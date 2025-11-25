Российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Малиновки, Гуляйполя, Воздвижевки, Доброполья в Запорожской области и Отрадного в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, две бронемашины и израильскую радиолокационную станцию RADA.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Мирополья, Ездецкого, Алексеевки, Андреевки и Варачино в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Нестерным и Вильчей.

Противник потерял более 135 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, два склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Кучеровки, Глушковки, Куриловки, Богуславки, Нечволодовки, Нового Мира, Подолов в Харьковской области, Красного Лимана, Диброва и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортера, включая американский М113, пять бронемашин, в том числе три американских бронеавтомобиля HMMWV, две самоходные артустановки, румынская пусковая установка РСЗО APR-40 и девять станций РЭБ. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Кривой Луки, Николаевки, Степановки, Краматорска, Васюковки, Иванополья и Северска в ДНР.

Противник потерял более 235 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада матсредств и горючего.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады спецназначения, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Артемовки, Торецкого, Доброполья, Сергеевки, Белицкого, Родинского в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский, продолжают зачистку Ровного, отчитались в Минобороны.

Отражены восемь атак 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Были уничтожены до 35 украинских военнослужащих и американский бронетранспортер М113.

В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 148 зданий.

За сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 250 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, пикап и два орудия полевой артиллерии.

Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 425 военнослужащих, шесть бронемашин и 155-мм американская гаубица М777, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное. Днем ранее они освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области.

За прошлую неделю были освобождены 16 населенных пунктов.