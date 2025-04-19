На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
ВС России ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»
Накануне вечером ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования т беспилотниками по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан».
Кроме того удары наносилиь по прикрывающим ОТРК «Сапсан» норвежским зенитным ракетным системам NASAMS.
Поставленные цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты уничтожены.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда у Украины возникла «новая баллистическая ракета».
Напомним, накануне был нанесен групповой удар по площадкам выпуска беспилотников и аэродромам ВСУ.
До этого ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Мартыновке Николаевской области Украины.