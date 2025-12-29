  • Новость часаЭксперт назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского
    Как легко и быстро увеличить боевой состав ВМФ
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    На Украине заговорили о скорой отставке Залужного с поста посла Британии
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    Трамп: Перемирие для референдума на Украине не обсуждается
    Трамп выразил готовность выступить перед украинской Радой
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне побеждает русская правда

    «Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла

    В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.

    13 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    39 комментариев
    29 декабря 2025, 09:27 • Новости дня

    ИКИ РАН: Солнце сформировало интригу на Новый год

    Вспышки на Солнце повысили шансы на полярные сияния в новогоднюю ночь

    Tекст: Мария Иванова

    Неожиданный рост солнечной активности увеличил вероятность появления полярных сияний в ночь с 31 декабря на 1 января в северных регионах, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН .

    Солнце неожиданно повысило активность накануне Нового года, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Накануне вероятность северных сияний в новогоднюю ночь была почти нулевой, однако серия вспышек, в том числе уровня M4.2 и M2.2, произошла в ночь на понедельник с двух до трех часов по московскому времени в активной области 4317 на Солнце.

    В итоге, по выражению специалистов, Солнце сформировало интригу на Новый год.

    По расчетам экспертов, вспышки выбросили в космос облако плазмы средней величины, которому потребуется около трех суток, чтобы достичь Земли. Ожидается, что оно коснется нашей планеты в ночь с 31 декабря на 1 января, отклонившись лишь краем.

    Максимальные шансы увидеть северное сияние в новогоднюю ночь получат жители северо-западных регионов России: Мурманска, Архангельска, республики Карелия, Ленинградской области и Петербурга. В центральной части страны вероятность слабая, так как событие не самое мощное и движется «вбок» относительно планеты. Однако, как отмечают в лаборатории, «в Новогоднюю ночь все должны совершать чудеса. Может быть, в это включится и Солнце».

    Ранее специалисты прогнозировали увеличение количества солнечных вспышек в ближайшее время.

    Между тем количество магнитных бурь в 2025 году уже побило рекорд за последние десять лет.


    28 декабря 2025, 16:31 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный
    Ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный
    @ Роскосмос/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    С космодрома Восточный успешно стартовала ракета «Союз-2.1б», которая выведет на орбиту 52 спутника, включая аппараты для стереосъемки Земли и первый опытный «Марафон IoT».

    Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный, сообщает РИА «Новости». В составе полезной нагрузки находятся спутники «Аист-2Т» под номерами один и два, а также еще пятьдесят аппаратов. Прямая трансляция запуска ведется в эфире Роскосмоса.

    Через девять минут двадцать четыре секунды после старта на орбиту будет выведен разгонный блок «Фрегат» с группой спутников. Его двигатель должен быть включен почти сразу, а затем повторно – еще через пятьдесят минут. «Аисты-2Т» окажутся на целевой орбите через один час четыре минуты восемнадцать секунд после запуска.

    Эти аппараты предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания объемной модели планеты. В число выводимых на орбиту спутников входят разработки МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ. Среди них также находится первый экспериментальный спутник «Марафон IoT», созданный для отработки новых технологий интернета вещей.

    Ранее в Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк на расчетную орбиту прошел штатно, космический аппарат выведен на целевую орбиту.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк. С космодрома Плесецк в ноябре произвели успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-12» с космическими аппаратами.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 07:16 • Новости дня
    Фрагмент ракеты-носителя «Союз-2.1б» упал в Якутии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обломок ракеты «Союз-2.1б» рухнул в Вилюйском районе Якутии, сообщили в службе спасения региона, падение зафиксировали вместе с Роскосмосом.

    Специалисты приступили к оценке возможного радиационного загрязнения территории, сообщила служба в своем Telegram-канале.

    Падение отделившегося фрагмента ракеты зафиксировала совместная группа спасателей и сотрудников Роскосмоса на территории Югюлятского наслега Вилюйского улуса в 22.31 по якутскому времени.

    На место происшествия прибыли ученые из Москвы, Хабаровска и Якутска, чтобы определить уровень радиационного загрязнения.

    Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» доставила на орбиту блок «Фрегат» с 52 спутниками, в том числе двумя аппаратами стереосъемки Земли «Аист-2Т», ее запускали с космодрома Восточный.

