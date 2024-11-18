Проблемы у российского танкера остановили движение судов в Босфоре

Движение судов в Босфоре приостановили из-за поломки танкера из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Движение судов в Босфорском проливе временно приостановлено из-за поломки танкера, следовавшего из России, передает РИА «Новости».

Как сообщает турецкое управление по береговой охране, инцидент произошел из-за отказа руля у танкера под названием NAZAN длиной 114 метров. Поломка случилась перед Кандилли в Босфоре.

На место происшествия оперативно были направлены буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-9 для помощи судну. Движение судов в обоих направлениях пролива было временно приостановлено, чтобы обеспечить безопасность и помочь аварийному танкеру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит судов через Босфорский пролив временно приостановлен в обе стороны из-за поломки сухогруза, также ранее сообщалось, что у берегов Стамбула на мель сел сухогруз Lady Ayana под флагом Барбадоса, а теперь у северного входа в пролив Босфор сломался буксир, что вновь привело к приостановке судоходства.