  • Новость часаЦена нефти Brent поднялась выше 70 долларов за баррель
    Зеленский попросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk
    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину
    Эксперт опроверг слова Алиева о причинах обмеления Каспия
    Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности России ключевой задачей
    Минобороны показало уничтожение катеров ВСУ Черноморским флотом
    Киев обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства
    ЦБ продлил ограничения на переводы валюты за рубеж
    МИД России не исключил просьбы Зеленского вернуть призывников из Европы
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    7 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    13 комментариев
    26 сентября 2025, 21:00 • Политика

    Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой

    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Мы могли бы легко заключить сделку с Турцией по F-35, возможно, и сделаем это, но Эрдоган сначала сделает кое-что для нас», – заявил президент США Дональд Трамп, предварительно указав на необходимость для турок отказаться от российских нефти и газа. Сам Эрдоган требование пока не комментировал, но эксперты сомневаются, что Анкара так просто откажется от энергоносителей Москвы. И на то есть целый ряд причин.

    Дональд Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей. Об этом президент США заявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме. По мнению американского лидера, закупки нефти и газа не должны возобновляться, пока продолжается конфликт на Украине. «Лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России», – добавил глава Белого дома.

    Позже во время общения с журналистами президент США признался, что не хотел бы прямо отвечать на вопрос о том, согласился ли его турецкий коллега прекратить импорт российских энергоносителей. «Но, если бы я захотел, чтобы [он отказался], он бы это сделал», – настаивает американский лидер.

    Впрочем, Трамп уверен, что Анкара откажется от закупки российской нефти, так как у нее есть «множество вариантов», а также доступ к морю. Примечательны на этом фоне слова главы Белого дома о том, что Вашингтон даст согласие на поставки F-35 Турции, если та выполнит определенную просьбу Штатов. «Мы могли бы легко заключить сделку с Турцией по F-35, возможно, и сделаем это, но Эрдоган сначала сделает кое-что для нас», – сообщил он.

    Отметим, Россия в 2024 году, как и годом ранее, сохранила позицию основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. При этом в последние недели Анкара стремилась диверсифицировать свои поставки, пишет Bloomberg. Так, турецкая энергетическая госкомпания Botas подписала контракт на поставку около 70 млрд куб. м СПГ с американской Mercuria. Сделка рассчитана на 20 лет и предполагает поставку примерно четырех млрд куб. м в год.

    Что же касается Трампа, он ранее критиковал Пекин, Нью-Дели и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов. Более того, он ввел 50%-ные тарифы на товары из Индии, однако торговля с Россией оказалась для индийских властей важнее торговли со Штатами. Глава Белого дома, тем не менее, все равно продолжил настаивать на своем требовании.

    «Китай и Индия – основные спонсоры продолжающейся войны, так как они продолжают покупать российскую нефть. Но, что непростительно: даже ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов», – возмущался президент США в ходе выступления на ГА ООН.

    Впрочем, среди европейских союзников Вашингтона не все поддержали мнение Трампа. Так, Эммануэль Макрон оценил объем импорта энергоносителей из России в страны ЕС как «весьма незначительный», добавив, что поставки являются «второстепенной проблемой». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что требование президента США ко всей Европе прекратить закупки нефти и газа из России нереалистично.

    По его словам, для Будапешта это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за «физической реальности» – страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом. Согласно докладу МВФ, в случае отказа от российских энергоносителей экономика Венгрии сразу бы потеряла более 4% ВВП.

    К слову, на данный момент именно Венгрия и Словакия являются основными покупателями российской нефти в ЕС. Газ из России продолжают импортировать Бельгия, Венгрия, Греция, Испания, Нидерланды, Португалия, Словакия и Франция. В 19-м пакете санкций ЕК предложила отказаться от российского СПГ к 1 января 2027 года. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что если бы Европа действовала в собственных интересах, то она бы сохранила конкуренцию на рынке – это улучшило бы ситуацию в промышленности и повысило выживаемость европейского экспорта.

    Однако Брюссель выбирает иной путь, руководствуясь сиюминутной политикой и не думая о благосостоянии своих граждан. Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые попытки Европа не может отказаться от российских углеводородов. Таким образом, требование Трампа не имеет ничего общего с реальностью, считают эксперты. «Дело в том, что

    у главы Белого дома нет других инструментов давления на Москву. Поэтому он всем подряд выдвигает одно и то же требование – отказаться от покупки нефти и газа»,

    – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Россия – крупный игрок на мировом энергетическом рынке. И если, скажем, убрать из уравнения спроса и предложения нашу нефть, то непонятно, где взять выпадающие объемы. Альтернативу мгновенно найти невозможно», – добавил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что Европа кардинально сократила импорт газа из России, что привело к росту цен. В результате европейские страны расплатились за свои решения снижением производства в энергоемких отраслях промышленности – особенно это коснулось машиностроения и металлургии. «То есть европейцы попросту отказались от своей конкурентоспособности», – подчеркнул собеседник.

