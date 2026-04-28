Контейнеровоз в Босфоре едва не снес элитные виллы

Контейнеровоз Kappa сел на мель в метрах у элитных вилл Босфора

Tекст: Мария Иванова

Контейнеровоз Kappa под флагом Турции сел на мель у берегов стамбульского района Сарыер около полуночи в ночь на вторник, передает РИА «Новости».

Судно длиной 147 м оказалось у самого берега Босфора, где расположены элитные виллы.

Агентство IHA сообщило: «Судно длиной в 147 метров по неустановленной причине отнесло течением к берегу, оно село на мель в считанных метрах от вилл». По данным турецкой стороны, контейнеровоз удалось удержать от столкновения со строениями.

Снять Kappa с мели смогли лишь через шесть часов после инцидента. Движение по Босфору было ограничено, а затем пролив частично открыли для транзита судов с севера на юг в 7.50 мск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году проход через Босфор временно остановили из-за поломки грузового судна, следовавшего из турецкого порта Бандырма в Россию. Турецкие службы отбуксировали к причалу Ахыркапы сухогруз Azov Forward с вышедшим из строя рулем в районе Арнавуткей в Босфоре.

Российский сухогруз Victor Zabelin после отказа двигателя у входа в Босфор был отбуксирован к стоянке Ахыркапы у волнореза Хайдарпаша.