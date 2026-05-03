Движение в Босфоре перекрыли из-за поломки следовавшего в Россию сухогруза
Транзит через пролив Босфор временно остановили в обоих направлениях после инцидента с судном, направлявшимся из Египта в российские порты.
Движение судов в Босфорском проливе временно приостановили в обоих направлениях из-за поломки сухогруза, следовавшего в Россию, передает РИА «Новости». Инцидент произошел у берегов Куручешме.
«Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направлениях... У сухогруза ZALTRON длиной 185 метров, следовавшего из Египта в Россию, произошла поломка двигателя у берегов Куручешме», – сообщило турецкое Управление береговой охраны.
Для оказания помощи судну к месту происшествия оперативно направили три буксира. В спасательной операции задействованы суда «KURTARMA-3», «KURTARMA-5» и «KURTARMA-9».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в северной части Стамбула контейнеровоз Kappa под турецким флагом сел на мель у берега Босфора в считанных метрах от дорогих вилл.
В прошлом году власти временно остановили проход через Босфор из-за поломки шедшего в Россию грузового судна.
Турецкие службы отбуксировали к причалу Ахыркапы сухогруз Azov Forward со сломанным рулем.