    Два спутника «Аист-2Т» вышли на орбиту.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 20:10 • Новости дня
    Трассу М-5 «Урал» в Башкирии закрыли из-за непогоды

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение для грузовых и пассажирских автомобилей ограничили на участке трассы М-5 «Урал» в Башкирии из-за сильного ухудшения погодных условий.

    Часть федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Башкирии временно закрыта из-за сложных погодных условий, передает РИА «Новости». Ограничения затронули участок между 1480 и 1548 километрами автодороги.

    Как сообщил главный госавтоинспектор Республики Башкортостан Владимир Севастьянов, решение о перекрытии движения принято «в связи с ухудшением погодных условий и в целях обеспечения безопасности дорожного движения». Временное ограничение распространяется как на грузовой, так и на пассажирский транспорт.

    По предварительным данным, движение на этом участке трассы будет восстановлено не ранее 09.00 по местному времени (07.00 мск) 29 декабря. Сотрудники дорожных служб и полиции продолжают следить за ситуацией и рекомендуют водителям заранее планировать маршрут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калининградской области штормовой ветер стал причиной падения 30 деревьев. Никто не пострадал в результате происшествия.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 14:24 • Новости дня
    Казахстан анонсировал первый тестовый запуск с «Байтерека»

    Казахстан анонсировал первый тестовый запуск с «Байтерека» в начале 2026 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Казахстан завершает подготовительные работы на площадке «Байтерек» и собирается провести первый запуск ракеты среднего или тяжелого класса уже в 2026 году, сообщили власти страны.

    Проведение первого тестового запуска в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек» планируется в первом квартале 2026 года, подтвердил журналистам заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития  Казахстана Жаслан Мадиев, передает ТАСС.

    По его словам, ведется активная модернизация стартовой площадки на Байконуре для запусков ракет среднего и тяжелого класса.

    Мадиев отметил: «Это наша собственная казахстанская стартовая площадка, с которой будут осуществляться запуски ракет-носителей между средним и тяжелым классом. Сейчас идет активная подготовка, ракета-носитель уже на территории Казахстана. Ожидаем, что в первом квартале следующего года будет первый тестовый запуск».

    Сейчас ракета-носитель находится на территории Казахстана и ожидает первого испытательного запуска в обозначенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель гендиректора Роскосмоса Дмитрий Баранов отметил, что основной задачей является успешное проведение первого испытательного пуска ракеты-носителя «Союз-5» с комплекса «Байтерек». Для получения достоверных результатов принято решение провести дополнительные проверки всех систем и оборудования.

    Между тем глава Роскосмоса Дмитрий Баканов до этого сообщал, что запуск совместного с Казахстаном проекта «Байтерек» намечен на декабрь.

    Комментарии (2)
    28 декабря 2025, 16:39 • Новости дня
    Ракета «Союз» вывела на орбиту блок c 52 спутниками

    Tекст: Ольга Иванова

    С космодрома Восточный успешно запущена ракета «Союз-2.1б», которая доставила на орбиту блок «Фрегат» с 52 спутниками, в том числе двумя аппаратами стереосъемки Земли «Аист-2Т».

    Ракета «Союз-2.1б», которая стартовала сегодня с космодрома Восточный, успешно вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с 52 спутниками, среди которых аппараты «Аист-2Т», сообщает РИА «Новости». Прямая трансляция пуска ведется Роскосмосом. Запуск состоялся в 16:18 по московскому времени.

    Сразу после отделения «Фрегат» включил двигательную установку, а второй запуск двигателя ожидается через 50 минут. Через 1 час 4 минуты 18 секунд после старта на орбиту будут выведены основные спутники миссии. Спутники «Аист-2Т» предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания объемных моделей планеты.

    В числе других спутников, выведенных на орбиту, аппараты, созданные МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ. Кроме них, этим запуском отправлен в космос первый опытный спутник «Марафон IoT», который предназначен для тестирования технологии интернета вещей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б».

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    Астроном сообщил о выделении кометой 3I/ATLAS аномально крупных частиц

    Профессор Леб: Комета 3I/ATLAS выделяет аномально крупные частицы

    Tекст: Мария Иванова

    Комета 3I/ATLAS, прошедшая 19 декабря ближайшую к Земле точку, выделяет струю необычно крупных по размеру частиц, отличающихся от типичных кометных пылевых образований, заявил израильско-американский астроном, профессор Гарвардского университета Ави Леб.

    Комета 3I/ATLAS выделяет необычно крупные частицы, о чем заявил профессор Гарвардского университета Ави Леб, передает РИА «Новости».

