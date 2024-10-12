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Сухогруз остановил движение по Босфору из-за поломки
Движение по проливу Босфор временно приостановлено из-за неисправности двигателя у сухогруза B Line под панамским флагом, сообщило главное береговое управление Турции.
Судно следовало из Израиля в Болгарию, оно встало в районе Акынтыбурну, судоходство приостановлено в обоих направлениях, передает ТАСС со ссылкой на турецкое ведомство.
К месту происшествия направлен буксир «Спасатель-5», он успешно отбуксировал сухогруз к юго-западу от южного входа в пролив. Сейчас сломанное судно находится на якорной стоянке напротив района Зейтинбурну.
Движение через пролив ожидается возобновить в плановом режиме с юга на север в ближайшее время.
В мае транзит судов через Босфор прекращали более чем на 11 часов из-за поломки двигателя у сухогруза, шедшего с Украины.