ООН внесла ВС России и Израиля в список нарушителей из-за сексуального насилия

ООН внесла Россию и Израиль в список нарушителей из-за сексуального насилия

Tекст: Мария Иванова

В ежегодный доклад о сексуальном насилии в зонах конфликтов впервые попали вооруженные силы Израиля и России, передает Associated Press.

В документе, насчитывающем 35 страниц, перечислены 77 государственных и негосударственных сторон в 12 странах.

Российские силы обвиняются в якобы совершенном насилии над военнопленными и гражданскими лицами на Украине.

Израильские военные включены в список за обращение с палестинскими задержанными.

Посол России в ООН Василий Небензя назвал обвинения необоснованной ложью. «Мы напишем письмо генеральному секретарю, заявив, что это необоснованная ложь и предполагаемые вещи, которые снова выставляют Россию злодеем, как они делают это постоянно», – заявил он.

Израильский посол Данни Данон также выразил возмущение, отметив, что Израиль предоставил подробные опровержения.

Ранее сообщалось что управление верховного комиссара ООН по правам человека выявило факты сексуального насилия над российскими военнопленными на Украине.

Президент Израиля Ицхак Герцог осудил грубое нарушение прав арестованных палестинцев. При этом израильские исследователи составили подробный отчет о систематическом сексуальном насилии со стороны боевиков ХАМАС.



