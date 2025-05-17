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    17 мая 2025, 10:45 • Новости дня

    Сухогруз Azov Forward отбуксировали после поломки руля в Босфоре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Арнавуткей турецкие службы отбуксировали к причалу 142-метровый сухогруз Azov Forward с вышедшим из строя рулём, избежав остановки движения судов в Босфоре.

    Сухогруз Azov Forward, длина которого составляет 142 метра, следовал из России в Египет под флагом островов Сент-Китс и Невис, передает РИА «Новости». В районе Арнавуткей в турецком проливе Босфор у судна вышел из строя руль, сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции.

    Судно удалось безопасно отбуксировать к причалу Ахыркапы. В генеральном управлении береговой охраны отметили, что инцидент не повлиял на движение других судов в проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение судов в Босфоре было приостановлено из-за поломки руля у танкера NAZAN, шедшего из России в Коджаэли. Турецкое управление сообщило о временном прекращении прохода судов через пролив. У берегов Стамбула в Мраморном море ранее сел на мель сухогруз Lady Ayana под флагом Барбадоса, который следовал из России в Тунис.

    16 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года
    Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что нынешние переговоры со стамбульским процессом в 2022 году связывает исключительно город Стамбул.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что переговоры с Россией в Стамбуле не являются продолжением прерванного в 2022 году процесса, передает ТАСС.

    «Все, что связывает нынешние переговоры со стамбульским процессом – это исключительно город Стамбул», – написал Ермак в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ермак не входит в официальный состав украинской делегации, но находится в Стамбуле. 16 мая он встречался с американскими и турецкими официальными лицами.

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    Встреча делегаций России и Украины началась в Стамбуле. Делегации России и Украины сели друг напротив друга на переговорах.

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    16 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    Глава МИД Турции остался на переговорах России и Украины

    Глава МИД Турции Фидан остался на переговорах России и Украины в Стамбуле

    Глава МИД Турции остался на переговорах России и Украины
    @ Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан остался в зале во время проведения первых за три года переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле.

    Трехсторонняя встреча с участием России, Украины и Турции началась в пятницу. К делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Фидан обратился к сторонам со вступительным словом и остался в зале переговоров, передает РИА «Новости».

     «Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон», – отметил Фидан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча делегаций России и Украины началась в Стамбуле. Делегации России и Украины сели друг напротив друга на переговорах. Хакан Фидан назвал нынешний этап урегулирования ситуации критическим.


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    16 мая 2025, 14:20 • Видео
    Президент США пошел против Израиля

    Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    16 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Фидан: Россия и Украина согласовали новый раунд переговоров в Стамбуле

    МИД Турции: Делегации России и Украины согласовали новый раунд переговоров в Стамбуле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Стамбуле представители России и Украины после почти двухчасовой встречи договорились провести новый раунд переговоров.

    Делегации России и Украины договорились о новом раунде переговоров, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан на странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Фидан заявил: «Сегодня важный день для достижения мира. Благодаря интенсивным дипломатическим усилиям делегации России и Украины провели при посредничестве Турции встречу в Стамбуле… Стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече».

    Глава турецкого МИД уточнил, что стороны обсудили обмен пленными по формуле «тысяча на тысячу» и предложения по прекращению огня.

    По словам министра, Турция намерена продолжать прилагать все усилия для достижения устойчивого мира между Россией и Украиной. Анкара выразила уверенность, что при конструктивном подходе переговоры могут стать шагом к мирному урегулированию.

    Ранее глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала прекращение огня и достигла договоренности об обмене пленными по данной формуле.

    Российская делегация планирует сегодня отбыть в Москву.

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    16 мая 2025, 12:20 • Новости дня
    Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
    Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что встреча делегаций России, Украины и Турции начнется в 12.30.

    «Трехсторонний формат вместо прямых переговоров – вероятно, своего рода уступка с российской стороны. У Москвы есть четкий набор требований, с которыми она обращается к Киеву. Поэтому расширение числа участников беседы, на мой взгляд, невыгодно России», – считает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник на этом фоне указал на слухи в СМИ, согласно которым допускалась четырехсторонняя встреча делегаций России, Украины, США и Турции. По данным Reuters, американскую сторону на переговорах может представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.

    Как новый состав участников встречи скажется на ее ходе – предугадать сложно. «Тут надо понимать: российско-украинские контакты – это про завершение конфликта, а российско-американские – про глобальное мироустройство. Поэтому важно не размывать повестку», – предупредил Ткаченко.

    Что касается присутствия турецких представителей за столом переговоров, то оно объяснимо: Турция – хозяйка встречи, продолжил он. «Анкара представляет восточную политико-дипломатическую культуру. Зеленский, который накануне провел встречу с Эрдоганом, мог полагать, что страна выступает на его стороне, ведь она передавала ВСУ беспилотники Bayraktar», – рассуждает аналитик.