    По словам ученого, антихвост этого межзвездного объекта может быть объяснен только присутствием частиц с радиусом, значительно превышающим размеры обычной пыли, которую обычно наблюдают у комет Солнечной системы.

    Леб отметил, что для рассеивания солнечного света обычно преобладают более мелкие частицы, однако в случае 3I/ATLAS основной вклад в свечения при движении к Солнцу дают как раз эти необычно крупные фрагменты. Он подчеркнул аномальный характер кометы по составу ее выбросов и их влиянию на характер свечения.

    На прошлой неделе комета 3I/ATLAS прошла минимально возможное расстояние от Земли, что привлекло внимание мировой науки и стало темой для обсуждения во время прямой линии президента России Владимира Путина. Президент с иронией назвал межзвездную комету «секретным оружием», а затем заверил, что РФ против размещения оружия в космосе и исследует этот объект в научных целях.

    Путин также уточнил, что российские специалисты осведомлены о происходящем с 3I/ATLAS, а в начале 2026 года комета покинет пределы Солнечной системы.

    Астроном Сергей Язев поддержал заявление Путина и пояснил, что комета движется к Юпитеру.

    Между тем гарвардский профессор Ави Леб ранее назвал дату прибытия «инопланетного зонда» к Земле.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 16:45 • Новости дня
    «Красная поляна» закрыла трассы из-за снегопадов

    Горнолыжные трассы «Красной поляны» закрыли после обильных снегопадов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Горнолыжный курорт «Красная поляна» приостановил работу трасс на следующий день после их открытия, причиной стали сильные снегопады и опасность схода лавин.

    Трассы на курорте «Красная поляна» временно закрыли, ссылаясь на лавинный бюллетень и обильные снегопады в районе горнолыжного кластера Сочи. Решение принято сразу после старта зимнего сезона: курорт открылся для лыжников и сноубордистов только накануне.

    В курортном Telegram-канале пояснили, что «на сегодняшний день горнолыжные трассы закрыты и не откроются до конца дня. Так как на их подготовку к катанию службам курорта нужно дополнительное время».

    В пресс-службе курорта сообщили РИА «Новости», что специалисты проводят принудительный спуск лавин, чтобы повысить безопасность гостей. В ближайшее время трассы не будут доступны для катания, дальнейшее открытие зависит от погодных условий и состояния склонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве и Подмосковье в субботу вечером также ожидается мощный снегопад, который усилится к полуночи, при этом высота свежего снега может достигнуть 6 см.

    В Саратовской области ранее произошел сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду, что привело к повреждениям объектов жилого фонда.

    Напомним, два года назад горнолыжные курорты Красной Поляны стали самыми популярными в России у туристов на новогодних праздниках.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 10:53 • Новости дня
    Узбекистан объявил о планах запустить первого космонавта и спутник

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе ежегодного послания к парламенту и народу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о старте работ по отправке первого национального спутника и первого узбекского космонавта в космос.

    Узбекистан впервые с момента обретения независимости готовится отправить в космос собственный искусственный спутник и первого космонавта – гражданина страны, передает ТАСС. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев в своем ежегодном обращении к парламенту и народу.

    Мирзиёев выразил уверенность, что это событие станет важным толчком для научного и технологического прогресса страны и позволит вывести национальное развитие на новую высоту. Ранее сообщалось о сотрудничестве Узбекистана и Китая по созданию спутника дистанционного зондирования Samarkand-2028, оснащенного модулем искусственного интеллекта.

    Кроме того, в 2028 году в Самарканде впервые в Центральной Азии пройдет Международный конгресс астронавтики. Ожидается, что это крупное мероприятие привлечет внимание мирового научного сообщества к технологическому потенциалу Узбекистана.

    Напомним, правительство Узбекистана создало Агентство космических исследований и технологий «Узбеккосмос».

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 02:15 • Новости дня
    Вильфанд сообщил о последней в году оттепели в московском регионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Последняя в 2025 году оттепель прогнозируется в Москве в субботу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, прогнозируя рост температуры в регионе до нуля градусов.

    «И ночью, и днем температура около нуля, небольшие осадки. А вот в воскресенье очередной циклон будет проходить через европейскую территорию. И прогнозируется снег, местами умеренный, и ночью, и днем», – сказал он ТАСС.

    Вильфанд уточнил, что в воскресенье ожидается усиление ветра до 10-12 м/с, поэтому возможна небольшая метель.

