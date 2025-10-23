Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Швеция захотела оплатить истребители для ВСУ активами России
Стокгольм захотел использовать российские активы для оплаты истребителей для ВСУ
Правительство Швеции рассматривает возможность оплаты поставки до 150 истребителей Gripen E для ВСУ за счет замороженных российских активов, заявил министр обороны Пол Йонсон.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в эфире телеканала SVT, что оплата контракта на поставку Украине 100-150 истребителей Jas 39 Gripen E может быть произведена за счет замороженных российских активов, передает ТАСС.
Один самолет этой модели стоит около 800 млн крон, что эквивалентно примерно 85 млн долларов. Заказ на 100 самолетов оценивается в 80 млрд крон, то есть 8,5 млрд долларов.
Ранее Киев и Стокгольм подписали соглашение о намерении приобрести до 150 истребителей Gripen E.
Эксперты назвали сделку по этим истребителям финансово неподъемной для Киева.
Напомним, Киев договорился со Стокгольмом, Варшавой, Ригой и Копенгагеном о развитии сотрудничества в военной авиации и производстве техники. Сотрудничество Украины и Швеции в авиационной сфере сравнили с судьбой ракетного проекта «Сапсан».