ВС России ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»

Трамп допустил выход США из процесса урегулирования украинского конфликта

Tекст: Валерия Городецкая

По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать», передает РИА «Новости».



«Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: «Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди», и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать», — сказал он.

На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь киевскому режиму, если Штаты выйдут из мирных переговоров, Трамп заявил, что не хочет об этом говорить, но верит, что удастся добиться урегулирования конфликта.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании.

Агентство Bloomberg сообщало, что США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России.