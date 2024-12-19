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    Путин заявил о готовности провести дуэль «Орешника» против ПВО НАТО «прямо сейчас»
    К поиску соучастников убийства генерала Кириллова подключился Узбекистан
    Мирзиеев осудил убийство генерала Кириллова, в котором обвинен гражданин Узбекистана
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    12 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    15 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    14 комментариев
    19 декабря 2024, 22:45 • Новости дня

    Путин разрешил зарубежным покупателям платить за газ не только в Газпромбанке

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями через счет не только в Газпромбанке, но и в других банках.

    Документ, который вносит изменения в указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» от марта 2022 года, опубликован на сайте Кремля.

    «До 1 апреля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет», – говорится в новом указе.

    Он начинает действовать со дня опубликования.

    Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк. Позднее Минфин США разрешил до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. Кроме того, США временно разрешили Венгрии продолжать транзакции через Газпромбанк, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. Турция также хочет выйти из санкционного списка по Газпромбанку.

    Россия пошла навстречу европейским покупателям газа и предложила новую схему расчетов за газ.

    17 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет

    Командующий РВСН Каракаев сообщил о завершающейся в России разработке широкой линейки новых ракетных комплексов

    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем «Авангард» и «Орешник», но рассказать о них «время еще не пришло», заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

    «Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» и гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник», – сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда» по случаю Дня РВСН.

    По его словам, «это далеко не все примеры», сейчас «широкая линейка не менее эффективных изделий» находится «на завершающей стадии разработки», передает РИА «Новости».

    Как заявил Каракаев, Россия в условиях приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений будет до 5 февраля 2026 года поддерживать число своих ядерных блоков на уровне договорных ограничений. Однако, как подчеркнул Каракаев, это не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в случае аналогичных действий США

    Каракаев сообщил, что в России в рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность, в том числе в рамках испытаний перспективных ракетных комплексов. Также Россия может повысить интенсивность испытаний перспективного ракетного вооружения при нарастании внешних угроз.

    Он отметил, что российская ракетная группировка ядерного сдерживания значительно укрепилась в последние пять лет за счет новых уникальных комплексов: «Авангарда», подвижного грунтового комплекса «Ярс», «важным событием» стало испытание в боевых условиях «Орешника». РВСН предложили в госпрограмме вооружений в первую очередь развивать задел по комплексам «Сармат» и «Осина». Кроме того, в России прорабатывается решение о создании новых формирований РВСН под новый ракетный комплекс средней дальности.

    Каракаев назвал «практически нулевой» результативность шагов руководства США по снижению боевых возможностей РВСН, подчеркнув, что отечественные гиперзвуковые маневрирующие ударные средства обладают поистине прорывными возможностями. В частности, речь идет о размещении в Польше как ранее и в Румынии, «новых противоракетных систем» США. По его словам, РВСН предложили ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует».

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    17 декабря 2024, 10:43 • Новости дня
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, решение было принято внутри администрации Байдена и не предусматривало консультаций с кандидатами на высший государственный пост, включая Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    При этом Кирби отметил, что с учетом смены власти Белый дом постарался объяснить свои решения новому президенту, чтобы донести «логику своих решений».

    Также Кирби подчеркнул важность прозрачности в передаче полномочий и обеспечения понимания принятых мер для избранного лидера.

    Напомним, выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Известно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

    17 ноября The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Позднее команда Трампа заявляла, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    18 декабря 2024, 19:24 • Новости дня
    США ослабили санкции против Газпромбанка

    Минфин США разрешил операции с Газпромбанком в атомной энергетике

    США ослабили санкции против Газпромбанка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Минфин США разрешил до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. При этом строительство АЭС в Венгрии осталось под санкциями.

    Это решение закреплено в специальной генеральной лицензии финансового ведомства. В документе уточняется, что все операции, запрещенные указом президента США и связанные с гражданской ядерной энергетикой, будут разрешены до указанной даты, передает ТАСС.

    Сделки, охватываемые лицензией, включают добычу, очистку, переработку, обогащение, транспортировку или приобретение урана в любой форме. Также разрешены операции по производству, выработке, передаче или обмену ядерной энергии, топлива или отходов, а также эксплуатация гражданских ядерных проектов, инициированных до 21 ноября 2024 года. Данный шаг подчеркивает важность продолжения работы в области гражданской атомной энергетики между США и Россией.