    «Но одно дело зарабатывать деньги на поставках, и совсем другое – рисковать отношениями с Москвой. Российско-турецкие контакты многогранны и связаны с энергетикой, торговлей. На этом фоне Турция видится относительно нейтральным посредником», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что в пятницу в рамках переговоров по Украине в Стамбуле запланированы две трехсторонние встречи. Первая – Турция–США–Украина – началась примерно в 11.00 мск. Она проходит в резиденции президента Долмабахче. После, как ожидается, в 12.30 мск состоятся переговоры в формате Турция–Россия–Украина.

    Примечательно, что незадолго до начала первой встречи в Стамбуле прошла беседа украинской делегации с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Британии, а также со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Как сообщают СМИ, от Украины в ней участвовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

    Отметим, переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая, однако они были перенесены на пятницу. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что Москва готова к «серьезным переговорам», целью которых российский президент назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

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    16 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Мединский процитировал Бисмарка после переговоров с Украиной в Турции

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Владимир Мединский, подводя итоги переговоров с украинской делегацией в Стамбуле, процитировал первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

    По словам Мединского, Бисмарк, долгое время работавший послом в Петербурге, хорошо понимал Россию и всегда подчеркивал, что нельзя пытаться обмануть русских или украсть у них что-либо, передает РИА «Новости».

    Мединский подчеркнул, что фраза «русские всегда приходят за своим» остается актуальным уроком истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Стамбуле российская делегация акцентировала внимание украинских представителей на условиях соглашений, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года.

    Также Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле 1 тыс. на 1 тыс.

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    16 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    Источник: Россия и Украина взяли паузу в переговорах в Стамбуле

    Россия и Украина приостановили переговоры в Стамбуле после двух часов обсуждения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Делегации Москвы и Киева взяли паузу в переговорах в Стамбуле после почти двух часов обсуждений, сообщил источник.

    Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле приостановлены, а не завершены, передает ТАСС. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству ТАСС: «Пауза».

    До перерыва встреча продолжалась около 1 часа 50 минут.

    Напомним, в Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной, делегации стран разместились за П-образным столом друг напротив друга.

    Встреча делегаций России и Украины при участии главы МИД Турции Хакана Фидана продолжилась в Стамбуле.

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    16 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Российская делегация в Стамбуле отправилась на переговоры с Украиной
    Российская делегация в Стамбуле отправилась на переговоры с Украиной
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская делегация отправилась на переговоры с Украиной во дворец Долмабахче в Стамбуле для обсуждения ряда важных вопросов.

    Встреча делегаций двух стран пройдет в ближайшее время. Ожидается обсуждение ключевых вопросов, связанных с урегулированием конфликта, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции, США и Украины, которые продолжались чуть больше часа.

    По мнению политолога Станислава Ткаченко, расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи.

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    16 мая 2025, 12:48 • Новости дня
    Умеров оценил переговоры с США и Турцией в Стамбуле

    Умеров назвал продуктивными переговоры с США и Турцией в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал продуктивными переговоры с США и Турцией в Стамбуле.

    Умеров назвал состоявшиеся переговоры «продуктивными». Встреча глав оборонных ведомств длилась более часа, передает ТАСС.

    Отмечается, что позднее в Стамбуле состоятся первые с весны 2022 года прямые переговоры между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции, США и Украины, которые продолжались чуть больше часа.

    По мнению политолога Станислава Ткаченко, расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи.

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    16 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    В МИД Турции сообщили о продолжении встречи России и Украины в присутствии Фидана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Стамбуле продолжается встреча делегаций России и Украины при участии главы МИД Турции Хакана Фидана.

    В Стамбуле продолжается встреча делегаций России и Украины при участии главы МИД Турции Хакана Фидана, передает ТАСС.

    Источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил, что встреча проходит «под председательством» Фидана. Встреча продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса. В Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной. Делегации стран разместились за П-образным столом друг напротив друга.


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    16 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Эрдоган призвал не давить на стороны конфликта на Украине

    Эрдоган: Не нужно навязывать решения сторонам конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Турецкий президент призвал не навязывать решения участникам конфликта на Украине.

    Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что урегулирование украинского кризиса – тонкий процесс. Поэтому сторонам не стоит навязывать решения, передает ТАСС.

    «Мы прилагаем все усилия для решения проблемы. При этом нашим приоритетом является всеобъемлющее прекращение огня», – сказал Эрдоган. Он подчеркнул важность поощрения сторон к диалогу без давления.

    По мнению Эрдогана, это необходимо для достижения справедливого и прочного мира. Такое заявление он сделал на открытии шестого саммита Европейского политического сообщества в Албании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, в Анкаре заявили об отсутствии решений о контактах с российской делегацией. Ранее стало известно о встрече Эрдогана и Зеленского перед переговорами.


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    17 мая 2025, 01:24 • Новости дня
    Стало известно о планах Трампа обсудить переговоры в Стамбуле

    Трамп решил обсудить с Россией итоги переговоров по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни обсудить с российской стороной итоговые вопросы встречи в Стамбуле по украинскому конфликту.

