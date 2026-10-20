Додон призвал Молдавию заключить прямой контракт с Россией на поставку газа

Экс-президент Молдавии Додон призвал Кишинев купить газ напрямую у России

Tекст: Мария Иванова

Экс-президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал недавний визит делегации депутатов-социалистов в Москву, где обсуждались возможные поставки российского газа на более выгодных условиях, передает РИА «Новости».

«Нужно добиваться прямых договоренностей и заключить долгосрочный контракт, который защитит наших потребителей от резких скачков биржевых цен. Мы должны исходить из наших национальных интересов. При соблюдении технических условий стоимость российских энергоресурсов может составить от 300 до 350 долларов за тысячу кубометров», – написал Додон.

Политик подчеркнул, что из-за упущений действующего правительства жители Молдавии переплачивают за топливо в два-три раза по сравнению с другими странами. Он отметил, что на рынках Турции и Сербии кубометр газа стоит около 0,4 и 0,5 евро, тогда как в Молдавии этот показатель достигает 1,33 евро.

С 1 сентября в Молдавии вступили в силу новые тарифы на природный газ, а с 1 октября они вновь выросли и составили 1,47 доллара за кубометр. На этом фоне 26 сентября парламент республики ввел режим чрезвычайного положения в энергетике из-за резкого роста цен на топливо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в парламенте Молдавии обвинили власти страны в газовом кризисе.

В прошлом месяце глава «Молдовагаза» предрек новый скачок цен на электроэнергию.

Власти Молдавии предупредили о росте тарифов на газ.