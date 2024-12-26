Босфор перекрыли из-за неполадок у идущего в Новороссийск танкера

Tекст: Евгения Караваева

Транзит судов через пролив Босфор временно перекрыт в обе стороны, пишет РИА «Новости». Причиной стал танкер Cordelia Moon, у которого возникли технические неполадки.

Этот танкер длиной в 274 метра под флагом Панамы направлялся из турецкого порта Ялова в российский Новороссийск, что подтверждают данные порталов слежения.

Министерство транспорта Турции сообщило, что судоходство через Босфор остановлено до устранения неполадок. Ведомство не уточнило, сколько времени потребуется для восстановления транзита. В настоящее время предпринимаются меры для устранения неисправностей, чтобы минимизировать задержки в судоходстве.

Танкер Cordelia Moon, следовавший по важному маршруту, представляет собой значительное судно, что усиливает сложность ситуации и потенциальные последствия для региональной логистики и поставок в Новороссийск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее движение по проливу Босфор временно приостановили из-за неисправности двигателя у сухогруза B Line под панамским флагом. Также турецкое управление сообщало о временной приостановке движения в Босфоре из-за поломки руля у танкера NAZAN, следовавшего из России в Коджаэли.