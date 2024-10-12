Сухогруз остановил движение по Босфору из-за поломки

Tекст: Алексей Дегтярев

Судно следовало из Израиля в Болгарию, оно встало в районе Акынтыбурну, судоходство приостановлено в обоих направлениях, передает ТАСС со ссылкой на турецкое ведомство.

К месту происшествия направлен буксир «Спасатель-5», он успешно отбуксировал сухогруз к юго-западу от южного входа в пролив. Сейчас сломанное судно находится на якорной стоянке напротив района Зейтинбурну.

Движение через пролив ожидается возобновить в плановом режиме с юга на север в ближайшее время.

В мае транзит судов через Босфор прекращали более чем на 11 часов из-за поломки двигателя у сухогруза, шедшего с Украины.