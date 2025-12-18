18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.3 комментария
В Турции увидели в плане ЕС по Украине провокацию против России
Турецкий политолог Думрул назвал возможный ввод войск ЕС на Украину эскалацией
Планы Евросоюза по возможному вводу войск на Украину могут привести к затягиванию конфликта и росту риска эскалации в отношениях с Россией, заявил турецкий политолог Айтекин Думрул.
По словам Думрула, план Евросоюза по возможному развертыванию войск на Украине носит провокационный характер, передает РИА «Новости».
Политолог считает, что обсуждение подобных инициатив без участия России в переговорном процессе лишь усугубляет ситуацию.
Думрул убежден, что развертывание европейских войск не приведет к мирному урегулированию, а, наоборот, может усилить конфликт.
Он отметил, что такой шаг не только затягивает ситуацию на Украине, но и повышает риск эскалации, а также жесткой реакции со стороны России.
Ранее в Евросоюзе заявили, что гарантии Киеву могут предоставить многонациональные силы для Украины из стран, заинтересованных в этом.
Великобритания завершила подготовку к размещению войск на украинской территории в составе так называемой «коалиции желающих» в случае прекращения огня.
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что отправка европейских миротворцев на Украину сделает их законной целью для российских вооруженных сил.