    По мнению Ткаченко, Анкара, скорее, присоединится к позиции Индии, Китая, Венгрии и Словакии, которые отказываются прекращать закупки российских углеводородов. «Идея создания газового хаба едва ли не центральная в развитии энергетики Турции на следующие 50 лет. Отказ от нее в угоду Трампу обойдется туркам слишком дорого», – уточнил политолог.

    Он допускает, что американский президент будет пытаться оказать давление на Эрдогана, а последний в свою очередь – торговаться. «Это станет частью межгосударственных отношений Вашингтона и Анкары: турки отказывают в вопросе покупки нефти и газа у России, а американцы – в поставках новейшей авиации», – считает Ткаченко. Схожей точки зрения придерживается Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. По его словам,

    Турции невыгодно выполнять требование Трампа и прекращать закупки российских углеводородов.

    Так, наличие газа из России позволяет сохранять цены на турецком рынке ниже, чем в ряде других регионов, пояснил собеседник. Однако Вашингтон преследует свои цели. Аналитик напомнил о планах США удвоить экспорт СПГ за счет ввода в эксплуатацию новых заводов. «Штаты – будучи нетто-экспортером – стремятся расчистить рынки сбыта и для существующих объемов, и для новых проектов», – уточнил эксперт.

    Если Турция откажется от поставок российского газа, то это спровоцирует рост цен, прогнозирует Юшков. Другими словами, в выигрыше окажутся поставщики из США, но не турецкая сторона. Несколько иная ситуация в нефтяной сфере, вокруг которой Анкара выстроила бизнес-схему, продолжил спикер.

    «Турция с 2022 года последовательно наращивает объемы закупок нефти и продуктов ее переработки. Благодаря этому страна обеспечивает внутренние потребности и высвобождает объемы нефтепродуктов, которые производятся на турецких НПЗ, для продажи Евросоюзу. Турки активно зарабатывают на этом. Поэтому им невыгодно выполнять требование Трампа», – детализировал Юшков.

    Митрахович в свою очередь напомнил, что у Турции есть доступ к сирийским нефтяным полям. Но речь идет о небольших объемах, которые никак не смогут заместить российские поставки. «Эрдоган не откажется от закупок нефти и газа у России. Анкара – торговый партнер Москвы: турки поставляют нам свои товары, мы строим атомную станцию в стране», – указал эксперт. По мнению Юшкова,

    призывы Дональда Трампа к Турции и другим странам прекратить закупки углеводородов – попытка «запугать» Москву и подтолкнуть ее согласиться на американские условия по урегулированию украинского кризиса.

    «Если бы Трампу нужно было лишить Россию рынков сбыта, он бы не встречался с Эрдоганом, не вводил бы пошлины против Индии, а просто применил бы те же санкции, как против Ирана и Венесуэлы», – предположил аналитик.

    Впрочем, полный запрет вреден и для самих американцев. «Дело в том, что цены на топливо на внутреннем рынке США зависят от цен на мировом. Если они пойдут вверх, это приведет к росту стоимости для американских потребителей. Тогда Трамп столкнется с последствиями – а именно, со снижением поддержки избирателей», – уточнил эксперт, напомнив о периоде президентства Джо Байдена, когда по стране клеили наклейки с демократом на заправках.

    «Таким образом, слова Трампа об отказе от российских нефти и газа – это блеф. Я думаю, что турецкие власти не станут выполнять требования главы Белого дома. Возможно, они продолжат торговаться и выдвигать Штатам свои условия, ссылаясь на экономический ущерб от возможного отказа от российских нефти и газа. Но сомневаюсь, что в конечном итоге это приведет каким-то кардинальным решениям со стороны Анкары», – подчеркнул Юшков.

    Китай готов изменить мировые центры хранения золота

    Шанхай хочет составить конкуренцию Нью-Йорку, Лондону и Цюриху и стать новым хранителем иностранных золотых резервов. Пекин активно начал завлекать другие страны к покупке золотых слитков и хранению их у себя. Это может помочь Китаю усилить роль юаня как резервной валюты в противовес доллару и создать альтернативный Западу финансовый мир. Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции

    «Саркози наконец-то получил свой новый пятилетний срок». Такими словами французские политологи иронизируют над первым в истории обвинительным приговором, вынесенным бывшему президенту Франции. За что Николя Саркози признан виновным и при чем тут убитый в результате французского вмешательства ливийский лидер Муаммар Каддафи? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Евросоюз напрашивается на третью мировую

      Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    • Золотой век Древней Руси: от Владимира до Владимира

      Вопрос о том, как возникла Русь, наложил отпечаток на всю нашу современную жизнь. Основные черты нашего народа были определены событиями, произошедшими больше тысячи лет назад. Что же является отправной точкой русской истории и откуда возникла Русь? Историк Александр Дементьев в проекте «Время удивительных историй».

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

