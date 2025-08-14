Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

Tекст: Андрей Резчиков,

Рафаэль Фахрутдинов

Россия ликвидировала украинскую программу «Сапсан» по созданию и производству оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) – нанесены удары по предприятиям ВПК Украины. Операция проводилась совместно ФСБ и Минобороны. «ВПК Украины понес колоссальный ущерб», – сообщило в четверг Минобороны в своем Telegram-канале. В ведомстве добавили, что информация о срыве планов Киева подтверждена несколькими независимыми источниками.

По данным ФСБ, Киев при поддержке западных партнеров пытался наладить производство дальнобойных крылатых ракет для проведения с разрешения НАТО атак в глубину территории России. «Сапсан» способен поражать цели на расстоянии 500-750 км, поэтому при гипотетическом пуске с территории Украины в зоне поражения оказывались бы города России и Белоруссии, в том числе Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир и другие.

В течение июля Россия наносила массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными дронами. Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, цеха по сборке ракетного оружия.

Кроме того, целями для ударов становились развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области было уничтожено четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения. Информация об этом подтверждается спутниковыми снимками, техническими средствами и данными из открытых источников.

ФСБ располагала точными координатами объектов, задействованных в проекте. Производство было развернуто на оборонных предприятиях в Днепропетровской и Сумской областях, включая Павлоградский химический завод (ПХЗ) и Шосткинский казенный завод «Звезда». ПХЗ – это одно из ключевых предприятий (доставшихся Украине от СССР) для производства баллистических ракетных носителей, изготовления артиллерийских и реактивных снарядов, малых авиабомб.

В ходе операции был установлен и разоблачен сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Девяткин, отвечавший за контрразведывательное обеспечение ПХЗ. А за последние два года Россия собрала неопровержимые доказательства причастности Украины к созданию ракетных систем – это были видео со сборочных площадок, записи переговоров руководства украинского ВПК, сведения об усилении оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе Patriot) для защиты предприятий.

Большую помощь в реализации ракетной программы Украине оказала Германия. Весной Владимир Зеленский встречался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представителями вооруженных сил ФРГ. Вскоре после этого Берлин сообщил, что «профинансирует производство систем вооружения большой дальности на Украине». Генерал-майор ВС ФРГ Кристиан Фройдинг также заявлял о том, что ВСУ «получат ракеты большой дальности уже в конце июля».

На Украине не раскрывают подробностей о своей ракетной программе, но год назад Владимир Зеленский сообщал об успешных испытаниях «Сапсана». В июне британская пресса со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака писала о начале серийного производства «Сапсанов».

«Значение проведенной Россией операции огромно. Украина разрабатывала мощный оперативно-тактический ракетный комплекс, в зону поражения которого попадали Москва, Минск, ряд других городов. Также Киев хотел увеличить дальность действия ОТРК до одной тысячи километров. То есть угроза создавалась бы, например, для аэродромов стратегической авиации в Саратовской области и наших ключевых промышленных районов», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Судя по имеющимся данным, ракета «Сапсана» способна нести фугасную боевую часть весом около тонны – эта мощь сопоставима с КАБ-1500. То есть один снаряд может «сложить» жилой пятиэтажный дом, административное здание или цех любого предприятия – металлургического, нефтяного, химического. Таким образом, даже один удар украинского ОТРК мог бы привести к многочисленным человеческим жертвам и экологической катастрофе», – продолжил он.

«Это был бы серьезный вызов для нашей системы ПВО, потому что баллистические цели – одни из самых сложных для перехвата. В этом нас убеждают, в частности, ход СВО, а также недавний ирано-израильский конфликт», – подчеркнул собеседник.

«Изначально для производства «Сапсанов» использовался «Южмаш», затем – Павлоградский завод, шосткинская «Звезда» и масса смежных участников. Основные предприятия цикла представляют собой множество производственных цехов, сложные системы подземных коммуникаций, которые строились из расчета на продолжение работы даже в условиях глобального конфликта», – указал спикер.

«Таким образом, ФСБ и Минобороны осуществили сложную задачу по поражению ключевых узлов всей производственной цепочки «Сапсанов». Судя по всему, перед атакой была проведена серьезная операция по выявлению внутренней организационной и физической структуры заводов, расположения уникального оборудования, станочного парка, линий термической и механической обработки, цементирования», – отметил аналитик.

«Важную роль в реализации атаки могли сыграть горизонтальные связи представителей военного ведомства и спецслужб непосредственно с работниками украинских заводов. Я сам родом из Днепропетровска, и точно знаю, что далеко не все там хотят эскалации, которую вызвало бы создание и применение этих ракет», – детализировал собеседник.

По его словам, у Украины до недавнего времени оставался огромный советский задел по производству баллистических ракет, несмотря на последние 30 лет упадка. «Судя по всему, Берлин, финансируя этот проект, заботился не только о том, чтобы усилить эскалацию конфликта с Россией. Германия намеревалась перенять наработанные технологии и производство "Сапсанов"», – считает Анпилогов.

«Таким образом, уничтожение цепочки разработки и производства «Сапсанов» – это веха в спецоперации в части демилитаризации Украины. Эта структура, наверное, не полностью разрушена, но выведена за временные рамки возможного восстановления с учетом нынешнего потенциала Киева. Следом в дело должна вступать наша дипломатия, которая призвана добиться, чтобы Киев подписал соглашение об отказе от этой программы», – резюмировал аналитик.

«Главный результат операции по уничтожению предприятий по производству ракет «Сапсан» на Украине в том, что она лишает режим Зеленского возможности совершать крупные террористические атаки в российских мегаполисах», – отмечает Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

По его словам, наладить производство дальнобойных крылатых ракет Украина не смогла бы без Германии. А заводы были уничтожены российскими вооруженными силами благодаря в первую очередь оперативной информации ФСБ.

«Уничтожены сборочные цеха и основные центры производства, где планировалось изготавливать комплектующие, топливо, корпуса. Украина использовала советский задел. Роль Германии заключалась в предоставлении необходимых блоков электронной аппаратуры для последней ступени ракеты с поражающим зарядом для обеспечения высокоточного и эффективного наведения и выстраивания траектории полета», – пояснил собеседник.

По мнению Коротченко, Украина не сможет производить ракеты «Сапсан» в ближайшие полтора-два года, «но теперь Зеленский будет пытаться получить другие возможности»: «В частности, Франция говорила о намерении создать на Украине сборочные цеха по производству беспилотников, а Германия заявляла о желании помогать Украине не только в производстве ракет, но и в создании других видов оружия. Поэтому борьба продолжится, чтобы не дать Зеленскому возможность наносить террористические удары по российским городам».