    Затем начнется постепенное понижение температуры: в воскресенье ночью и днем синоптики прогнозируют от –2 до –7 градусов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в новогоднюю ночь в столице ожидаются морозы до –13 и снежный покров до 15 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Также он сообщил о росте сугробов в Москве до 24 см в январе и предупредил о наступлении в столице «настоящей русской зимы».

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве после 18.00

    Гидрометцентр& Снегопад в Москве начнется после 18.00 и усилится к полуночи

    Tекст: Мария Иванова

    Вечером в Москве и Подмосковье ожидается мощный снегопад, который усилится к полуночи, а высота свежего снега может достичь 6 см.

    Сильный снегопад ожидается в Москве и Подмосковье вечером 27 декабря, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    По словам синоптиков, осадки начнутся после 18.00, а максимальной силы достигнут к полуночи. За вечер и ночь снежный покров в столице может вырасти на 6 см, ожидается от 2 до 6 мм осадков.

    Температура воздуха в Москве будет от минус 4 до минус 2 градусов, в Подмосковье – от минус 7 до минус 2 градусов. Юго-восточный ветер разгонится до 5-10 м/с, а на дорогах возможна гололедица, подчеркнули специалисты.

    В связи с неблагоприятным прогнозом в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. В столице он начнет действовать с 20.00, а в регионе – с 18.00.

    Ранее в ночь на пятницу Москва уже пережила самый сильный снегопад осенне-зимнего сезона: высота сугробов увеличилась на 11 см. Серьезные осадки также отмечались пятнадцатого ноября, когда прирост снега составил 5 см.

    Мэрия Москвы настоятельно просит жителей отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным. В столичном департаменте транспорта напомнили, что водителям следует проявлять осторожность, особенно на мостах и эстакадах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться за рулем. Над ситуацией на дорогах круглосуточно работают специалисты и патрули Центра организации дорожного движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за январские праздники высота снежного покрова в Москве может увеличиться до 19-24 сантиметров.

    В новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз до минус 13 и снежный покров до 15 см.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Госкомиссия разрешила запуск «Союза-2.1б» с 52 спутниками с Восточного

    Tекст: Дарья Григоренко

    Государственная комиссия дала разрешение на заправку ракеты-носителя «Союз-2.1б» и ее запуск с космодрома Восточный, сообщили в Роскосмосе.

    В составе полезной нагрузки – два спутника стереосъемки Земли «Аист-2Т» и еще 50 спутников различного назначения, говорится в Telegram-канале госкорпорации.

    Пуск ракеты запланирован на воскресенье в 16:18 по московскому времени. Ранее Роскосмос сообщал, что этот запуск станет последним с космодрома Восточный в 2025 году.

    Космические аппараты «Аист-2Т» будут использоваться для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания трехмерной модели планеты. Помимо них на орбиту отправятся спутники, изготовленные в МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ, а также первый опытный спутник для тестирования интернета вещей «Марафон IoT».

    Ранее в Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк на расчетную орбиту прошел штатно, космический аппарат выведен на целевую орбиту.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк. С космодрома Плесецк в ноябре произвели успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-12» с космическими аппаратами.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 05:39 • Новости дня
    Ученый Богачёв сообщил о высоком уровне солнечной активности в 2026 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Уровень солнечной активности в 2026 году сохранится на значительном уровне несмотря на сокращение числа сильных вспышек, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.

    «Уровень солнечной активности в 2026 году останется значительным, хотя число событий уровня M и X, как считается, продолжит снижаться», – сказал он РИА «Новости».

    По словам Богачёва, в 2025 году фиксировался убывающий тренд солнечной и геомагнитной активности, хотя некоторые всплески имели место. За прошедший год было зафиксировано 18 вспышек X-класса и 333 вспышки М-класса – это значительно меньше, чем в 2024 году, когда число очень сильных вспышек достигало 54, а сильных – 885.

    Ученый отметил, что обычные вспышки C-класса остались примерно на прежнем уровне – их количество составило около 2,8 тыс. за год.

