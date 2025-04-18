Нанесен групповой удар по площадкам выпуска беспилотников и аэродромам ВСУ

ВС России нанесли удар по площадкам выпуска беспилотников и аэродромам ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, российские военные нанесли групповой удар по ключевым производственным площадкам беспилотных летательных аппаратов на Украине. В операции использовали высокоточное оружие большой дальности и беспилотные летательные аппараты.

В результате атаки были поражены объекты инфраструктуры, связанные с военными аэродромами Вооруженных сил Украины. Все намеченные цели удара достигнуты, назначенные объекты полностью уничтожены.

Кроме того, с 12 по 18 апреля Вооруженные силы Российской Федерации произвели девять групповых ударов по объектам на Украине. Эти удары были произведены с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов.

В результате атак были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, а также склады вооружения, боеприпасов и ракет. Также были поражены центры подготовки операторов дронов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Мартыновке Николаевской области Украины.

До этого ВС России нанесли поражение военному аэродрому и складу безэкипажных катеров оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками.