    В то же время лицензия исключает сделки, связанные со строительством атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, проект которой курирует Росатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк.

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    19 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов страны

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы сообщили ему о задержании группы украинских диверсантов в Словакии, у которых обнаружили карты расположения словацких критически важных энергетических объектов.

    В картах содержалось расположение газовых объектов. Путин пообещал, что попросит российские спецслужбы по сохранившимся линиям узнать у коллег из Европы о происходящем.

    «И, конечно, мне только буквально вчера-позавчера об этом доложили. Я попрошу – по партнерским каналам связи сохраняются – чтобы запросили своих коллег наши спецслужбы, что же это все-таки такое. Мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейские страны (пошли – ред.)»,– сказал Путин.

    «Повторяю еще раз: кормятся с руки, клюют с руки и уже перешили к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор», – сказал Путин.

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    17 декабря 2024, 19:31 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину

    Еврокомиссия не поддержала продолжение транзита газа из России через Украину

    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину
    @ Sergei Chuzavkov/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

    По сообщению агентства Reuters, Еврокомиссия не выразила интереса к продолжению транзита российского газа через украинскую территорию в страны Европейского союза. Представитель ЕК заявил: «ЕК не заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину и не поддерживает никакие дискуссии об этом».

    Это заявление стало ответом на обращение министров энергетики стран Восточной Европы, включая Венгрию и Словакию, которые выразили обеспокоенность по поводу возможных рисков для энергобезопасности ЕС после завершения текущих соглашений о транзите газа через Украину в 2025 году.

    По словам представителей стран Восточной Европы, прекращение транзита может негативно сказаться на их энергобезопасности. В письме министерств содержится призыв к Еврокомиссии рассмотреть возможность продолжения транзита, чтобы избежать потенциальных энергетических кризисов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу следует заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле. Также сообщалось, что Европейский союз наблюдает за эффектом от санкций Соединенных Штатов против Газпромбанка, как сообщили в Еврокомиссии.

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    19 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин: Контракта по поставкам газа через Украину не будет
    Путин: Контракта по поставкам газа через Украину не будет
    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа.

    «Украина отказалась от продления контракта, транзитного контракта. Это же не мы отказались, это Украина отказывается. Украина отказалась от продления контракта, хотя получала от нас там где-то 700-800 млн долларов по году за контракт. Сейчас возникают вопросы, что с этим делать, но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

    Кроме того, он подчеркнул, что Украина может существовать только при поддержке западных партнеров, что делает ее зависимой от их помощи.

    «Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям. С одной стороны, «клюет у них с руки», потому что только при поддержке со стороны Запада, в том числе из Европы, она может существовать, не только воевать – существовать! И в то же время создает им проблемы, перекрывая поставки нашего относительно дешевого газа в Европу», – сказал он.

    Он также заявил о намерении России наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

    «Этот продукт будет востребован на мировых рынках. Мы будем продолжать это делать и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ», – отметил Путин.

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    18 декабря 2024, 14:51 • Новости дня
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молдавия обязана оплатить использованный российский газ, а обвинения в «шантаже» со стороны России должны быть оставлены в прошлом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Молдавия должна оплатить газ, который она использовала, и перестать обвинять Россию в газовом шантаже, передает RT. Это заявление она сделала после того, как президент Молдавии Майя Санду в Брюсселе обвинила Россию в газовом давлении.

    Дипломат добавила, что власти Молдавии продолжают «неприкрытое заигрывание» с НАТО, что также вызывает обеспокоенность в российской дипломатии. В ответ на обвинения в шантаже Захарова заявила: «Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует».

    Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона. До этого парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

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    18 декабря 2024, 10:25 • Новости дня
    Экспорт СПГ признали угрозой интересам США

    NYT: США рискуют экономикой из-за экспорта сжиженного газа

    Экспорт СПГ признали угрозой интересам США
    @ Keith Srakocic/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Выпущенное администрацией Байдена исследование предупреждает, что дальнейший экспорт сжиженного природного газа из США может привести к росту цен на энергию и увеличению загрязнения в прибрежных районах, где строятся терминалы, пишет New York Times.

    Администрация Байдена выпустила исследование, которое оценивает экономические и экологические риски увеличения экспорта сжиженного природного газа из США, сообщает The New York Times.

