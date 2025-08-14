Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.0 комментариев
ФСБ сообщила о срыве производства украинских ракет «Сапсан»
Украинские оборонные заводы в Днепропетровской и Сумской областях занимались производством баллистических ракет «Сапсан», но усилия Федеральной службы безопасности и Минобороны России позволили сорвать это производство, сообщила ФСБ.
Огневое поражение нанесли ряду оборонных предприятий в Днепропетровской и Сумской областях, где разворачивалось производство этих ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбу.
На этих заводах проводилась разработка и производство оперативно-тактических комплексов среднего радиуса действия «Сапсан», которые могли бы бить вглубь России.
В материалах ФСБ указывается, что Павлоградский химический завод был предназначен для хранения твердого ракетного топлива и участвовал в производстве носителей и боеприпасов.
Приказы о перемещении мощностей из Павлограда в Житомирскую область поступили после продвижения российских войск. Павлоградский механический завод отвечал за сборку корпусов и боевых частей, а шосткинские предприятия поставляли пороха и топливо.
ФСБ также заявила, что подтверждается участие Германии в финансировании программы по производству ракет. По данным спецслужбы, ущерб украинскому ВПК оказался «колоссальным и не сопоставим с ущербом России от операции «Паутина», проведенной украинской стороной».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило, что удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, способного наносить удары вглубь России.