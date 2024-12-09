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    9 декабря 2024, 08:50 • Экономика

    Россия нашла способ сохранить поставки газа в Европу в обход санкций

    Россия нашла способ сохранить поставки газа в Европу в обход санкций
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия пошла навстречу европейским покупателям газа и предложила новую схему расчетов за газ. Она позволит европейцам обойти санкции США, которые с 20 декабря, по сути, могут полностью остановить поставки Газпромом топлива в ЕС как через Украину, так и по «Турецкому потоку». Что же за хитрую схему предлагает Россия?

    Президент Владимир Путин подписал поправки к указу о газовых расчетах за рубли от 31 марта 2022 года для недружественных стран.

    «Россия делает со своей стороны большой шаг навстречу европейцам, чтобы предотвратить остановку поставок газа с 20 декабря. В отличие от американцев, которые, наоборот, загоняют в угол европейцев, чтобы им было плохо экономически. В США прекрасно знают, что через Газпромбанк идут расчеты за трубопроводный газ, а по-другому как-то на данный момент рассчитаться невозможно. При этом США намеренно обрубают поставки российского газа не с 1 марта или с 1 апреля 2025 года, когда отопительный сезон закончится, а с 20 декабря, в разгар отопительного сезона», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Еще одна ремарка: именно 20 декабря должен быть осуществлен следующий платеж за газ у Венгрии. То есть США даже точную дату оплаты знали и символически выбрали ее для введения своих санкций против Газпромбанка. Это была целенаправленная атака.

    21 ноября США ввели санкции против Газпромбанка, которые вступают в силу 20 декабря 2024 года. Это сделало бы невозможным оплату поставок газа Газпрому европейскими компаниями. Поэтому поставки газа из России в Евросоюз пришлось бы остановить полностью как через территорию Украины, так и по «Турецкому потоку». А это 30-32 млрд кубометров газа по итогам 2024 года.

    Венгрия и Турция предприняли попытки добиться от США исключения из санкций для оплаты газовых поставок через Газпромбанк. И та, и другая сторона заявили, что ведут переговоры об этом с США. Однако о решении США сделать исключение, ничего неизвестно. И шансы на это малы. Россия первой делает шаг навстречу европейцам, у которых остается меньше двух недель, чтобы найти возможность все-таки оплачивать поставки, несмотря на санкции.

    Как было раньше? По указу от 2022 года компании из недружественных стран должны были отправить свою валюту для оплаты газовых поставок в Газпромбанк, который сам менял их на Мосбирже на рубли и передавал эти рубли Газпрому. После санкций против Мосбиржи, обмен валюты на рубли пришлось перенести на межбиржевую площадку, но схема продолжала работать.

    По сути, для европейских компаний в 2022 году не сильно что-то поменялось. Просто до этого они свою валюту для оплаты за газ отдавали, как правило, европейским «дочкам» Газпрома, а в 2022 году стали отдавать в российский Газпромбанк. Самим европейцам менять валюту на рубли при этом даже не приходилось – это брал на себя российский банк.

    «Европейские «дочки» Газпрома в 2022 году были арестованы, и указ президента позволял Газпрому легально прекратить взаимодействие с этими «дочками», чтобы европейцы не могли продолжать зарабатывать на нашей собственности, которую они отобрали», – поясняет Игорь Юшков.

    Что поменялось сейчас? «Во-первых, можно задействовать третью сторону. Теперь европейским компаниям не обязательно нести валюту исключительно в Газпромбанк. Понятно, что делать они это не смогли бы из-за страха попасть под вторичные ограничения США.

    Теперь европейцы могут найти любую другую структуру, которая готова будет взять у них валюту, перевести ее в рубли и передать эти рубли Газпромбанку. А тот, в свою очередь, направит рубли Газпрому в счет оплаты газовых поставок. Теперь найти того, кто поменяет валюту на рубли, стало задачей самих европейских компаний»,

    – объясняет Игорь Юшков.

    Предлагается также второй вариант проведения платежей за газ. «Европейские компании могут вообще свою валюту в Россию не переводить. Они могут ее перевести в третью страну, например, на счет какого-то китайского банка, и одновременно в России найти компанию, которой выгодно поменяться деньгами. Европейцы отдадут этой компании право собственности на свою валюту в каком-нибудь китайском банке, а российская компания на аналогичную сумму в соответствии с официальным курсом ЦБ отдаст рубли Газпромбанку в счет оплаты за газовые поставки от имени европейского покупателя. Таким образом, эти валютные операции будут произведены даже без захода валюты в Россию», – объясняет Игорь Юшков.

    В каком-то смысле получается некий «бартер валютами», а точнее взаимозачетом. Зачем на это идти российской компании? Ей это может быть даже выгодно. Наши импортеры меняют в России рубли на валюту, чтобы можно было на нее купить импортный товар – например, китайский. Но в этом году из-за вала санкций США финансовая оплата сделок усложнилась – и валюта часто зависает за рубежом. «Теперь российские компании могут эту валюту не покупать в России, она сразу оказывается за рубежом. И где-то это может быть даже удобней, учитывая ухудшение торговли с Китаем и другими странами. Китайцы порой боятся получать платежи из России, но здесь они получат платежи от европейских энергетических компаний, что не запрещено. С другой стороны, удовлетворяется спрос на валюту со стороны российских импортеров», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

    Минус у этой схемы в том, что американцы могут найти этих посредников, которые будут сотрудничать с Газпромбанком, и тоже внести их в санкционный список. И уже эти посредники станут токсичными для европейских компаний, а им придется искать нового посредника, отмечает собеседник.

    И конечно, наличие посредников всегда означает дополнительные издержки, и пока непонятно, кто за это заплатит – Россия или все же европейская сторона.

    В 2022 году на новую схему расчетов за газ согласились не все европейские страны. На этот раз смена схемы может пройти без потерь со стороны покупателей газа, однако сложности все равно будут.

    «В 2022 году политический нажим на те европейские компании, которые соглашались на покупку российского газа, был гораздо сильнее, чем сейчас. Тогда могли заклевать, обвинить в поддержке России.

    Сейчас принять новую схему с политической точки зрения будет проще. А вот с практической точки зрения европейским компаниям будет сложнее, так как в России не так много осталось банков, которые могут в обход американских санкций принять валюту»,

    – считает Юшков.

    «Принятый указ де-факто отменяет монополию Газпромбанка на осуществление экспортных расчетов. Теперь эта сфера дерегулирована, но проблема в том, что под санкциями остаются и другие российские госбанки. Поэтому, к сожалению, нельзя исключать проблем с осуществлением платежей, а также рисков прерывания поставок газа в Европу», – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов и сырья OPEN OIL MARKET.

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    Россия нашла способ сохранить поставки газа в Европу в обход санкций

    Россия пошла навстречу европейским покупателям газа и предложила новую схему расчетов за газ. Она позволит европейцам обойти санкции США, которые с 20 декабря, по сути, могут полностью остановить поставки Газпромом топлива в ЕС как через Украину, так и по «Турецкому потоку». Что же за хитрую схему предлагает Россия? Подробности

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