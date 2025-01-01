Транзит российского газа в Европу через Украину полностью прекратился

Tекст: Валерия Городецкая

Данные словацкого оператора Eustream и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) подтверждают, что потоки газа на границе Украины и Словакии прекратились с началом новых газовых суток, передает ТАСС. Поставки газа в направлении Словакии и в Чехию через границу со Словакией также остановились.

Согласно статистике ENTSOG и австрийского оператора AGGM, поставки через газовый хаб в Баумгартене, предназначенный для импорта газа из России и Норвегии, сократились более чем втрое. Транспортировка газа в Италию через станцию на границе со Швейцарией снизилась в 2,5 раза. Прокачка газа в Молдавию с Украины также практически завершилась.

Несмотря на это, потоки через газовые станции на границах Турции и Болгарии, Венгрии и Сербии, а также Румынии и Молдавии остаются стабильными.

Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом». Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны.

Накануне на фоне ожидания прекращения транзита российского газа через Украину с начала января, цена газа в Европе достигла максимума за год, превысив 536 долларов за 1 тыс. кубометров на лондонской бирже ICE.