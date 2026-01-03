Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.10 комментариев
В небе над Турцией зафиксировали падение метеора
Яркая вспышка в небе турецких провинций была запечатлена на камеры видеорегистраторов, очевидцы отметили быстрое исчезновение светящегося объекта у горизонта, передал телеканал NTV.
Яркая вспышка в небе над турецкими провинциями Адана и Малатья была замечена вечером, передает РИА «Новости». Водители, которые в этот момент находились за рулем, зафиксировали необычный светящийся объект на видеорегистраторы. Его движение сопровождалось интенсивным свечением, после чего он резко снизился к горизонту и исчез.
Кадры этого явления были сделаны из разных точек обеих провинций. Как отмечает телеканал, официальных разъяснений о природе объекта пока не поступило. Однако по предварительным оценкам специалистов, он мог сгореть при входе в атмосферу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые описали траекторию полета метеорита, замеченного над Подмосковьем. Ученые выкупили метеорит и часть кровли дома, куда он влетел в городе Окуловка Новгородской области.