Сотрудничество Украины и Швеции в боевой авиации повторит судьбу «Сапсанов»

    Лавров объяснил появление на Аляске в свитере с надписью «СССР»
    МИД Индии дал совет тем, кто не хочет покупать индийскую нефть
    В Хорватии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия певца на концерте в Загребе
    Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с Украины
    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти
    Хинштейн резко осудил удар украинского дрона по Курской АЭС
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    Вице-президент США заявил о надежде завершить конфликт на Украине за полгода
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    3 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    4 комментария
    24 августа 2025, 17:34 • Общество

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев договорился со Стокгольмом, Варшавой, Ригой и Копенгагеном о сотрудничестве в сфере военной авиации и производстве техники. Страны НАТО намерены совместить свои ВПК с украинским «опытом в области БПЛА и РЭБ». Какие военные производственные мощности могут разместить на Украине, в чем заключается угроза России и как следует пресекать такие инициативы, используя опыт уничтожения ракетной программы «Сапсан»?

    Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции в обеих странах, заявил глава украинского Минобороны Денис Шмыгаль в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) после встречи в Киеве со шведским коллегой Полом Йонсоном.

    Страны будут сотрудничать в области военной авиации, включая подготовку пилотов и космические технологии. Также Шмыгаль поблагодарил Швецию за передачу самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab ASC 890, совместимых в боевых условиях с истребителями F-16.

    Кроме того, Шмыгаль и министр обороны Швеции Пол Йонсон подписали меморандум о намерениях по совместному производству в Швеции военной продукции для Украины. «Украина обладает богатым опытом в области беспилотных систем, радиоэлектронной борьбы и разработки программного обеспечения», – говорится в сообщении шведского правительства.

    Также Киев обсудил совместное производство оборонной продукции с Латвией и Данией. В частности, в беседе с датским коллегой Троэльсом Лундом Поулсеном и представителями парламента Шмыгаль договорился «развивать ПВО и разрабатывать дальнобойное оружие для принуждения России к миру».

    Швеция уже несколько лет активно поддерживает многонациональные оборонные коалиции по дронам. В частности, Стокгольм совместно с Лондоном, Копенгагеном, Амстердамом и Ригой профинансировал производство 30 тыс. разведывательных и ударных БПЛА общей стоимостью 55 млн долларов.

    Ранее Россия ликвидировала украинскую программу «Сапсан» по созданию и производству оперативно-тактических ракетных комплексов. Были нанесены удары по предприятиям украинского ВПК. Операция проводилась совместно ФСБ и Минобороны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему эта атака стала вехой в процессе демилитаризации Украины.


    «Судя по всему, стороны договорились об отверточной сборке на Украине военной техники из поставляемых комплектов. Речь может идти о разведывательных и ударных БПЛА. Их, впрочем, шведскими можно назвать с натяжкой, поскольку там есть компоненты из других европейских стран и Китая», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея ПВО России.

    «Также у Швеции есть истребитель Saab JAS 39 Gripen поколения 4+. Это хороший самолет с активной фазированной антенной решеткой и современной электроникой. Не исключено, что их максимально упрощенную сборку попытаются запустить на Украине. Возможно и изготовление контрбатарейной радиолокационной системы ARTHUR, способной засечь маловысотные цели и объекты с небольшой эффективной площадью рассеяния», – допустил спикер.

    «Киев пытается явочным порядком затянуть как можно больше производств НАТО на территорию Украины. А для их прикрытия просит зенитно-ракетные комплексы – Patriot, IRIS-T, NASAMS. Впрочем, я думаю, все эти «производства» ждет судьба «Сапсанов».

    Нужно с помощью космической и агентурной разведки узнавать даты поставок, номера составов и места расположения цехов. А затем уничтожать их «Цирконами» и «Кинжалами», – указал он.

    «Швеция представляет собой ненулевую величину в ВПК. Но сомневаюсь, что на Украине можно наладить сборку сложных систем, не говоря про производство и тем более разработку. К тому же вряд ли шведские профсоюзы поприветствуют уменьшение загрузки своего ВПК», – указал в свою очередь военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Исходя из этого, думаю, проекты касаются по большей части БПЛА, причем из всех стран НАТО, поскольку в рамках альянса военно-технические процессы максимально диверсифицированы. Очевидно, за локализацией на Украине западных производств скрываются весьма несложные операции, являющиеся фактически подготовкой изделия к запуску», – подчеркнул аналитик.

    «При этом, например, украинское производство БПЛА Bayraktar закончилось плачевно из-за бюрократических согласований и отсутствия лимитов на электроэнергию. Немецкий концерн Rheinmetall AG не смог запустить даже средний ремонт танков, не говоря о капитальном», – напомнил собеседник.

    «Возможно, шведы также попытаются поставлять на Украину старые Saab JAS 39 Gripen, а украинцы, по сути, будут только прикручивать к ним крылья. Сама же Швеция освободит ресурсы для будущей закупки и эксплуатации американских истребителей F-35 пятого поколения», – отметил спикер.

    «Главной же целью договоренностей Киева со Стокгольмом, Варшавой, Копенгагеном и Ригой, судя по всему, является создание из Украины полигона для НАТО. По их замыслу, это будет испытательная площадка размером со страну для проверки альянсом всевозможных военно-технических концепций, прототипов и опытных образцов», – детализировал он.

    При взрыве баллона в Центральном детском магазине в Москве погиб человек
    Российские войска освободили Филию в Днепропетровской области
    Минобороны сообщило о возвращении 146 российских военных из плена
    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС
    Грузия не стала поздравлять с Днем независимости власти Украины
    Власти решили проверить сотовые номера россиян, привязанные к Госуслугам
    Задержан четвертый подозреваемый в убийстве футболиста в Подмосковье

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    «Коалиция желающих» поставила Польшу в противоречивое положение

    Около трети стран из «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои войска на Украину. Однако Польша категорически отказывается от подобной идеи, даже несмотря на то, что об отправке своих военных заговорили в трех прибалтийских республиках. В чем заключаются истинные мотивы поляков и нет ли здесь попытки подыграть Дональду Трампу, который тоже отказывается направлять войска на Украину? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Почему Украина так и не стала мне Родиной

      Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

      3 комментария
    • Юрий Васильев Юрий Васильев
      Зеленский ничего не уполномочен заявить

      До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

      4 комментария
    • Василий Авченко Василий Авченко
      Зачем люди едут на Колыму

      Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

      4 комментария
    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

