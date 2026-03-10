Эксперт: Банки начнут анализировать привычки пользователей мобильных приложений

Эксперт Абелев: Банки начнут анализировать привычки пользователей приложений

Tекст: Елизавета Шишкова

В течение ближайших пяти–семи лет поведенческая биометрия может стать стандартом для защиты мобильных банковских приложений в России, передает Газета.Ru. Абелев отметил, что современные способы защиты, такие как пароли, коды из СМС и статическая биометрия, уже не обеспечивают должной безопасности, поскольку их можно обойти или использовать с помощью обмана.

Абелев пояснил, что поведенческая биометрия анализирует привычки пользователя, включая скорость набора текста, движение пальцев и способ удержания смартфона. «Эти параметры формируются подсознательно и значительно сложнее поддаются имитации», – подчеркнул эксперт в разговоре с изданием. Одним из главных преимуществ технологии он назвал непрерывный контроль поведения пользователя во время всей сессии, что затрудняет работу мошенников, даже если им удалось перехватить доступ.

Экономист обратил внимание и на возможные недостатки: из-за стресса, усталости или смены условий использования смартфона система может ошибочно распознать пользователя как злоумышленника и заблокировать операцию. Чтобы снизить риск ложных срабатываний, Абелев рекомендует внедрять более мягкие сценарии проверки – например, дополнительную аутентификацию или анализ контекста, включая устройство, время суток и местоположение.

Эксперт также отметил, что в российском законодательстве поведенческие характеристики пока не включены в перечень биометрических персональных данных наравне с лицом или отпечатками пальцев. Более сложные технологии, такие как сканирование вен или радужки глаза, по его словам, останутся нишевыми решениями из-за дороговизны оборудования и будут востребованы преимущественно в корпоративном или премиальном секторе.