    О планах американского лидера сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Макрон заявил: «Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место на переговорах в Стамбуле и попытаться продвинуться вперед».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил серьезный настрой РФ на поиск путей долгосрочного урегулирования ситуации.

    Переговоры между РФ и Украиной прошли в пятницу, продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о договоренности с Украиной о масштабном обмене пленными – одна тысяча на одну тысячу, а также о готовности продолжить переговоры. Киев запросил встречу на высшем уровне, Москва приняла этот запрос к сведению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь переходит к дипломатическим усилиям для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что дипломатическая инициатива теперь также находится на стороне России, а недавний раунд переговоров в Стамбуле прошел по российскому сценарию.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Дональд Трамп заявил о необходимости личной встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

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    16 мая 2025, 12:05 • Новости дня
    В Стамбуле завершилась встреча представителей Турции, США и Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции, США и Украины, которые продолжались чуть больше часа.

    Встреча представителей Турции, США и Украины завершилась в Стамбуле, передает ТАСС. Переговоры проходили в президентском офисе Долмабахче и, по информации источников в турецком МИД, длились чуть более одного часа.

    В 12.30 по местному времени в том же здании начнутся первые прямые переговоры между Россией и Украиной с весны 2022 года. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Энтон будет представлять Соединенные Штаты на переговорах с представителями России в Стамбуле.

    Представители России с 10.00 мск в Стамбуле ожидают делегацию с Украины для возможного проведения прямых переговоров по урегулированию украинского кризиса.

    Встреча делегаций России и Украины в очном формате в Стамбуле назначена на полдень.

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    16 мая 2025, 13:46 • Новости дня
    Фидан назвал нынешний этап урегулирования на Украине критическим

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Турции Хакан Фидан в приветственном слове перед переговорами России и Украины назвал нынешний этап урегулирования ситуации критическим.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает нынешний этап урегулирования ситуации на Украине критическим, передает ТАСС.

    По словам главы турецкого МИД, скорейшее прекращение огня имеет важное значение для дальнейшего урегулирования конфликта. Глава МИД Турции отметил готовность сторон к прямым переговорам.

    «Перед нами есть два пути. Один приведет нас к миру, второй – к еще большим разрушениям», – отметил министр.

    По его словам, стороны сами решат, по какому пути пойдет развитие конфликта.

    Фидан также отметил, Турция с начала спецоперации прилагает усилия для ее прекращения. Он также заявил, что визит Владимира Зеленского в Анкару стал важным шагом к началу диалога. Также министр считает, что встреча делегаций России и Украины в Стамбуле демонстрирует твердое намерение Турции положить конец конфликту.

    Фидан подчеркнул, что Турция считает важным, чтобы Россия и Украина прислушались к призывам Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к миру. По его словам, переговоры России и Украины в Стамбуле важны для подготовки возможной встречи лидеров стран.

    Ранее в Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины. Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с приветственным словом.

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    17 мая 2025, 08:31 • Новости дня
    Reuters: В США активизировали обсуждение санкций против России после переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    Американские законодатели начали активнее требовать ужесточения санкций против Москвы после переговоров России и Украины в Стамбуле, пишет Reuters.

    По данным агентства, законопроект о введении первичных и вторичных санкций против России и ее торговых партнеров поддерживают 73 сенатора из 100 в верхней палате Конгресса США, передает РИА «Новости».

    В аналогичном законопроекте, рассматриваемом в нижней палате, поддержку выразили по меньшей мере 28 из 435 конгрессменов.

    В то же время, пишет агентство, ни в Сенате, ни в Палате представителей не объявляли точные сроки голосования по данному вопросу.

    Reuters подчеркивает, что обсуждение остается на уровне инициатив и заявлений, без перехода к формальному голосованию.

    Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что предпочел бы избежать новых ограничений, но не исключил их введения при возникновении необходимости.

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    17 мая 2025, 11:28 • Новости дня
    American Conservative сообщила об успешном исходе переговоров в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Американские аналитики издания American Conservative оценили итоги стамбульских переговоров между Россией и Украиной как успешные, отметив ключевое согласие сторон продолжить диалог.

    В публикации подчеркивается, что вопреки ожиданиям, контакт принес конкретный результат – стороны договорились вернуться к дальнейшим переговорам, передает РИА «Новости».

    По мнению авторов материала, для администрации Трампа, выступающей за прекращение боевых действий на Украине, состоявшийся диалог стал прорывом.

    Обозреватель American Conservative также призвал Вашингтон и дальше поддерживать процесс переговоров, несмотря на давление со стороны европейских стран, требующих усиления давления на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Федор Лукьянов заявил, что состав российской делегации указывает на приверженность Москвы повестке Стамбульских переговоров 2022 года. Эксперты отметили, что после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле дипломатическая инициатива перешла к России.

    Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились спустя почти два часа.


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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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