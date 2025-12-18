В Турции увидели в плане ЕС по Украине провокацию против России

Турецкий политолог Думрул назвал возможный ввод войск ЕС на Украину эскалацией

Tекст: Вера Басилая

По словам Думрула, план Евросоюза по возможному развертыванию войск на Украине носит провокационный характер, передает РИА «Новости».

Политолог считает, что обсуждение подобных инициатив без участия России в переговорном процессе лишь усугубляет ситуацию.

Думрул убежден, что развертывание европейских войск не приведет к мирному урегулированию, а, наоборот, может усилить конфликт.

Он отметил, что такой шаг не только затягивает ситуацию на Украине, но и повышает риск эскалации, а также жесткой реакции со стороны России.

Ранее в Евросоюзе заявили, что гарантии Киеву могут предоставить многонациональные силы для Украины из стран, заинтересованных в этом.

Великобритания завершила подготовку к размещению войск на украинской территории в составе так называемой «коалиции желающих» в случае прекращения огня.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что отправка европейских миротворцев на Украину сделает их законной целью для российских вооруженных сил.