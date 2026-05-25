Сотрудники атакованного колледжа в Старобельске попали в базу «Миротворца»

Tекст: Вера Басилая

Девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости». Данные преподавателей появились на ресурсе в понедельник.

В список попали заместители директора Наталья Цыганок, Ольга Хохуля и Ирина Рынкова, советник Вадим Какаций, методист Виктория Головина. Также на сайте оказались начальник штаба ГО Роман Куличенко, инженер по охране труда Людмила Гладчук, педагоги Денис Диденко и Ирина Несмешная. Позднее в базу добавили педагога-психолога Елизавету Щербакову.

«Миротворец» обвиняет их в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В результате атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске погиб 21 человек.

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о целенаправленных ударах дронов по зданию во время эвакуации студентов.

ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.