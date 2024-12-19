Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.12 комментариев
Путин разрешил зарубежным покупателям платить за газ не только в Газпромбанке
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями через счет не только в Газпромбанке, но и в других банках.
Документ, который вносит изменения в указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» от марта 2022 года, опубликован на сайте Кремля.
«До 1 апреля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет», – говорится в новом указе.
Он начинает действовать со дня опубликования.
Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк. Позднее Минфин США разрешил до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. Кроме того, США временно разрешили Венгрии продолжать транзакции через Газпромбанк, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. Турция также хочет выйти из санкционного списка по Газпромбанку.
Россия пошла навстречу европейским покупателям газа и предложила новую схему расчетов за газ.