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Транзит российского газа в Европу через Украину полностью прекратился
Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.
Данные словацкого оператора Eustream и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) подтверждают, что потоки газа на границе Украины и Словакии прекратились с началом новых газовых суток, передает ТАСС. Поставки газа в направлении Словакии и в Чехию через границу со Словакией также остановились.
Согласно статистике ENTSOG и австрийского оператора AGGM, поставки через газовый хаб в Баумгартене, предназначенный для импорта газа из России и Норвегии, сократились более чем втрое. Транспортировка газа в Италию через станцию на границе со Швейцарией снизилась в 2,5 раза. Прокачка газа в Молдавию с Украины также практически завершилась.
Несмотря на это, потоки через газовые станции на границах Турции и Болгарии, Венгрии и Сербии, а также Румынии и Молдавии остаются стабильными.
Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом». Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны.
Накануне на фоне ожидания прекращения транзита российского газа через Украину с начала января, цена газа в Европе достигла максимума за год, превысив 536 долларов за 1 тыс. кубометров на лондонской бирже ICE.