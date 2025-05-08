Tекст: Дарья Григоренко

Самолет словацкого премьера летел по южному маршруту, пролегавшему через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Как отмечал портал Dennikn, подобный маршрут был выбран из-за отказа Эстонии, Латвии и Литвы разрешить пролет воздушного судна над своей территорией. Несмотря на эти ограничения, Фицо прибыл в Москву вовремя и примет участие в торжественных мероприятиях 9 мая, передает ТАСС.

Накануне Фицо рассказал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и Фицо при посещении парада Победы в Москве – продолжение абсурдной русофобской линии.