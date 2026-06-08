Tекст: Ольга Иванова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал позицию Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера. Эти политики на словах выступают за урегулирование конфликта, однако на деле продолжают помогать Украине производить оружие.

«Кроме того, я также хотел бы, наверное, обратить особое внимание, что и Макрон, и Стармер, и Мерц, они пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны», – заявил Песков.

Он задался вопросом, не демонстрирует ли это истинные намерения европейских столиц, передает РИА «Новости».

Накануне лидеры Франции, Германии, Британии и Владимир Зеленский провели встречу в Лондоне. По итогам переговоров было объявлено о планах совместного производства дальнобойного оружия и систем противовоздушной обороны на Украине. Стороны также выступили за прямые переговоры между Москвой и Киевом при активном участии западных государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

Страны «евротройки» поддержали идею налаживания прямого диалога между Москвой и Киевом.

Ранее Берлин и Киев заключили меморандум о закупках оружия большой дальности.