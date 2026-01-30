Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.0 комментариев
Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между США и Ираном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Анкары выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном для деэскалации ситуации в регионе.
Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Месудом Пезешкианом отметил, что «Турция готова выступить посредником между Ираном и США для снижения напряженности и урегулирования проблем», передает РИА «Новости».
В ходе беседы главы государств также обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также растущую военную напряженность в регионе. По данным пресс-службы турецкого лидера, стороны уделили внимание вопросам безопасности и путям сохранения стабильности на Ближнем Востоке.
Кроме того, Эрдоган сообщил, что в пятницу в Анкаре примет министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который сейчас находится с визитом в Турции.
Ранее сообщалось, что Анкара рассматривает возможность создания буферной зоны на иранской стороне границы в случае резкой эскалации и готова принять только нуждающихся в гуманитарной помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции оценивают риски, связанные с возможным хаосом или началом вооруженного конфликта в Иране, так как это может напрямую затронуть саму Турцию.