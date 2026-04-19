Эстония отказала Фицо в пролете самолета на День Победы в Москву

Tекст: Дарья Григоренко

Маргус Цахкна заявил: «Фицо снова не получит разрешения на использование эстонского воздушного пространства для полета в Москву с целью посещения парада 9 мая», передает РИА «Новости».

По словам Цахкна, власти Эстонии приняли это решение на тех же основаниях, что и в прошлом году. Он подчеркнул, что стране нельзя позволять использовать свое воздушное пространство для укрепления связей с Россией, пока Москва, по его словам, якобы нарушает международное право и находится в состоянии конфликта на Украине.

Министр добавил, что Эстония рассматривает такую позицию, как часть мер по обеспечению безопасности Европы, считая действия России угрозой для региона.

Накануне Литва и Латвия запретили пролет самолета Фицо на День Победы в Москву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине марта Роберт Фицо заявил о готовности приехать в Москву на празднование Дня Победы.

Российская сторона подтвердила готовность принять словацкого премьер-министра 9 мая.

В прошлом году политик прилетел в российскую столицу по удлиненному южному маршруту из-за ограничений прибалтийских стран.