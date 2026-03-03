Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.2 комментария
Анонсировано совещание Путина по обновлению общественного транспорта в регионах
Президент России Владимир Путин проведет 4 марта видеоконференцию с членами правительства, где будет рассмотрен вопрос модернизации регионального общественного транспорта, сообщила пресс-служба Кремля.
Основная тема обсуждения – обновление парка общественного транспорта в российских регионах. В ходе встречи доклады представят вице-премьер Марат Хуснуллин и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Основная тема обсуждения – обновление парка общественного транспорта в российских регионах. В ходе встречи доклады представят вице-премьер Марат Хуснуллин и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что регион полностью обновит автопарк общественного транспорта к 2026 году. Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил направлять деньги от штрафов за нарушение ПДД на обновление общественного транспорта. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу.