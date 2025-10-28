Зеленский сообщил о планах получить для Украины 250 самолетов

Украина запросила 250 новых истребителей F-16, Gripen и Rafale

Tекст: Мария Иванова

Украина рассчитывает получить от западных стран до 250 новых боевых самолетов, включая F-16, Gripen и Rafale, передает ТАСС.

Владимир Зеленский заявил, что ведет переговоры с Швецией, Францией и США о поставках современных истребителей.

Зеленский отметил: «Я веду три параллельных разговора относительно самолетов – со шведами, французами и американцами. А общий запрос на будущее нашей боевой авиации – это флот на 250 новых самолетов».

Он подчеркнул, что одним из приоритетов для Украины являются шведские истребители Gripen, объяснив это дешевизной их обслуживания и широкими возможностями по вооружению. Зеленский добавил, что Gripen удобно использовать для различных видов вооружения, и их эксплуатация обходится значительно дешевле по сравнению с аналогами.

На сегодня Вооруженные силы Украины используют американские F-16 и французские Mirage. Недавно премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписал с Зеленским договор о намерениях в сфере обороны, согласно которому Стокгольм планирует продать Киеву от 100 до 150 истребителей Gripen E. Однако сделка еще не заключена, и первые самолеты могут быть переданы Украине только через три года из-за загруженности производства.

На прошлой неделе Зеленский выразил надежду, что в следующем году Украина получит истребители Gripen от Швеции.

Компания Saab накануне объявила о планах открыть завод Gripen на Украине.

Между тем Швеция захотела использовать замороженные российские активы для оплаты истребителей для армии Украины.