предстоит сделать следствию. Она подчеркнула, что «когда ты министр обороны, ты должен знать, что есть вещи, о которых не говорят публично».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бельгийский министр Франкен заявил о намерении «стереть Москву с карты мира» в случае российских ракетных ударов по Брюсселю. Российское посольство осудило подобные угрозы и назвало их ненормальными и опасными.

    Позже Франкен попытался оправдаться заявлениями о нежелании НАТО войны с Россией. Министр обвинил бельгийскую газету De Morgen в искажении своих слов.

    4 ноября 2025, 14:22 • Новости дня
    Послы ЕС назначили дату обсуждения конфискации активов России

    ЕС решил собрать послов 5 ноября для обсуждения конфискации активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянные представители 27 стран Евросоюза вновь обратятся к рассмотрению предложений Еврокомиссии об экспроприации суверенных активов России на заседании 5 ноября, следует из опубликованной на сайте Совета ЕС повестке заседания.

    Постоянные представители двадцати семи стран Евросоюза вновь обратятся к рассмотрению предложений Еврокомиссии об экспроприации суверенных активов России на заседании 5 ноября, передает ТАСС. Дискуссия пройдет в рамках подготовки к следующему заседанию Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов.

    Как отмечается в опубликованной на сайте Совета ЕС повестке, обсуждение инициативы будет происходить под видом так называемого репарационного кредита, что предусматривает использование замороженных активов Центробанка России. Активы находятся в депозитарии Euroclear в Брюсселе.

    Источник указывает, что практических решений по данному вопросу на ближайшей встрече принято не будет. Заседание начнется в 11:30 по московскому времени в Брюсселе в рамках комитета COREPER II, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пиньо подчеркивала, что комиссия продолжает работать над механизмами использования российских активов для поддержки Украины. На саммите ЕС, прошедшем в Брюсселе 23 октября, решение по этому вопросу было решено отложить до декабря.

    Ранее Россия и КНР выступили против конфискации государственных суверенных активов.

    Власти Италии и Франции отказались передавать на Украину замороженные российские активы из-за опасений по поводу финансовых рисков.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался поддержать конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между странами Евросоюза.

    Россия пообещала жестко ответить в случае экспроприации ее суверенных активов.

    5 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Финляндия запланировала нарастить численность спецназа

    Власти Финляндии объявили о росте численности спецназа страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финские военные собираются в течение нескольких лет нарастить спецподразделения за счет новых наборов среди военнообязанных до 30 лет, сообщает местная пресса.

    Численность спецназа в силах обороны Финляндии значительно увеличится в ближайшие годы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Iltalehti.

    Издание уточняет, что егерский полк специального назначения «Утти» объявил о начале набора на новый курс спецназа, который стартует в июле 2026 года.  Туда могут принять всех военнообязанных в возрасте до 30 лет,  прошедших воинскую службу или курс подготовки унтер-офицеров резерва.

    Продолжительность курса составит 12 месяцев. Ожидается, что эти меры позволят значительно увеличить число подготовленных бойцов спецназа в структуре вооруженных сил страны.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Финляндии переходят на стандартные для НАТО калибры стрелкового оружия, включая патроны диаметром 5,56 на 45 мм. Финские силы обороны также планируют заменить автоматы, созданные на базе Калашникова, на западные аналоги.

    Кроме того, в Финляндии начали строить пробный участок ограждения длиной три километра на границе с Россией.

    4 ноября 2025, 14:16 • Новости дня
    Совет ЕС одобрил новый транш помощи Украине на 1,8 млрд евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз утвердил новый транш финансовой поддержки для Украины в размере 1,8 млрд евро, говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС заявлении.

    В сообщении отмечается, что решение касается пятой по счету регулярной выплаты в рамках программы Ukraine Facility. Европейские чиновники подчеркнули: «Украина получит 1,8 млрд евро финансирования, так как Совет принял решение о пятой регулярной выплате поддержки в рамках программы Ukraine Facility», передает РИА «Новости».

    Указывается, что сумма предоставляется на основе успешного выполнения Киевом девяти необходимых шагов для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага, отнесенного еще к четвертому траншу. Основная цель этих средств – поддержка макрофинансовой стабильности и обеспечение бесперебойной работы системы государственного управления Украины.

    С учетом этой выплаты общий объем помощи Евросоюза Киеву с 2022 года достиг примерно 179,8 млрд евро.

    1 октября власти ЕС приняли решение направить Киеву очередной транш для поддержки оборонной отрасли, а половина суммы пойдет на развитие беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассмотрела предложение о передаче на Украину 140 млрд евро замороженных российских активов в виде бескупонных облигаций.

    5 ноября 2025, 08:57 • Новости дня
    Глава Gunvor предупредил о последствиях при срыве сделки с «Лукойлом»

    Глава Gunvor Торнквист заявил о потере рабочих мест при срыве покупки «Лукойла»

    Tекст: Вера Басилая

    В случае срыва сделки между Gunvor и «Лукойлом» Европа может столкнуться с сокращением рабочих мест и сбоями в поставках нефтепродуктов на сотни предприятий, заявил глава Gunvor Торбьерн Торнквист.

    По словам Торнквиста, ЕС столкнется с потерей рабочих мест и перебоями поставок топлива, если сделка по покупке дочернего общества Lukoil International GmbH будет сорвана, передает РИА «Новости».

    Торнквист заявил, что масштаб этой сделки, которую невозможно завершить за две недели, требует работы с регулятором.

    «Все международные операции «Лукойла» парализованы. Никто не может проводить транзакции с ними. На карту поставлено множество рабочих мест, а нефтеперерабатывающие мощности могут быть серьезно нарушены», – заявил глава Gunvor.

    Он добавил, что отсутствие прогресса ставит под угрозу стабильность европейского топливного рынка.

    Ранее «Лукойл» подтвердил получение предложения от Gunvor Group о покупке дочерней компании Lukoil International GmbH, владеющей зарубежными активами холдинга, и согласовал ключевые условия сделки, обязавшись не вести переговоры с другими покупателями.

    Еврокомиссия начала анализ возможных последствий продажи компанией «Лукойл» своих международных активов на территории Европейского союза.

    Сообщалось, что руководство «Лукойла» после введения санкций США рассматривает возможность передачи всех акций футбольного клуба «Спартак» другому собственнику.

    Напомним, компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения санкций.

