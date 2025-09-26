Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой

Tекст: Анастасия Куликова

Дональд Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей. Об этом президент США заявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме. По мнению американского лидера, закупки нефти и газа не должны возобновляться, пока продолжается конфликт на Украине. «Лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России», – добавил глава Белого дома.

Позже во время общения с журналистами президент США признался, что не хотел бы прямо отвечать на вопрос о том, согласился ли его турецкий коллега прекратить импорт российских энергоносителей. «Но, если бы я захотел, чтобы [он отказался], он бы это сделал», – настаивает американский лидер.

Впрочем, Трамп уверен, что Анкара откажется от закупки российской нефти, так как у нее есть «множество вариантов», а также доступ к морю. Примечательны на этом фоне слова главы Белого дома о том, что Вашингтон даст согласие на поставки F-35 Турции, если та выполнит определенную просьбу Штатов. «Мы могли бы легко заключить сделку с Турцией по F-35, возможно, и сделаем это, но Эрдоган сначала сделает кое-что для нас», – сообщил он.

Отметим, Россия в 2024 году, как и годом ранее, сохранила позицию основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. При этом в последние недели Анкара стремилась диверсифицировать свои поставки, пишет Bloomberg. Так, турецкая энергетическая госкомпания Botas подписала контракт на поставку около 70 млрд куб. м СПГ с американской Mercuria. Сделка рассчитана на 20 лет и предполагает поставку примерно четырех млрд куб. м в год.

Что же касается Трампа, он ранее критиковал Пекин, Нью-Дели и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов. Более того, он ввел 50%-ные тарифы на товары из Индии, однако торговля с Россией оказалась для индийских властей важнее торговли со Штатами. Глава Белого дома, тем не менее, все равно продолжил настаивать на своем требовании.

«Китай и Индия – основные спонсоры продолжающейся войны, так как они продолжают покупать российскую нефть. Но, что непростительно: даже ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов», – возмущался президент США в ходе выступления на ГА ООН.

Впрочем, среди европейских союзников Вашингтона не все поддержали мнение Трампа. Так, Эммануэль Макрон оценил объем импорта энергоносителей из России в страны ЕС как «весьма незначительный», добавив, что поставки являются «второстепенной проблемой». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что требование президента США ко всей Европе прекратить закупки нефти и газа из России нереалистично.

По его словам, для Будапешта это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за «физической реальности» – страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом. Согласно докладу МВФ, в случае отказа от российских энергоносителей экономика Венгрии сразу бы потеряла более 4% ВВП.

К слову, на данный момент именно Венгрия и Словакия являются основными покупателями российской нефти в ЕС. Газ из России продолжают импортировать Бельгия, Венгрия, Греция, Испания, Нидерланды, Португалия, Словакия и Франция. В 19-м пакете санкций ЕК предложила отказаться от российского СПГ к 1 января 2027 года. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что если бы Европа действовала в собственных интересах, то она бы сохранила конкуренцию на рынке – это улучшило бы ситуацию в промышленности и повысило выживаемость европейского экспорта.

Однако Брюссель выбирает иной путь, руководствуясь сиюминутной политикой и не думая о благосостоянии своих граждан. Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые попытки Европа не может отказаться от российских углеводородов. Таким образом, требование Трампа не имеет ничего общего с реальностью, считают эксперты. «Дело в том, что

у главы Белого дома нет других инструментов давления на Москву. Поэтому он всем подряд выдвигает одно и то же требование – отказаться от покупки нефти и газа»,

– пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Россия – крупный игрок на мировом энергетическом рынке. И если, скажем, убрать из уравнения спроса и предложения нашу нефть, то непонятно, где взять выпадающие объемы. Альтернативу мгновенно найти невозможно», – добавил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

Он напомнил, что Европа кардинально сократила импорт газа из России, что привело к росту цен. В результате европейские страны расплатились за свои решения снижением производства в энергоемких отраслях промышленности – особенно это коснулось машиностроения и металлургии. «То есть европейцы попросту отказались от своей конкурентоспособности», – подчеркнул собеседник.

По мнению Ткаченко, Анкара, скорее, присоединится к позиции Индии, Китая, Венгрии и Словакии, которые отказываются прекращать закупки российских углеводородов. «Идея создания газового хаба едва ли не центральная в развитии энергетики Турции на следующие 50 лет. Отказ от нее в угоду Трампу обойдется туркам слишком дорого», – уточнил политолог.

Он допускает, что американский президент будет пытаться оказать давление на Эрдогана, а последний в свою очередь – торговаться. «Это станет частью межгосударственных отношений Вашингтона и Анкары: турки отказывают в вопросе покупки нефти и газа у России, а американцы – в поставках новейшей авиации», – считает Ткаченко. Схожей точки зрения придерживается Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. По его словам,

Турции невыгодно выполнять требование Трампа и прекращать закупки российских углеводородов.

Так, наличие газа из России позволяет сохранять цены на турецком рынке ниже, чем в ряде других регионов, пояснил собеседник. Однако Вашингтон преследует свои цели. Аналитик напомнил о планах США удвоить экспорт СПГ за счет ввода в эксплуатацию новых заводов. «Штаты – будучи нетто-экспортером – стремятся расчистить рынки сбыта и для существующих объемов, и для новых проектов», – уточнил эксперт.

Если Турция откажется от поставок российского газа, то это спровоцирует рост цен, прогнозирует Юшков. Другими словами, в выигрыше окажутся поставщики из США, но не турецкая сторона. Несколько иная ситуация в нефтяной сфере, вокруг которой Анкара выстроила бизнес-схему, продолжил спикер.

«Турция с 2022 года последовательно наращивает объемы закупок нефти и продуктов ее переработки. Благодаря этому страна обеспечивает внутренние потребности и высвобождает объемы нефтепродуктов, которые производятся на турецких НПЗ, для продажи Евросоюзу. Турки активно зарабатывают на этом. Поэтому им невыгодно выполнять требование Трампа», – детализировал Юшков.

Митрахович в свою очередь напомнил, что у Турции есть доступ к сирийским нефтяным полям. Но речь идет о небольших объемах, которые никак не смогут заместить российские поставки. «Эрдоган не откажется от закупок нефти и газа у России. Анкара – торговый партнер Москвы: турки поставляют нам свои товары, мы строим атомную станцию в стране», – указал эксперт. По мнению Юшкова,

призывы Дональда Трампа к Турции и другим странам прекратить закупки углеводородов – попытка «запугать» Москву и подтолкнуть ее согласиться на американские условия по урегулированию украинского кризиса.

«Если бы Трампу нужно было лишить Россию рынков сбыта, он бы не встречался с Эрдоганом, не вводил бы пошлины против Индии, а просто применил бы те же санкции, как против Ирана и Венесуэлы», – предположил аналитик.

Впрочем, полный запрет вреден и для самих американцев. «Дело в том, что цены на топливо на внутреннем рынке США зависят от цен на мировом. Если они пойдут вверх, это приведет к росту стоимости для американских потребителей. Тогда Трамп столкнется с последствиями – а именно, со снижением поддержки избирателей», – уточнил эксперт, напомнив о периоде президентства Джо Байдена, когда по стране клеили наклейки с демократом на заправках.

«Таким образом, слова Трампа об отказе от российских нефти и газа – это блеф. Я думаю, что турецкие власти не станут выполнять требования главы Белого дома. Возможно, они продолжат торговаться и выдвигать Штатам свои условия, ссылаясь на экономический ущерб от возможного отказа от российских нефти и газа. Но сомневаюсь, что в конечном итоге это приведет каким-то кардинальным решениям со стороны Анкары», – подчеркнул Юшков.