    «В абсолютных цифрах уровень вспышечной активности всё еще достаточно высокий. Речь не о единицах или десятках событий, а сотнях и тысячах, поэтому обратиться в ноль как по волшебству в течение года все это, очевидно, не сможет», –  резюмировал Богачёв.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, специалисты сообщили, что в 2025 году количество магнитных бурь достигло максимума за последнее десятилетие. Глава РАН Красников рассказал об уникальных измерениях солнечной активности.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выяснила, каким будет календарь магнитных бурь в январе 2026.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 17:40 • Новости дня
    Роскосмос вывел на орбиту два спутника для 3D-съемки Земли

    Tекст: Ольга Иванова

    Два современных спутника «Аист-2Т» выведены на орбиту с целью создания трехмерной модели земной поверхности благодаря стереоскопической съемке высокого разрешения, сообщил Роскосмос.

    Два спутника стереоскопической съемки Земли «Аист-2Т» успешно выведены на орбиту после старта с космодрома Восточный 28 декабря, передает РИА «Новости». Аппараты отделились от разгонного блока «Фрегат» спустя примерно час после запуска ракеты, который произошел в 16.18 по московскому времени. Ракета вывела на орбиту не только «Аисты», но и еще 50 спутников.

    В Роскосмосе сообщили: «Аппараты «Аист-2Т», запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока «Фрегат». Спутники изготовлены в самарском РКЦ «Прогресс» и предназначены для создания трехмерной модели Земли с помощью стереоскопической съемки.

    Новые аппараты способны получать снимки с разрешением 1,6 метра в панхроматическом и 4,8 метра в мультиспектральном канале, а для стереосъемки – 1,9 и 5,9 метра соответственно. Использованы технические решения спутника «Аист-2Д», который был запущен вместе с «Ломоносовым» и SamSat-218 еще в 2016 году и бесперебойно работал почти восемь лет.

    Это был последний российский космический запуск в 2025 году – всего в этом году из России стартовало 17 ракет: один запуск с Восточного, шесть с Байконура и девять с Плесецка.

    Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный успешно запущена ракета «Союз-2.1б», которая доставила на орбиту блок «Фрегат» с 52 спутниками, в том числе двумя аппаратами стереосъемки Земли «Аист-2Т».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б».

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 09:50 • Новости дня
    Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

    Синоптик Тишковец: Облачная погода и слабая метель ожидаются в Москве в воскресенье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В воскресенье в Москве ожидается облачная погода, временами пройдет снег и возможна слабая метель, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В Москве и по области сохранится облачная погода. Временами снег, слабая метель. Ветер юго-восточный, восточный четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха минус два-минус пять», – сказал специалист, передает РИА «Новости».

    По словам Тишковца, показания барометров немного вырастут и достигнут 733 миллиметра ртутного столба. Прогнозируется также, что снежный покров в столице увеличится на два-три сантиметра.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о последней в году оттепели в московском регионе.

    Синоптик Тишковец сообщал о похолодании в Москве в новогоднюю ночь.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 08:50 • Новости дня
    Синоптик пообещал комфортную зиму в Москве

    Синоптик Леус пообещал Москве комфортную зиму в понедельник

    Tекст: Мария Иванова

    В столице ожидается небольшое понижение температуры и осадки в виде снега, при этом атмосферное давление опустится на 16-18 единиц ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Согласно данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, опубликованным в его Telegram-канале, москвичей в начале недели ожидает комфортная зимняя погода.

    еус отметил, что город попал под влияние циклона, замедлившегося над западом Черноземья, из-за чего небосвод закроют плотные облака и ожидается небольшой снег.

    Температура воздуха в Москве днём сохранится в пределах минус три…минус пять градусов, по области – от минус двух до минус семи. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление заметно снизится и составит 730 миллиметров ртутного столба, то есть это до восемнадцати единиц ниже нормы.

    Во вторник синоптик также прогнозирует снег, при этом ночью столбики термометров опустятся до минус пяти…минус семи градусов, а днём ожидается до минус шести.

    По словам Леуса, температурные показатели близки к климатической норме для декабря, что свидетельствует о вполне комфортной зиме в столице.

    Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве ожидается облачная погода, временами пройдет снег и возможна слабая метель.

    Между тем мэр Нью-Йорка посоветовал горожанам «оставаться дома и делать детей» после снегопада.

    Комментарии (0)
    Трамп: Россия не обстреливает Запорожскую АЭС
    Зеленский заявил о согласовании США и Украиной гарантий безопасности
    Ереван высказался по вопросу вывода российских военных из базы в Гюмри
    Вучич подтвердил проведение внеочередных выборов в Сербии
    Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград
    Фрагмент ракеты-носителя «Союз-21б» упал в Якутии
    Раскрыта новая схема мошенничества с домашним интернетом

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации