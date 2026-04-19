После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.0 комментариев
Эстония отказала Фицо в пролете самолета на День Победы в Москву
Эстония вновь отказала премьер-министру Словакии Роберту Фицо в разрешении на пролет через свою территорию для посещения парада Победы в Москве, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна заявил: «Фицо снова не получит разрешения на использование эстонского воздушного пространства для полета в Москву с целью посещения парада 9 мая», передает РИА «Новости».
По словам Цахкна, власти Эстонии приняли это решение на тех же основаниях, что и в прошлом году. Он подчеркнул, что стране нельзя позволять использовать свое воздушное пространство для укрепления связей с Россией, пока Москва, по его словам, якобы нарушает международное право и находится в состоянии конфликта на Украине.
Министр добавил, что Эстония рассматривает такую позицию, как часть мер по обеспечению безопасности Европы, считая действия России угрозой для региона.
Накануне Литва и Латвия запретили пролет самолета Фицо на День Победы в Москву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине марта Роберт Фицо заявил о готовности приехать в Москву на празднование Дня Победы.
Российская сторона подтвердила готовность принять словацкого премьер-министра 9 мая.
В прошлом году политик прилетел в российскую столицу по удлиненному южному маршруту из-за ограничений прибалтийских стран.