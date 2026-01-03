Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.10 комментариев
Политик Мема: Финляндия теряет до 20 млрд евро ежегодно из-за разрыва отношений с Россией
Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема* заявил, что финская экономика ежегодно теряет от 18 млрд до 20 млрд евро в сфере торговых отношений с Россией.
По его мнению, для небольшой страны такие суммы являются значительными, а с учетом инфляции и удорожания энергоносителей потери могут достигать в три раза большего объема, передает ТАСС.
Мема* подчеркнул, что Финляндия не сможет компенсировать эти убытки за счет других стран и что негативные последствия будут ощущаться долгие годы, если ситуация не изменится.
«Финская экономика теряет от 18 млрд до 20 млрд евро в год в области торговли с Россией, что является значительной суммой для столь небольшой экономики. Если учесть инфляцию и рост цен на энергоносители, то реальные цифры экономического ущерба могут быть в три раза больше», – сказал он.
Политик также указал на снижение рейтинга Государственного совета Финляндии на фоне ухудшения экономической обстановки и роста безработицы. По его словам, текущие власти продолжают сокращать расходы на социальную помощь.
Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении заявил, что взаимодействие между Хельсинки и Москвой изменилось навсегда.
Ранее финский экономист Малинен раскритиковал подход Стубба к отношениям с Россией.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия уже несет последствия своей политики по отношению к Москве и должна заплатить за свою гнусную русофобию.
