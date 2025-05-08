Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.0 комментариев
Фицо прилетел в Москву через южный маршрут
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву на празднование 80-летия Победы, совершив перелет по удлиненному южному маршруту.
Самолет словацкого премьера летел по южному маршруту, пролегавшему через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Как отмечал портал Dennikn, подобный маршрут был выбран из-за отказа Эстонии, Латвии и Литвы разрешить пролет воздушного судна над своей территорией. Несмотря на эти ограничения, Фицо прибыл в Москву вовремя и примет участие в торжественных мероприятиях 9 мая, передает ТАСС.
Накануне Фицо рассказал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и Фицо при посещении парада Победы в Москве – продолжение абсурдной русофобской линии.