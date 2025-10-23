Швеция захотела оплатить истребители для ВСУ активами России

Стокгольм захотел использовать российские активы для оплаты истребителей для ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в эфире телеканала SVT, что оплата контракта на поставку Украине 100-150 истребителей Jas 39 Gripen E может быть произведена за счет замороженных российских активов, передает ТАСС.

Один самолет этой модели стоит около 800 млн крон, что эквивалентно примерно 85 млн долларов. Заказ на 100 самолетов оценивается в 80 млрд крон, то есть 8,5 млрд долларов.

Ранее Киев и Стокгольм подписали соглашение о намерении приобрести до 150 истребителей Gripen E.

Эксперты назвали сделку по этим истребителям финансово неподъемной для Киева.

Напомним, Киев договорился со Стокгольмом, Варшавой, Ригой и Копенгагеном о развитии сотрудничества в военной авиации и производстве техники. Сотрудничество Украины и Швеции в авиационной сфере сравнили с судьбой ракетного проекта «Сапсан».