    Документ уже вызвал критику со стороны нефтегазовой индустрии, но может поддержать экологические группы, выступающие против строительства новых экспортных терминалов. Исследование может осложнить планы вновь избранного президента Дональда Трампа по одобрению дополнительных терминалов, отмечает издание.

    В исследовании Министерства энергетики говорится, что если США продолжат экспортировать сжиженный природный газ, как это делалось в последние годы, это может повысить внутренние цены на энергию и увеличить загрязнение в прибрежных районах, где строятся терминалы. Помимо этого, увеличение экспорта может привести к росту глобальных выбросов парниковых газов.

    Впрочем, в документе отмечается, что экспорт также приносит экономические выгоды и улучшает энергетическую безопасность ключевых союзников США, таких как Европа.

    Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм подчеркнула, что окончательное решение остается за следующей администрацией, но выразила надежду, что оно будет учитывать данные исследования. В сопроводительном письме она заявила, что сохранение прежнего подхода к экспорту сжиженного природного газа является «несостоятельным и нецелесообразным».

    Американская газовая ассоциация подвергла критике исследование за «очевидные проблемы», которые она планирует исправить в течение 60-дневного периода публичных комментариев. Между тем экологические группы положительно оценили отчет.

    США относительно недавно начали экспортировать газ, но с 2016 года построили восемь крупных объектов в Техасе, Луизиане, Мэриленде, Джорджии и Мексике. К 2028 году планируется почти удвоение экспортных мощностей.

    Как отмечала ранее представитель МИД Мария Захарова, Россия располагает доказательствами причастности США и Британии к подрыву «Северных потоков».

    Она подчеркивала, что администрация президента США Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам расследования журналиста Сеймура Херша по взрывам на «Северных потоках». Также она акцентировала внимание на заявлении капитана датского порта об увиденных американских кораблях перед взрывами, адресовав вопрос западным следователям.

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    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

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    18 декабря 2024, 00:17 • Новости дня
    Власти США начали проверку SpaceX и Илона Маска

    The New York Times: Власти США начали проверки SpaceX и Илона Маска из-за нарушения секретности

    Власти США начали проверку SpaceX и Илона Маска
    @ Damian Dovarganes/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США начали проверку компании SpaceX и Илона Маска из-за предполагаемых нарушений секретности, включая недопустимое утаивание деталей встреч с иностранными лидерами, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Власти США начали проверки в отношении компании SpaceX и ее основателя Илона Маска, передает «Лента.ру» со ссылкой на The New York Times (NYT).

    Проверки связаны с возможными нарушениями секретности информации, в частности с несоблюдением регламента о раскрытии данных.

    NYT отмечает, что начаты как минимум три проверки, нацеленные на оценку соблюдения SpaceX и Маском правил защиты государственной тайны. Издание подчеркивает, что Маск и его компания неоднократно не предоставляли требуемую информацию о встречах с иностранными лидерами.

    Проверками занимаются служба генерального инспектора Пентагона, отдел заместителя министра обороны и ВВС США. Эти структуры пытаются определить, насколько серьезны нарушения и какие меры необходимо предпринять для их предотвращения в будущем.

    Ранее юристы SpaceX рекомендовали ограничить доступ Илона Маска к секретной информации о военных и разведывательных грузах в космосе из-за его истории с употреблением наркотиков.

    Кроме того, комиссия по ценным бумагам США начала расследование возможных нарушений в Neuralink Маска.

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    17 декабря 2024, 22:50 • Новости дня
    Захарова назвала смехотворными слова США о непричастности к гибели Кириллова

    Мария Захарова назвала смехотворными заявления США о непричастности к убийству Кириллова

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление США о непричастности к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворны, поскольку Вашингтон создал и поддерживает киевский режим, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала смехотворным заявление США о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, такие заявления звучат смешно, учитывая, что именно США создали и поддерживают киевский режим, финансируют его и поставляют оружие.

    Американский Госдепартамент в лице его официального представителя Мэттью Миллера заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого был убит Кириллов.

    Однако Захарова указывает на то, что доказательства говорят об обратном.

    «Вашингтон никогда не осуждал ни одного теракта или запланированного убийства, совершенного киевским режимом», – заявила Захарова.

    Ранее Захарова обвинила Запад в одобрении теракта в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц и уничтожить заказчиков, которые, по его словам, известны и находятся в Киеве.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели Кириллова и его помощника.

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    17 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    @ Грабар Виталий/ТАСС

    Словацкая газовая компания SPP направила в Еврокомиссию подписанную крупнейшими газовыми операторами Европы и их потребителями декларацию о поддержке транзита газа через Украину.

    Словацкая газовая компания SPP направила в Европейскую комиссию декларацию, поддержанную энергопоставщиками из Венгрии, Австрии и Италии, сообщает РИА Новости. Генеральный директор SPP Войтех Ференц заявил, что этот документ призван сохранить транспортировку газа через территорию Украины как наиболее выгодное решение для европейских покупателей и для Украины.

    Декларация была направлена председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и подписана крупными газовыми операторами, торговыми объединениями и промышленными потребителями газа из нескольких европейских стран. Войтех Ференц подчеркнул, что документ является важным голосом бизнеса, который отвечает за энергетическую безопасность региона и может понести экономические убытки в случае изменения маршрута.

    Ференц добавил, что они намерены представить декларацию Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она располагала информацией об угрозах энергетической и экономической безопасности региона. Действующий договор о транзите российского газа через Украину, истекающий в конце года, украинские власти не планируют продлевать, но поставки газа могут продолжиться при условии, что европейские компании будут выкупать его на границе России, а через Украину транзитом пойдет уже принадлежащий энергокомпаниям ЕС газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия ведет активные переговоры на международном уровне для решения вопроса о поставках газа в 2025 году, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после января 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

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    18 декабря 2024, 21:50 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа назвал убийство Кириллова неразумным шагом Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Убийство в результате теракта в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова вне станет значительным препятствием для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой, считает будущий спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. При этом он назвал убийство начальника войск РХБЗ неприемлемым.

    Несмотря на резонанс, Келлог отметил, что это событие не является шагом назад, хотя и не считает произошедшее разумным шагом со стороны Киева, передает РИА «Новости». По его словам, есть правила ведения войны, и определенные действия неприемлемы.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    19 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил американскому журналисту на вопрос о «слабости России», что Россия стала сильнее вопреки ожиданиям Запада, и процитировал Марка Твена.

    «Вам очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении», – заявил Путин американскому журналисту в ответ на вопрос относительно слабой позиции России, а соответственно и президента России на переговорах с Трампом, передает ТАСС.

    Также, отвечая на вопрос о «слабости России», Путин процитировал Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

    Он отметил, что Россия  позволяет прессе США работать в Москве, несмотря на гонения на российскую прессу в Америке.

    «Уважаемый коллега! Почему я говорю «уважаемый»? Потому что, несмотря на все гонения на нашу прессу, мы вам позволяем работать в России, и вы делаете это свободно. Уже хорошо», – сказал он.

    Путин заявил, что не знает, когда встретится с Трампом, не разговаривал с ним более четырех лет, но всегда готов ко встрече с ним.

    «Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет», – заявил он на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос американского журналиста о возможной встрече.

     «Мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы мало от кого зависим. Россия мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики. Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года, вопреки ожиданиям Запада», – заявил Путин.

    Путин заявил, что боеготовность армии России сейчас самая высокая в мире. Успехи ВС России на поле боя связаны в том числе с ростом возможности оборонки, заявил Путин.

    Путин рассказал, как стране удается сохранять рост и стабильность в условиях мирового кризиса, подчеркнув важность экономики как основы основ для развития.

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    19 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»

    Reuters: США наложили санкции на российские компании и суда, связанные с «Северным потоком – 2»

    США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против российских компаний и судов, участвующих в проекте «Северный поток – 2», а также против оператора проекта Nord Stream 2 AG, сообщает Reuters.

    Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против ряда российских компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Санкции касаются морских и водных транспортных компаний, государственной морской спасательной службы и более десятка судов. Также под санкции попали оператор проекта Nord Stream 2 AG и российская страховая компания, предоставлявшая страхование подрядчикам проекта, сообщает Reuters.

    Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока – 2», называя его «геополитическим проектом России».

    «Мы будем продолжать работать, чтобы Россия никогда не могла использовать свои энергетические ресурсы для политической выгоды», – подчеркнул он на брифинге.

    Ранее финансист из Майами Стивен Линч обратился с просьбой к США разрешить его участие в торгах по газопроводу «Северный поток – 2».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что предложениями Линча США хотят добить «Северный поток», а уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.

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